Hitachi Automotvie Systems Americas e TomTom annunciano oggi la collaborazione su di un proof of concept (PoC), o prova di fattibilità, per lo sviluppo di un sistema di navigazione in grado di avvertire in tempo reale dei pericoli su strada.

Attraverso la collaborazione, le compagnie combineranno i punti di forza delle loro tecnologia per assistere la guida, fornendo maggiori informazioni su pericoli quali buche o sullo stato del traffico. I pericoli su strada verranno rilevati dai sensori installati sulle auto Hitachi, e poi trasmessi al sistema ADAS, Advanced Driver Assistance System, dei servizi TomTom.

Le informazioni rilevate dalle auto saranno trasmesse via cloud, e TomTom si preoccuperà di distribuirle proprio come succede già ora co le informazioni relative al traffico, così da aiutare chi è alla guida a prendere decisioni migliori, in grado di risparmiare tempo e rendere le strade più sicure.

“Siamo eccitati [nel sapere] che insieme a TomTom, stiamo contribuendo nello sviluppo ci ecosistemi smart per le città,” ha dichiarato John Nunneley, Design Engineering SvP di Hitachi Automotive Systems Americas. “Questa soluzione darà ai veicoli l’intelligenza per rilevare, distribuire e trarre vantaggio dalle condizioni stradali in tempo reale, condividendo informazioni con altri veicoli e le municipalità per minimizzare ritardi, aumentare la sicurezza e ordinare riparazioni tempestive.”

La collaborazione tra Hitachi e TomTom è un progetto molto interessante che in futuro altre aziende potrebbero seguire. L’interconnessione tra hardware e software per creare reti intelligenti, nel mercato automotive, è un settore che nei prossimi anni scolpirà le città smart del domani.

Al momento, l’opzione migliore per conoscere dati quali stato del traffico, lavori in corso, incidenti e altre informazioni, è affidarsi a servizi come Google Maps, Waze o anche il sottovalutato Tuttocittà, a cui abbiamo dedicato un intero articolo di approfondimento per illustrarne le molteplici funzioni.