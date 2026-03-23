Nel gaming c’è sempre stata una priorità diversa, a seconda del momento. Prima contavano i pollici del monitor, poi la risoluzione, poi ancora gli Hz, perché ogni frame doveva essere accompagnato da un refresh rate sempre più alto. In tutto questo, però, c’è sempre stato un compromesso di fondo. La qualità dell’immagine passava in secondo piano. Si accettava, senza nemmeno pensarci troppo. Oggi non è più così.

Siamo arrivati a un punto in cui quel compromesso non serve più. I monitor OLED sono cresciuti, sono diventati più completi, più maturi e soprattutto più accessibili. E la cosa interessante è che non parliamo più solo di prodotti di nicchia o da oltre mille euro. Questo Gigabyte è l’esempio perfetto. Un monitor che mette insieme un pannello OLED di nuova generazione, prestazioni da gaming ad alto refresh rate e un prezzo che, fino a poco tempo fa, sarebbe stato semplicemente impensabile, soprattutto considerando che oggi si trova facilmente sotto i 600 euro.

Le nuove generazioni di OLED sono paurose

Non serve costruire aspettative artificiali, anche perché oggi il mercato dei monitor OLED è cambiato davvero. Non siamo più nella fase in cui questa tecnologia va spiegata o giustificata, siamo in quella in cui va capita fino in fondo. Negli ultimi anni abbiamo visto passare di tutto: prodotti estremi, soluzioni high-end, pannelli sempre più evoluti. È proprio questo il punto, perché quando si è abituati a provare il meglio, diventa sempre più difficile trovare qualcosa che sposti davvero l’ago della bilancia.

Eppure il cambiamento c’è stato, solo che non è arrivato in modo rumoroso. È arrivato quando gli OLED hanno smesso di essere semplicemente spettacolari e hanno iniziato a diventare completi, più equilibrati e soprattutto più accessibili. È qui che entra in gioco questo Gigabyte. Non perché sia l’ennesimo OLED ben fatto, ma perché rappresenta bene il momento attuale del mercato: un monitor OLED di nuova generazione, veloce, rifinito e con un prezzo che finalmente ha senso nel contesto reale.

Gigabyte Monitor Gaming OLED MO27Q28G scompare sulla scrivania

Un monitor OLED lo si riconosce subito, ancora prima di accenderlo. Non per i neri o per i colori, ma per come si presenta sulla scrivania. E qui Gigabyte ha fatto una scelta molto chiara: pulizia totale.

Frontalmente non c’è nulla che disturba, niente loghi invasivi, solo il pannello e il contenuto. Le cornici sono ridotte al minimo e l’effetto è quello di avere semplicemente l’immagine sospesa davanti a noi. È una di quelle cose difficili da spiegare, ma basta accenderlo una volta per capire subito la differenza rispetto a un classico monitor IPS.

Anche la base segue questa filosofia. Lo stand è compatto, occupa pochissimo spazio sulla scrivania e lascia più libertà per il resto del setup, senza sacrificare stabilità o regolazioni. In più ci sono anche due speaker integrati, che non sostituiscono un impianto dedicato ma tornano comodi nell’uso quotidiano, soprattutto in un contesto più minimal.

Il pannello è sottilissimo, come ci si aspetta da un OLED, mentre tutta la parte più tecnica è concentrata nella zona posteriore, leggermente più spessa. È lì che si trovano porte, elettronica e tutto il lavoro di gestione termica necessario per mantenere il pannello stabile nel tempo. Interessante anche il discorso sul trattamento anti riflesso, che qui è stato migliorato rispetto alle prime generazioni OLED. Non è ancora perfetto in ogni condizione di luce, ma fa un passo avanti concreto nell’utilizzo quotidiano, soprattutto in ambienti luminosi.

Un pannello molto, molto interessante

Il punto di partenza è sempre lo stesso: la natura OLED. Neri assoluti, contrasto praticamente infinito e tempi di risposta che, ancora oggi, restano irraggiungibili per qualsiasi pannello IPS. Ma la differenza, rispetto a qualche anno fa, è che tutto il resto è cresciuto allo stesso livello.

Qui non si parla solo di qualità visiva, ma anche di prestazioni pure. I 280 Hz fanno tutta la differenza del caso, soprattutto perché si combinano con un tempo di risposta di 0,03 ms GTG, che nell’uso reale si traduce in un’immagine sempre pulita, senza scie, senza incertezze e con una motion clarity che è semplicemente un altro livello rispetto al passato. L’OLED, da questo punto di vista, elimina alla radice tutta una serie di problemi tipici dei pannelli tradizionali.

Anche il discorso luminosità è cambiato. Gli OLED non sono più quei pannelli “belli ma poco luminosi”: qui si arriva a circa 1500 nit di picco in HDR, un valore che va contestualizzato perché non è costante su tutta la superficie, ma che basta per dare finalmente profondità e impatto ai contenuti HDR. Nell’uso reale, tra SDR e HDR, il monitor risulta molto più versatile di quanto si potesse pensare solo qualche generazione fa.

Sul fronte colori siamo su livelli molto alti. La copertura arriva al 99,5% DCI-P3 con un Delta E < 2, quindi già di base parliamo di un pannello ben calibrato, adatto non solo al gaming ma anche alla creazione di contenuti e alla fruizione multimediale più accurata. È uno di quei casi in cui non serve nemmeno intervenire troppo: la resa è convincente già out of the box.

Poi c’è tutto il lavoro fatto sulla gestione del pannello nel tempo. Il tema burn-in non è sparito, ma è stato affrontato in modo molto più concreto. Le soluzioni di AI OLED Care lavorano in background per ridurre al minimo i rischi, e il fatto che ci sia anche una garanzia di 3 anni che copre il burn-in cambia completamente la percezione del prodotto. Non è più qualcosa di cui preoccuparsi continuamente, ma un aspetto gestito.

La risoluzione resta quella giusta: 2560×1440 su 27 pollici. È il punto di equilibrio perfetto oggi, perché permette di sfruttare davvero gli alti refresh rate senza richiedere una GPU estrema, ma allo stesso tempo resta più che adeguata anche per lavorare. Il tema del testo sugli OLED esiste ancora, soprattutto sui caratteri più piccoli, ma generazione dopo generazione l’impatto si riduce sempre di più e nell’uso quotidiano non rappresenta più un limite reale.

La vera svolta è l’esperienza di gioco

Dal punto di vista tecnico è facile fermarsi ai numeri, ma qui il discorso cambia appena lo si accende. L’esperienza d’uso va oltre la scheda tecnica e le misurazioni, ed è proprio questo il punto. L’effetto wow, quello vero, negli ultimi anni è diventato sempre più raro nel mondo tech, ma con un monitor OLED di nuova generazione torna ad avere senso.

Bastano pochi secondi sul desktop per accorgersene. Non è solo una questione di refresh rate elevato, che rende tutto più fluido, ma proprio di resa visiva complessiva. I colori, le sfumature, i contrasti: anche un’interfaccia come Windows viene valorizzata in modo evidente. Tutto appare più definito, più pulito e con una profondità che su un pannello tradizionale semplicemente non c’è.

E la cosa interessante è che non si limita al gaming. Utilizzato come monitor da lavoro, si comporta molto bene: testi migliorati, nessun affaticamento particolare e una resa che lo rende adatto anche alla creazione di contenuti e alla fruizione multimediale. Film, serie e video guadagnano una dimensione diversa grazie al contrasto e alla gestione delle luci tipica dell’OLED.

Poi si passa al gaming ed è lì che si capisce davvero il salto. Non è solo una questione di colori o contrasto, ma del mix tra 280 Hz, tempo di risposta praticamente istantaneo e qualità del pannello. L’immagine è sempre stabile, precisa, reattiva, e tutto questo si traduce in una sensazione di controllo superiore.

Lo abbiamo provato con Black Myth: Wukong e la differenza è stata evidente fin da subito. Un titolo che lavora molto su illuminazione, effetti e direzione artistica trova nell’OLED il suo ambiente ideale. Le zone scure acquistano profondità reale, le luci emergono con più forza e ogni scena risulta più leggibile anche nelle situazioni più complesse. Non è solo più bello, è proprio più chiaro da interpretare mentre si gioca.

Anche nei titoli competitivi il discorso non cambia. La reattività del pannello e la fluidità data dall’alto refresh rate permettono di avere sempre un’immagine pulita e priva di incertezze. A questo si aggiunge un aspetto spesso sottovalutato, ovvero il comfort visivo. Tra minore emissione di luce blu e gestione dello sfarfallio, si può giocare più a lungo senza affaticare troppo la vista. E nell’uso reale, fa una differenza concreta.

Finalmente anche il prezzo è accessibile

Ed è proprio qui che si chiude il cerchio, perché per anni il vero limite degli OLED non è mai stato tecnico, ma economico. Erano migliori, sì, ma anche molto più costosi, e quindi facilmente evitabili. Oggi non è più così. Quando un monitor come questo Gigabyte OLED da 27 pollici, 280 Hz, con pannello di nuova generazione che si trova stabilmente intorno ai 560 euro, cambia completamente la prospettiva. Non è più un prodotto di nicchia, non è più qualcosa da giustificare, diventa una scelta concreta, razionale.

E soprattutto diventa difficile consigliare altro, perché a questo prezzo non si porta a casa solo la qualità visiva dell’OLED, ma un pacchetto completo: prestazioni da gaming di alto livello, una resa cromatica adatta anche alla creazione di contenuti, un design pulito e una gestione del pannello che oggi è finalmente più matura, anche sul tema burn-in (con anche 3 anni di garanzia).

Il punto è semplice. Fino a poco tempo fa si sceglieva un IPS di fascia alta perché l’OLED costava troppo. Oggi, nella stessa fascia di prezzo, l’OLED è semplicemente migliore. E allora la vera domanda non è più se valga la pena passare a un monitor OLED, ma quanto senso abbia continuare a non farlo.

In collaborazione con Gigabyte