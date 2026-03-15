Nel mercato dei monitor professionali, o se preferite destinati al lavoro “da scrivania”, i display ultrawide con taglio da 34 pollici sono sempre più ricercati e diffusi, soprattutto tra quegli utenti che utilizzano il PC per lavoro, sviluppo software o produzione di contenuti. Ma perché?

La risposta non è complicata. Questi monitor offrono infatti molto spazio orizzontale, ideale per lavorare con più finestre contemporaneamente senza dover ricorrere a configurazioni multi-monitor, non sempre semplici da gestire.

Il Lenovo ThinkVision P34WD-40 si inserisce proprio in questa categoria di display, proponendosi non solo come un monitor ultrawide tradizionale ma come una vera e propria postazione di lavoro integrata. Oltre al pannello da 34 pollici con risoluzione UWQHD, che ora vedremo nel dettaglio, la proposta Lenovo integra una docking station completa con USB-C, rete Ethernet e numerose porte USB per l’espansione.

Sulla carta potrebbe quindi risultare una soluzione pensata ad hoc per chi utilizza principalmente un notebook e vuole collegare tutto con un solo cavo, dall’ alimentazione al video, passando per rete e periferiche. Lo abbiamo provato per qualche settimana come monitor principale per il lavoro quotidiano con qualche passaggio nel gaming, il tutto per capire se riesce davvero a sostituire una dock esterna o una configurazione a doppio schermo.

Recensione Lenovo ThinkVision P34WD-40: design e caratteristiche

Il design del Lenovo ThinkVision P34WD-40 non stravolge la tradizione dei prodotti Lenovo e segue la linea minimalista tipica della serie ThinkVision. Il monitor utilizza una finitura Eclipse Black con cornici molto sottili su tre lati, una scelta che contribuisce a dare un aspetto pulito alla scrivania e semplifica se vogliamo anche l’eventuale utilizzo in configurazioni multi-monitor (se dovessero servirvi).

Il pannello, con formato 21:9, è un IPS da 34 pollici con risoluzione 3440 × 1440 pixel, una combinazione ormai molto diffusa per l’utilizzo professionale che, almeno al momento, può essere definita l’unica alternativa “economica” agli OLED o ai Mini LED (molto più costosi). La densità di pixel è adeguata per mantenere una buona nitidezza anche lavorando a distanza ravvicinata, mentre il formato ultrawide permette di gestire più applicazioni affiancate con grande comodità.

Gli angoli di visione sono quelli tipici della tecnologia IPS, con una buona uniformità dell’immagine anche osservando lo schermo lateralmente, un aspetto importante su un pannello di queste dimensioni. ThinkVision P34WD-40 adotta un pannello con curvatura 3800R, piuttosto leggera ma comunque utile per mantenere una distanza visiva più uniforme tra il centro e i bordi del pannello.

Non è una curvatura aggressiva come quella che ritroviamo sui monitor da gaming, ma nell’utilizzo quotidiano risulta discreta e poco invasiva (secondo noi anche più naturale).

Degna di nota anche la frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz con refresh variabile, forse non primaria in ottica ufficio ma al contempo un elemento che accentua la versatilità del prodotto. Non si tratta di un monitor progettato per il gaming competitivo, ma la maggiore fluidità si percepisce chiaramente nello scorrimento delle pagine web e nella gestione delle finestre.

Anche senza ambizioni ludiche, i 120 Hz rappresentano comunque un valore aggiunto rispetto ai classici monitor da scrivania a 60 Hz, e la differenza si nota tutta all’atto pratico.

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Passando invece all’ergonomia, il supporto previsto da Lenovo offre una buona libertà di regolazione con possibilità di modificare altezza, inclinazione e rotazione laterale. Lo stand risulta solido e stabile e integra anche un sistema di passaggio dei cavi che aiuta a mantenere la scrivania più ordinata, soprattutto considerando il numero di periferiche che si potrebbero collegare al monitor.

Nel complesso la qualità costruttiva è quella tipica della serie ThinkVision, con materiali solidi e un’attenzione particolare alla praticità nell’utilizzo quotidiano.

Lenovo ThinkVision P34WD-40: funzionalità di rilievo e software

Uno degli elementi più interessanti del ThinkVision P34WD-40 è la presenza di una docking station integrata, che tra le tante cose consente di collegare un notebook tramite un singolo cavo USB-C.

La porta USB-C principale supporta Power Delivery fino a 140 watt, permettendo quindi di alimentare anche notebook di fascia alta; nella pratica questo significa poter collegare il portatile al monitor con un solo cavo e avere immediatamente accesso a tutte le periferiche collegate.

Il monitor integra infatti un hub abbastanza completo con diverse porte USB, uscita DisplayPort per il collegamento in daisy-chain di un secondo monitor e porta Ethernet; grazie a queste peculiarità il ThinkVision P34WD-40 può diventare senza dubbio il centro di una postazione da lavoro anche avanzata.

A bordo è presente uno switch KVM integrato, una funzione particolarmente utile per chi utilizza due computer sulla stessa scrivania. Ricordiamo infatti che il KVM permette di controllare entrambi i sistemi utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse collegati al monitor (sempre via cavo aggiungiamo).

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Dal punto di vista software, il produttore mette a disposizione l’utility di gestione Lenovo ThinkColour, utile per regolare diverse impostazioni direttamente dal sistema operativo. Tra le funzioni disponibili troviamo anche strumenti per la gestione delle finestre, utili per organizzare meglio lo spazio di lavoro su un pannello così ampio.

Non mancano inoltre alcune funzioni dedicate al comfort visivo, come la modalità di riduzione della luce blu e sistemi intelligenti per la gestione della luminosità e dell’alimentazione.

Menu OSD

In alternativa al software, soprattutto per i puristi del controllo, il monitor Lenovo offre ovviamente un menu OSD a dir poco completo e personalizzabile.

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La navigazione è semplice e intuitiva, le opzioni moltissime anche per quanto concerne il gamut e la modalità video.

Scheda tecnica Lenovo ThinkVision P34WD-40

Dimensioni display 34″

Tipologia di pannello IPS

10 bit, 1,07 miliardi di colori (8 bit + FRC)

Risoluzione 3.440×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 120 Hz (con VVR)

Tempo di risposta 4 ms (modalità estrema)

Luminosità tipica 350 cd/㎡

Contrasto 2.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Gamut Copertura sRGB 99% Copertura DCI-P3 98% Copertura BT709 99%

Delta medio E<2

Porte: 1x Display Port 1.4 (UHBR3) 1x Display Port output 1x HDMI 2.1 (Quad-HD a 500 hertz 1x USB-C 10 Gbps con DP Alt. mode e Power Delivery 3.1 a 140 watt 2x USB-C 5 Gbps 1x LAN 2,5 Gbps 1x USB Type-B 5 Gbps upstream 5x USB Type-A 5 Gbps

Altoparlanti 2x 3 watt

Stand regolabile altezza fino a 155 mm inclinazione +23,5° ~ -5° rotazione +45° ~ -45°

Consumo tipico (solo monitor) 28 watt

Funzionalità PIP/PBP True Split KVM Sincronizzazione multipla

Software Lenovo ThinkColour

Garanzia 3 anni

Recensione Lenovo ThinkVision P34WD-40: le nostre impressioni

Dopo circa due settimane di utilizzo di ThinkVision P34WD-40 come monitor principale per il lavoro di tutti i giorni, possiamo dire in primis di aver apprezzato soprattutto l’ampio spazio offerto dal formato 34″ ultrawide. La larghezza del pannello permette di affiancare più applicazioni senza problemi, risultando particolarmente comoda per chi lavora con fogli di calcolo, editing di documenti o sviluppo software, insomma con molte finestre attive.

Il pannello IPS offre una resa cromatica equilibrata e colori piuttosto accurati già con le impostazioni di fabbrica. Anche la luminosità, per quanto molto conservativa di default, è sufficiente per lavorare senza difficoltà in ambienti molto illuminati, ma non aspettatevi miracoli; la resa cromatica è altrettanto valida e anche se parliamo di fedeltà le impostazioni di fabbrica Lenovo non sono affatto male (arriva calibrato).

Il refresh rate a 120 Hz del pannello IPS in dotazione, contribuisce a rendere l’esperienza generale più fluida rispetto ai classici monitor da ufficio “standard”, migliorando soprattutto la reattività dell’interfaccia e la gestione delle finestre.

Nel nostro caso abbiamo utilizzato il monitor anche per qualche sessione di gaming; non essendo un IPS Fast il tempo di risposta lascia ovviamente un po’ a desiderare, ma in realtà negli RPG o in titoli come la saga di Assassin’s Creed ad esempio, l’esperienza non è affatto male se impostiamo i 120 hertz e ci abbiniamo una buona scheda video.

Andando oltre le prestazioni velocistiche, durante la prova abbiamo apprezzato soprattutto la comodità della dock integrata. Collegando un notebook tramite USB-C, come abbiamo fatto noi col Lenovo ThinkPad E14 Gen 7, si ottiene immediatamente una postazione completa con rete cablata, periferiche USB e alimentazione, il tutto con un solo cavo.

Chiudendo in ottica esperienza utente e capacità di espansione, un’ultima chicca del Lenovo P34WD-40 risiede nel piccolo pannello I/O a scomparsa posto al centro del display in corrispondenza del logo ThinkVision. Si tratta di un pannello a scomparsa che con una semplice pressione lascia scendere due porte USB-C e una USB-A, utili magari ha chi si trova a gestire molte periferiche e/o dispositivi.

Quanto costa e dove acquistare Lenovo ThinkVision P34WD-40

Il Lenovo ThinkVision P34WD-40 è disponibile attualmente sullo store ufficiale Lenovo e presso i principali partner rivenditori italiani; il prezzo però vi anticipiamo che può variare (anche molto) in base alle promozioni e ai canali di vendita.

Sul sito ufficiale Lenovo ad esempio, il prezzo di listino è di 889 euro, mentre su Amazon oggi c’è un’offerta imperdibile a soli 560 euro, secondo noi da non lasciarsi scappare.

Considerazioni

Sulla carta il Lenovo ThinkVision P34WD-40 si presentava come uno dei tanti monitor ultrawide pensati per la produttività, ma dopo averlo testato per un po’ possiamo dirvi che nell’utilizzo quotidiano emergono alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante.

La presenza della docking station integrata, del KVM e di una connettività molto completa permette infatti di trasformarlo facilmente nel vero centro della nostra postazione, anche e soprattutto per sessioni particolarmente prolungate. Va detto che il pannello non nasce con ambizioni gaming, ma i 120 Hz rappresentano comunque un piccolo valore aggiunto rispetto ai classici monitor da ufficio, rendendo inoltre l’esperienza generale più fluida durante l’utilizzo quotidiano.

Il formato ultrawide da 34 pollici, in questo caso con una leggera curvatura, continua a dimostrarsi una soluzione molto efficace per il multitasking, soprattutto per chi lavora con più applicazioni aperte contemporaneamente. In una scrivania moderna, soprattutto quando il notebook è il dispositivo principale, monitor come il P34WD-40 possono sostituire quasi del tutto dock e hub esterni.

In questo senso il ThinkVision P34WD-40 riesce a fare esattamente quello che promette, ovvero offrire una postazione ordinata, versatile e pronta all’uso con un solo cavo. Buone quindi versatilità e capacità di espansione, niente male la reattività vista la tecnologia del pannello, mentre chiudendo su fedeltà e qualità dell’immagine, la tecnologia IPS è ormai in qualche modo sovrastata da quella OLED (il glow poi è quasi sempre in agguato) .

Il costo di un OLED professionale con caratteristiche e dimensioni simili alla proposta Lenovo però sarebbe nettamente superiore, verosimilmente per poche tasche. Se quindi mirate anche a contenere in qualche modo i costi, puntando su un buon IPS, questo Lenovo potrebbe fare al caso vostro.