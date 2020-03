Google ha annunciato quali saranno i tre titoli che saranno aggiunti, nel mese di aprile, al catalogo di giochi riservato ai sottoscrittori della versione Pro di Google Stadia, disponibile lo ricordiamo a 9,99 euro al mese.

Si parte con Serious Sam Collection che racchiude i titoli The First Encounter, The Second Encounter e BFE. Il gioco è presente nel catalogo di Google Stadia dai primi giorni di marzo al prezzo di 29,99 euro e ora è incluso nell’abbonamento Pro.

Le altre novità sono Spitlings, un arcade cooperativo lanciato in febbraio a 14,99 euro, e Stacks On Stacks (On Stacks) che rappresenta una novità per la piattaforma di Big G. Si tratta di un titolo ai limiti dell’assurdo dove sarete chiamati a impilare blocchi uno sull’altro per creare torri altissime.

Da segnalare inoltre che Metro Exodus e Thumper usciranno dal catalogo Pro il 31 marzo, mentre rimarranno disponibili Destiny 2: The Collection, Grid, Gylt, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

I nuovi titoli dovrebbero essere visibili a partire dalle prime ore del primo aprile, visibili sia sul carosello iniziale sia attraverso una classica ricerca.