I mini pc sono macchine molto interessanti dal punto di vista delle prestazioni ma per quanto riguarda il design, spesso e volentieri peccano. MinisForum ha pensato di risolvere questo problema con il TH60 Elitemini, un mini pc con Intel Core i5 11400H e Windows 11 che si ispira ampiamente al Mac Mini M1 di Apple.

MinisForum EliteMini TH60 design

Si tratta di un box in plastica ma che sembra alluminio alla vista, riflette anche come l’alluminio ma al tatto non è così pregiato, quasi un peccato nasconderlo dietro al monitor con l’attacco VESA. Le porte a disposizione sono un bel po’: 5 USB 3.1, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 RJ45, jack da 3,5 mm, microfono ed infine una porta USB-C.

Smontarlo è abbastanza semplice anche se c’è da scollare un inutile placca in plastica per nascondere i fori della scocca, basta semplicemente smontare tutto per accedere a due slot per montare due SSD M.2. La RAM + aggiornabile ma nascosta sotto il sistema di dissipazione, il modulo SSD M.2 installato è un Kingston dalle prestazioni sufficienti, anche il modulo Wi-Fi sostituibile.

Andando più a fondo si nota un buon sistema di dissipazione, il vero valore in più di questo MinisForum EliteMini TH60. Singola ventola, radiatore edheat pipe per tenere a bada il Core i5 11400H. Il MinisForum EliteMini TH60 risulta non solo piacevole esteticamente con leggerezza ed un profilo sottile ma anche completo dal punto di vista airflow e dissipazione con anche ottime possibile di upgrade delle componenti.

MinisForum EliteMini TH60 scheda tecnica

Il processore all’interno di questo mini pc è un Intel Core i5 11400H con 6 core e 12 thread, max boost a 4.5 GHz, il TDP è di oltre 45 W mentre il processor produttivo è a 10 nm. Ecco le specifiche tecniche di MinisForum EliteMini TH60:

Processore Intel Core i5 11400H

Intel UHD 16 unità di esecuzione

16 GB RAM

512 GB SSD M.2 NVMe Kingston

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

1 USB-C

5 USB-A 3.1

DisplayPort

1 HDMI

Jack 3,5 mm

Microfono

1 RJ

MinisForum EliteMini TH60 prestazioni

Nonostante questa CPU sia di undicesima generazione e non di dodicesima che sappiamo già essere molto più potente, in realtà questo MinisForum EliteMini TH60 non ha nessun tipo di problema di prestazioni, è assolutamente in grado di svolgere tanti compiti di lavoro, anche quelli un pochetto più duri. Per fare un paragone numerico, abbiamo confrontato alcuni dati e benchmark di questo mini pc Intel con il Silicon M1 di Apple su un Mac Mini, uno standard qualitativo che si è imposto negli ultimi anni. Ecco un versus di Cinebench e Geekbench tra il Core i5 11400H e il Silicon M1.

Cinebench restituisce circa 1443 punti in single core e 9260 in multicore per il mini pc Intel, 1524 punti in single core e 7830 in multicore per M1. Geekbench 5 restituisce risultati in linea con quanto già visto, con uno score in single core di 1490 sc e di 6596 in multicore mentre 1760 sc e 7644 mc per silicon M1.

Come visto da smontato questo MinisForum presenta un sistema di dissipazione assolutamente adeguato per il Core i5 11400H, anche l’airflow è assolutamente soddisfacente. Nei benchmark la temperatura massima è stata di 85 gradi, decisamente validi per un mini pc. La ventola invece per le operazioni quotidiane non si sente, non da fastidio, invece sale un po’ durante uno stress test ma resta silenziosa nonostante potrebbe spingere di più.

La scheda video integrata è una Intel UHD con 16 unità d’esecuzione ed è il punto debole della macchina. Non un grande problema, Chrome, OBS, Handbreak, la suite office, Audacity, vanno alla grande, anche Photoshop regge molto bene mentre i programmi che richiedono un carico massiccio sulla GPU vanno chiaramente più in difficoltà. Il gaming non è alla sua portata, qualcosina si può fare ma i compromessi grafici da accettare sono notevoli.

MinisForum EliteMini TH60 software

Al primo avvio del mini pc ci si ritrova già davanti alla configurazione iniziale di Windows 11 ed è una rarità, spesso i mini pc arrivano con Windows 10 da aggiornare a 11. Windows 11 è già attivato con licenza digitale, automaticamente vengono presi anche tutti i driver più aggiornati, non c’è nulla da toccare nel BIOS, è tutto già attivato e non c’è spazio di manovra per tirare di più la macchina. L’unica cosa che si può regolare è la curva della ventola e le accensioni per chi vuole utilizzarlo come mini server.

MinisForum EliteMini TH60 conclusioni

MinisForum ha fatto mini pc più potenti, alcuni anche potentissimi ma con questo EliteMini TH60 dal form factor sottile e leggero va a coprire chi cerca una macchina elegante per lavori di ufficio con suite office, browser web e content creation basic. In questa configurazione con Core i5 11400H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD costa circa 429 dollari sul sito ufficiale, un bel po’ in più su Amazon.

MinisForum EliteMini TH60 Barebone a 309 dollari sul sito ufficiale MinisForum

MinisForum EliteMini TH60 16/512 a 589 dollari su Amazon Italia

Se interessa questo form factor, la versione più interessante è quella barebone che costa circa 309 dollari. Per chi non lo sapesse la versione barebone è quella senza SSD e RAM che possono essere aggiunte dall’utente. Ovviamente SSD e RAM vanno acquistate a parte se non ne avete già ma si risparmia un bel po’ rispetto alla configurazione pre assemblata.