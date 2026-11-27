Il mercato dei robot aspirapolvere negli ultimi tempi sembra avere un solo obiettivo: aggiungere sempre più tecnologia. Telecamere che riconoscono ogni oggetto lasciato sul pavimento, bracci che si allungano fino ai bordi delle stanze, stazioni che lavano, asciugano e si occupano da sole di tutta la manutenzione.

Ogni pochi mesi arriva un nuovo modello ad alzare l’asticella e chi si avvicina per la prima volta a questa categoria rischia di perdersi tra sigle e schede tecniche sempre più fitte. Non tutti però corrono nella stessa direzione: c’è chi affianca al modello di punta una variante più semplice, pensata per chi cerca solo l’indispensabile senza spendere una cifra importante.

È il caso di Xiaomi che, accanto al recente Robot Vacuum H50 Pro, ha lanciato anche una versione più contenuta: Xiaomi Robot Vacuum H50. Lo abbiamo portato in casa e utilizzato per diverse settimane, vi raccontiamo com’è andata in questa recensione.

Caratteristiche e design

Xiaomi Robot Vacuum H50 è un due-in-uno piuttosto classico nell’impostazione: un robot circolare con l’immancabile torretta per il laser di navigazione, abbinato a una stazione base tutto-in-uno che si occupa di ricaricarlo, svuotarne il contenitore della polvere e lavarne i panni al termine di ogni sessione. Dal punto di vista costruttivo non c’è nulla di particolarmente originale ed è proprio questa la chiave per inquadrare il prodotto: Xiaomi ha scelto la strada della semplicità, lasciando le soluzioni più elaborate al fratello maggiore Pro.

Il robot pesa 3,7 kg e misura 355 x 353,5 x 93 mm, dimensioni che gli permettono di infilarsi senza troppi problemi sotto la maggior parte dei mobili bassi. Il motore di aspirazione ha una potenza nominale di 55 W ed è alimentato da una batteria da 5.200 mAh a 14,4 V che si ricarica a 20 V, valori ormai in linea con gli standard della categoria. Decisamente più ingombrante la stazione, che misura 328 x 415,5 x 507,5 mm e assorbe potenze diverse a seconda della fase: circa 440 W durante lo svuotamento della polvere, 15 W durante il lavaggio dei panni e 23 W in fase di asciugatura ad aria calda e ricarica.

Ecco le principali specifiche tecniche:

dimensioni robot: 355 x 353,5 x 93 mm;

peso robot: 3,7 kg;

potenza motore: 55 W;

batteria: 5.200 mAh, 14,4 V;

potenza di aspirazione: 10.000 Pa;

navigazione: laser LDS, mappatura a 360°;

dimensioni stazione: 328 x 415,5 x 507,5 mm;

serbatoio acqua pulita: 4 litri;

serbatoio acqua sporca: 4 litri;

sacchetto raccolta polvere: autonomia dichiarata fino a 75 giorni.

Scorrendo la scheda tecnica salta subito all’occhio la prima rinuncia importante: sul robot non c’è alcuna videocamera per il riconoscimento avanzato degli oggetti e l’evitamento degli ostacoli è affidato interamente al laser di navigazione. Mobili e pareti vengono aggirati senza problemi, ma cavi, penne e oggetti sottili lasciati sul pavimento non sempre vengono individuati e schivati come dovrebbero. Non si tratta tanto di un limite legato al prezzo quanto al livello ormai raggiunto dalla categoria: diversi modelli della stessa fascia integrano da tempo sensori più sofisticati proprio per questo tipo di riconoscimento.

Anche i materiali raccontano di un prodotto pensato per l’essenziale. Robot e stazione sono piuttosto leggeri, un vantaggio quando si tratta di spostarli o di trovare loro posto in un angolo di casa, ma al tatto la sensazione è più economica rispetto ai modelli di fascia superiore. All’interno della stazione abbiamo però trovato una cura tecnica che non ci aspettavamo su un modello base: un asse di lavaggio autopulente su cui i panni ruotano e si risciacquano, convogliando lo sporco verso il serbatoio dell’acqua sporca invece di lasciarlo accumulare, oltre a un filtro rimovibile e a un sistema di risciacquo assistito. Il serbatoio dell’acqua si solleva ed estrae direttamente dall’alto, il che rende i cambi d’acqua più comodi rispetto a soluzioni con accessi più macchinosi. In generale la base è semplice da pulire, dettaglio che non guasta vista la frequenza con cui andrebbe igienizzata.

Come lava e aspira

La potenza di aspirazione dichiarata è di 10.000 Pa, valore che oggi rappresenta più che altro il punto di partenza per questa fascia: polvere, briciole e peli di animali vengono raccolti senza fatica, ma senza mai stupire davvero. Xiaomi dichiara un tasso di raccolta superiore al 99% sulle particelle più grandi e nella nostra prova il dato ci è sembrato credibile, sui pavimenti duri il robot non lascia praticamente nulla indietro. Chi cerca il numero più alto sulla scheda tecnica dovrà guardare altrove, ad esempio proprio alla versione Pro, che sale fino a 15.000 Pa. A completare il quadro c’è un doppio sistema anti-groviglio, con denti a pettine a forma di “Y” sulla spazzola principale e una spazzola laterale a spirale pensata appositamente per capelli e peli.

Il lavaggio è affidato a due panni rotanti fino a 180 giri al minuto, che simulano lo sfregamento manuale, con tre livelli di flusso d’acqua per adattare l’umidità al tipo di sporco. Nell’uso quotidiano la pressione esercitata sul pavimento ci è sembrata discreta, sufficiente a rimuovere anche macchie non freschissime senza dover ripassare a mano. Sui tappeti i panni si sollevano automaticamente di circa 10 mm per non inzupparli e dall’app è possibile attivare anche il potenziamento automatico dell’aspirazione sulle zone con moquette. Il robot dichiara inoltre di superare dislivelli e soglie fino a 20 mm: nella pratica il passaggio da una stanza all’altra è sempre avvenuto senza incastri.

C’è però un avvertimento per chi ha pavimenti particolarmente lucidi o trattati: in questi casi i panni rotanti possono lasciare degli aloni, complice anche l’assenza di un serbatoio dedicato al detergente. Il liquido va infatti versato direttamente nella vaschetta dell’acqua pulita del robot, soluzione che funziona ma che nel tempo, soprattutto se l’apparecchio non viene usato con costanza, rischia di rendere la vaschetta leggermente melmosa. Nulla di irreparabile, ma è un dettaglio da tenere a mente per chi non ama la manutenzione extra.

La rinuncia che abbiamo sentito di più, però, è l’assenza di spazzola laterale e mop estensibili verso i bordi, una funzione che inizia a comparire anche su prodotti più economici e che aiuterebbe a raggiungere meglio angoli, battiscopa e zone a ridosso dei mobili. Su Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro questo limite viene superato grazie a un sistema a doppie braccia robotiche, ed è una delle differenze che giustificano il salto di prezzo.

Navigazione, app e automazioni

Sul fronte della navigazione non ci sono delusioni: la scansione laser LDS completa rapidamente una mappatura a 360 gradi dell’abitazione e pianifica i percorsi in autonomia, con il supporto al salvataggio di più mappe per chi vive su più piani e la ripresa della pulizia dal punto in cui era stata interrotta. Una volta creata la mappa si possono modificare le suddivisioni delle stanze, aggiungere barriere virtuali e definire zone vietate. Sono disponibili quattro modalità di pulizia (aspirazione prima del lavaggio, sola aspirazione, solo lavaggio, aspirazione e lavaggio in contemporanea), da scegliere in base alla stanza e al tipo di sporco.

Tramite l’app Xiaomi Home è possibile programmare le pulizie, avviarle da remoto, seguirne l’avanzamento in tempo reale e persino toccare un mobile sulla mappa per mandare il robot a pulire proprio in quella zona, funzione comoda per i piccoli disordini senza dover lanciare un ciclo completo. Non manca il controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant, per chi ha già un ecosistema smart home avviato.

La stazione svuota in autonomia la polvere raccolta dal robot in un sacchetto extra large che secondo Xiaomi garantisce circa 75 giorni di autonomia, per una sostituzione stimata attorno alle cinque volte l’anno. I serbatoi di acqua pulita e sporca hanno una capacità di 4 litri ciascuno, sufficienti secondo il produttore a lavare fino a 240 metri quadrati con un solo pieno. A fine ciclo i panni vengono asciugati con un flusso di aria calda automatico, utile per evitare cattivi odori e muffe, anche se Xiaomi non dichiara la durata esatta di questa fase.

Nel complesso le automazioni sono quelle tipiche della categoria: poche operazioni manuali, al resto ci pensa la stazione. Non abbiamo trovato funzioni particolarmente originali rispetto a quanto già visto altrove, ma tutto ciò che c’è ha funzionato senza intoppi degni di nota per l’intera durata della prova.

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Prezzo e conclusioni

Xiaomi Robot Vacuum H50 ha un prezzo di listino di 399 euro, già sceso nella pratica a circa 349 euro nelle prime settimane di commercializzazione e nel giorno di pubblicazione di questa recensione, in occasione della settimana del Black Friday, è disponibile in offerta a 279 euro, cifra che lo colloca in una fascia molto accessibile. Sotto i 300 euro rappresenta indubbiamente un’ottima alternativa in quanto per una cifra contenuta permette di avere un robot in grado sia di aspirare che di lavare, con base auto-gestita.

Chi è disposto a spendere qualcosa in più può guardare alla versione Pro, proposta a 499 euro e in offerta a 299 euro, che aggiunge 5.000 Pa di potenza aspirante e il sistema di spazzola laterale e mop estensibili, risolvendo di fatto i due limiti più evidenti emersi sulla versione base.

In definitiva, Xiaomi Robot Vacuum H50 è un prodotto onesto, che aspira e lava senza troppe pretese. Per chi cerca un primo approccio ai robot aspirapolvere senza spendere cifre importanti resta comunque una scelta sensata, soprattutto se il prezzo continuerà a scendere come ci aspettiamo.

Per chi vuole qualcosa di più avanzato tecnologicamente parlando, Xiaomi ha aggiunto a listino anche Xiaomi Robot 6, Xiaomi Robot 6 Max e Xiaomi Robot 6 Pro.

Pro: Buona aspirazione e lavaggio a prezzo contenuto;



Base auto-pulente;



Robot e stazione leggeri e semplici da installare;



Prezzo onesto, già scontato e con margini di ulteriore ribasso. Contro: Nessuna videocamera per il riconoscimento avanzato degli ostacoli;



Manca un serbatoio dedicato al detergente;



Assenti spazzola laterale e mop estensibili su bordi e angoli;



Poco adatto ai pavimenti lucidi.