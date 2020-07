Lexar ha ufficializzato il nuovo SSD portatile SL200, un dispositivo di archiviazione resistente a cadute, urti, vibrazioni e temperature rigide, dotato di una soluzione di sicurezza con crittografia AES a 256 bit che consente di creare un’area protetta da password capace di criptare automaticamente i dati.

Lexar SL200 offre prestazioni interessanti – fino a 550 MB/s in lettura e 400 MB/s in scrittura – ed in questa fase iniziale è disponibile in due varianti da 512 GB e da 1 TB, alle quali si aggiungerà in un secondo momento quella da 2 TB. Interessante il fatto che Lexar includa in confezione un cavo USB-C – USB-C ed un secondo con USB-A maschio.

Lexar SL200 è peraltro un’unità compatta da 86 x 60 x 9,5 mm, un elemento di valutazione importante per un oggetto che durante gli spostamenti deve ingombrare il meno possibile. L’azienda pone l’accento sul materiale utilizzato per rifinire SL200, di alta qualità e durevolezza, e sullo stile curato per adattarsi ad ogni contesto.

La garanzia offerta è di tre anni. Lexar SL200 è già reperibile sul mercato ad un prezzo consigliato al pubblico di 149,90 euro per il taglio più piccolo da 512 GB e di 229,90 euro per quello da 1 TB.