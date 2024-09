I notebook MSI si confermano tra le macchine più solide e performanti presenti sul mercato, con una progettazione attenta ai minimi dettagli. Non sono solo la scelta ideale per i gamer, ma rappresentano un’opzione affidabile anche per chi lavora, studia o svolge attività di ricerca.

In occasione del Back to School, ci sono diverse offerte interessanti che rendono l’acquisto di questi notebook ancora più vantaggioso. Un elemento distintivo dei migliori notebook MSI è la presenza di una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX, un must per chi cerca prestazioni eccellenti.

AI di NVIDIA must have su un laptop MSI: tutte le tech

L’architettura Ampere, gli RT Core di terza generazione e i Tensor Core di quarta generazione permettono ai notebook MSI con grafica dedicata GeForce RTX di accedere a tutte le migliori tecnologie e implementazioni per il mondo del gaming e della content creation.

La serie GeForce RTX 4000, basata sull’architettura Ada Lovelace, porta innovazioni fondamentali per il mondo del gaming e della creazione di contenuti. Queste GPU offrono una potenza di elaborazione straordinaria, rendendo il Ray Tracing sempre più accessibile e permettendo un’esperienza di gioco più immersiva grazie a tecnologie come DLSS 3.5, che potenzia il frame rate e la qualità dell’immagine utilizzando l’intelligenza artificiale.

DLSS 3.5 ed il gamer ringrazia

Il DLSS 3.5 è l’innovazione AI che continua a progredire per offrire boost fino a 4x volte superiori rispetto alla precedente generazione. Dal punto di vista software, DLSS 3.5 è costituito da quattro parti: Super Resolution ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione da input a bassa risoluzione, il Frame Generation che utilizza l’IA per generare interamente nuovi frame, il Ray Reconstruction che utilizza modelli AI al posto del denoiser classico per migliorare l’impatto e le prestazioni del Full Ray Tracing (Path Tracing) ed infine NVIDIA Reflex è integrato per ridurre la latenza di input e aumentare la reattività.

Perché un notebook MSI con GeForce RTX è la scelta giusta? Oltre al Ray Tracing avanzato con DLSS 3.5 con Frame Gen e RR che permettono di godersi al meglio giochi come Black Mith Wukong, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Alan Wake 2 in modalità grafica massima senza preoccuparsi delle prestazioni, i gamer più spensierati possono contare su Reflex in titoli competitivi come Valorant, Fortnite o Apex Legends, la riduzione della latenza può fare la differenza tra vincere e perdere.

I driver Studio sono una marcia in più per i creator

Ma le potenzialità delle GeForce RTX 4000 non si limitano al gaming. I notebook MSI dotati di queste GPU offrono la suite driver NVIDIA Studio, pensata per i professionisti della creazione di contenuti. La suite include driver ottimizzati per i software più popolari e tool come NVIDIA Broadcast, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle trasmissioni in live streaming aggiungendo funzioni avanzate come la cancellazione del rumore di fondo e l’ottimizzazione video oppure NVIDIA Canvas strumento di digital painting con AI generativa in live ed in locale.

Lo studente senza pensieri con le RTX di NVIDIA

Se sei uno studente di ingegneria, architettura, informatica, scienza dei dati o economia, un notebook MSI con GPU GeForce RTX Serie 40 potrebbe diventare uno strumento prezioso. Queste GPU, infatti, accelerano le principali applicazioni professionali e accademiche, consentendoti di affrontare progetti complessi con una fluidità. Si potrà lavorare su progetti di design e modellazione 3D senza rallentamenti, di eseguire simulazioni complesse in tempi ridotti e di ottenere risultati più accurati con modelli di machine learning all’avanguardia.

Con una GPU RTX, non solo si potranno completare compiti avanzati in materie tecniche come la progettazione 3D con software come SOLIDWORKS, MATLAB o ANSYS Discovery, ma c’è anche la potenza necessaria per visualizzare modelli architettonici in tempo reale con Enscape. E per chi è interessato all’intelligenza artificiale e alla scienza dei dati, queste GPU offrono l’accelerazione necessaria per addestrare modelli di IA e deep learning più velocemente, garantendo analisi rapide e approfondite su set di dati di grandi dimensioni.

Piccole comodità per chi studia AI Con questi laptop non si dipenderà più dai laboratori informatici dell’università, una comodità non da poco. Con un laptop MSI dotato di GeForce RTX 4060 o superiore, si può persino sviluppare il proprio chatbot personale con tecnologie avanzate come TensorRT-LLM (qui la nostra prova di ChatRTX).

Notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX in promo Back to School

I notebook MSI con GeForce RTX si posizionano nella fascia alta del mercato, ma rappresentano un investimento sicuro per chi cerca performance elevate e un hardware solido. MSI propone diverse configurazioni per adattarsi a varie esigenze e budget, garantendo sempre la qualità che contraddistingue il marchio. L’attenzione al dettaglio, le specifiche tecniche aggiornate e l’equilibrio tra prestazioni e portabilità rendono questi laptop un acquisto eccellente.

Per facilitare la scelta, abbiamo suddiviso i migliori notebook MSI in fasce di prezzo, così da poter individuare rapidamente il modello più adatto alle proprie necessità. Questa guida non include tutti i modelli sul mercato, ma una selezione curata dei migliori, che abbiamo avuto modo di toccare con mano per garantirne l’affidabilità.

Notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX sotto 1500 euro

MSI Cyborg 15 con GeForce RTX 4050

L'MSI Cyborg 15 è un laptop versatile, ideale per gamer, creator e studenti. Equipaggiato con un processore Intel Core i5-13420H, 16 GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, offre performance valide per gaming fluido, rendering 3D e simulazioni veloci. Lo schermo Full HD da 15,6" e l'SSD da 512 GB garantiscono velocità e spazio di lavoro. Ottima macchina che costa il giusto ed offre tanto.

MSI Katana 15 con GeForce RTX 4060

MSI Katana 15 di nuova generazione è supportato dalla GeForce RTX 4060 e dal nuovo Intel Core i7 13620H con il classico pannello da 15,6″ FHD a 144 Hz. Si tratta di una macchina in grado di fare tutto, ci sono tante porte, una buona tastiera, un bel design migliorato e aggiornato nella dissipazione ma è chiaro che con la combo GPU, CPU e display, il suo intento principale è giocare alla grande e ci riesce benissimo.

MSI Thin A15 con GeForce RTX 4060

L'MSI Thin A15 combina prestazioni e convenienza, rendendolo una scelta ideale per gamer e creatori di contenuti che cercano un buon equilibrio tra potenza e prezzo. Dotato di un processore AMD Ryzen 7 7735HS e di una GPU Nvidia RTX 4060 da 8GB, gestisce giochi moderni e attività creative con grande efficienza. Il display Full HD da 15,6" con refresh rate di 144Hz assicura un'esperienza visiva fluida, mentre l'SSD PCIe4 da 1TB e i 16GB di RAM DDR5 offrono ampia capacità di archiviazione e velocità di elaborazione.

Notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX oltre 2500 euro

MSI Vector 16 HX con GeForce RTX 4090

L'MSI Vector 16 HX è una workstation mobile incredibilmente potente, perfetta per professionisti, creator e gamer esigenti. Con il processore Intel i9-14900HX e la GPU Nvidia RTX 4090 da 16GB, è in grado di gestire rendering 3D complessi, simulazioni avanzate e i giochi più impegnativi. Il display QHD+ da 16" con refresh rate di 240Hz offre un esperienza visiva superiore, mentre l'SSD da 1TB e i 32GB di RAM DDR5 assicurano prestazioni fulminee. Dotato di Wi-Fi 7 e Windows 11, questo laptop rappresenta la scelta definitiva per chi cerca potenza senza compromessi con un occhio attento al budget comunque elevato.

Migliori portatili MSI con GeForce RTX per il BTS

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook MSI con GeForce RTX che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili MSI con GeForce RTX per il periodo Back to School da prendere per le varie fasce di prezzo: