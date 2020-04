Xiaomi torna nuovamente sul portale Youpin per finanziare un progetto crowdfunding piuttosto particolare. Etichettato con il nome di Xiaomi Carrobot smart HUD, si tratta di un piccolo (ma utile) dispositivo per automobili in grado di mostrare alcune informazioni molto interessanti.

Specifiche Xiaomi Carrobot smart HUD

Alcune macchine moderne integrano già soluzioni simili, ma l’idea di Xiaomi è quella di portare questa tecnologia all’interno di ogni automobile, indipendentemente dall’anno di immissione sul mercato. Gli Head-Up Display, più comunemente noti come HUD, permettono di proiettare immagini relative alla strumentazione della propria automobile direttamente su un piccolo display.

Xiaomi Carrobot smart HUD, oltre a mostrare informazioni relative alla velocità, può anche essere controllato tramite la propria voce. Le immagini sono chiare, ben visibili, si adattano senza problemi al tipo di vetro presente e non presentano distorsioni o increspature che potrebbero rendere difficoltosa la visualizzazione delle informazioni mostrate.

Oltre alla velocità, Xiaomi Carrobot smart HUD è in grado di offrire informazioni sul traffico, il percorso, e grazie all’utilizzo dell’algoritmo Spitzer è in grado di interpretare le richieste vocali impartite e guidarvi precisamente verso il punto d’interesse (POI) di vostra scelta.

Il prodotto è completamente compatibile con l’app MIJIA tramite cui può essere personalizzato a proprio piacimento.

Prezzo Xiaomi Carrobot smart HUD

Xiaomi Carrobot smart HUD è disponibile su questa pagina del portale Youpin al prezzo di 499 yuan, circa 65 euro al cambio, per tutto il tempo necessario alla raccolta fondi. Una volta terminata, il prezzo del prodotto salirà a 699 yuan, circa 90 euro.