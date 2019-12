In oltre 10 anni il nostro modo di utilizzare le app e giocare su dispositivi mobile è completamente cambiato. Sia su iOS che su Android, molte applicazioni hanno rivoluzionato i normali canoni a cui eravamo abituati, trasformando la nostra routine quotidiana e le possibilità a cui abbiamo accesso ogni giorno.

Fino a 10 anni fa sarebbe stato impensabile utilizzare un’app per prenotare la casa d’altri al posto di un albergo, cosa che facciamo abitualmente con Airbnb; servizi come Deliveroo, Just Eat, Glovo e altri ci consentono di ordinare non solo cibo, ma anche altri tipo di prodotti, direttamente a casa nostra; e i nostri smartphone e tablet somigliano sempre più a delle potenti console portatili, grazie anche a titoli di qualità come PUBG, giocati da milioni di giocatori in tutto il mondo.

I dati che vi mostriamo in questo articolo sono frutto di un report di App Annie, azienda specializzata nel mobile market data. Grazie a questi dati possiamo analizzare le app e i giochi più scaricati di questa decade

Le 10 app più scaricate

Non stupisce che al primo posto, tra le app più scaricate degli ultimi dieci anni, ci sia Facebook; stupisce più che al secondo posto ci sia il servizio di messaggistica della piattaforma, Facebook Messenger, che l’azienda ha deciso di scorporare dall’app/sito web del social, rendendolo uno strumento a sé stante.

Facebook in totale possiede 4 delle applicazioni più scaricate al mondo: oltre a Facebook e Messenger, possiede anche WhatsApp e Instagram, due acquisizioni che sono arrivate nel corso degli anni.

A breve distanza segue Snapchat, che da noi in Italia non è mai decollata, e Skype, il servizio per videochat sviluppato da Microsoft. In ascesa il fenomeno TikTok, app principalmente destinata ai giovanissimi e in precedenza chiamata Musical.ly: il nome fu cambiato dopo l’acquisizione da parte dell’azienda cinese ByteDance.

Nelle ultime posizioni figurano YouTube, che tutti conosciamo, e Twitter, un social che consente di “cinguettare” i nostri pensieri, e che ha fatto di messaggi brevi e impossibilità di modifica degli stessi il suo punto di forza.

Le 10 app più utilizzate per tempo

Se pensiamo alle app che più vengono utilizzate dagli utenti, ci vengono in mente subito due categorie: app di messaggistica e piattaforme di intrattenimento, ad esempio per lo streaming musicale o video.

Non stupisce quindi che in prima posizione ci sia Netflix, mentre invece stupisce che Tinder venga utilizzato, come quantità di tempo, più che un servizio di musica come Spotify.

I 10 giochi più scaricati

Molti di questi titoli hanno fatto la storia dei videogiochi su piattaforma mobile, e penso che quasi tutti i lettori avranno sentito parlare, visto o provato buona parte dei giochi presenti in questa classifica.

Il punto di forza dei titoli in questa lista è la loro propensione per il casual gaming: chiunque può dedicare qualche minuto a questi giochi, ad esempio per ammazzare il tempo durante il tragitto quotidiano verso scuola/ufficio.

I 10 giochi più utilizzati

Infine, la top 10 dei giochi più giocati, con al primo posto Clash of Clans, che fa registrare il tempo più alto di utilizzo tra tutti. Il fenomeno mondiale Pokémon Go conquista solo l’ottava posizione, mentre stupisce come Candy Crush Saga sia nella top 3 sia dei giochi più utilizzati che in quella dei titoli più scaricati.

In media, ogni possessore di smartphone spende 3 ore del suo tempo all’interno di app e giochi, usando circa una quarantina di app differenti ogni mese. C’è quindi un’altissima percentuale di probabilità che abbiate installate almeno una delle app che troviamo nella classifica dei giochi e app più utilizzate degli ultimi dieci anni.

Un mercato redditizio, quello delle app e dei giochi su mobile, sia per iOS che per Android, che è cresciuto di anno in anno sia per volume di download (5%) che per acquisti in-app (15%), e che sembra destinato ad aumentare anche nei prossimi anni.

Se vi interessa, potete anche dare uno sguardo alle migliori app iOS del 2019, con una selezione operata personalmente da Apple per premiare le app ed i giochi che si sono distinti.