Quando un marchio come vivo annuncia le sue prime cuffie over-ear, la reazione istintiva è aspettarsi un esperimento. Un’azienda che ha costruito la sua reputazione sugli smartphone, sulle fotocamere e sull’esperienza software prova un terreno nuovo, e chi scrive di tecnologia tende a essere prudente. Dopo aver passato del tempo con le vivo Headphones, la mia impressione è diversa: non siamo davanti a un esperimento, ma a un prodotto maturo, pensato per chi le userà ogni giorno.

Le vivo Headphones non cercano di essere le cuffie più lussuose sul mercato. Non puntano su alluminio lucido o su materiali esotici. Fanno una scelta precisa e coerente: essere leggere, comode, longeve e facili da usare. E su questi punti, a mio avviso, ci riescono davvero bene. Per chi passa ore in treno, in ufficio o davanti al computer, questi sono gli aspetti che contano di più, più di una finitura in metallo che si tocca due volte al giorno.

Il prezzo di lancio è di 179 euro. È una cifra che colloca il prodotto in una fascia competitiva, dove si confronta con modelli di marche storiche dell’audio. Vivo non arriva con un nome consolidato in questo settore, e questo rende il risultato ancora più notevole: le cuffie reggono il confronto non per forza di abitudine, ma per meriti concreti.

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Design e materiali: la leggerezza come scelta di progetto

La prima cosa che si nota al primo contatto è il peso. Le vivo Headphones pesano 238 grammi, un valore contenuto per una cuffia over-ear con cancellazione attiva del rumore, driver da 40 mm e una batteria di questa capacità. Quando le si indossa, la differenza si sente subito: dopo un’ora di utilizzo non si avverte quella pressione sul collo o sulle tempie che invece compare con molti modelli concorrenti.

Questa leggerezza non è un caso, ma una scelta di progetto. Vivo ha optato per una costruzione in plastica anziché in alluminio. Chi cerca un oggetto che trasmetta lusso al tatto potrebbe storcere il naso, e in parte lo capiamo. Però, dopo ore di utilizzo, la nostra opinione cambia: preferiamo forse una plastica leggera che non pesa a una costruzione metallica più pregiata ma più pesante. È un compromesso che vivo ha fatto con consapevolezza, e lo apprezziamo.

L’archetto è imbottito internamente con memory foam e rivestito esternamente in ecopelle con effetto litchi. La sensazione al tatto è morbida e piacevole, e la pressione sulla testa è distribuita in modo uniforme. Non si avvertono punti di pressione concentrati, che sono spesso la causa di fastidi dopo lunghe sessioni di ascolto.

I padiglioni sono in memory foam acustico, un materiale che fa due cose insieme: isola il suono e garantisce comodità. Avvolgono completamente l’orecchio, senza schiacciarlo, e questo è un dettaglio che chi porta gli occhiali apprezza particolarmente. Vivo lo sottolinea esplicitamente nella scheda tecnica, e noi possiamo confermare che il comfort regge per diverse ore di utilizzo continuo.

Un dettaglio che ci ha poi colpiti è la cerniera di regolazione dell’archetto. È montata sul retro e ha un profilo arrotondato, levigato, pensato apposta per non tirare i capelli. Sembra una banalità, ma per chi ha capelli lunghi o medi è un pensiero che fa la differenza. Vivo ha curato questo aspetto, e lo vogliamo considerare un segno di attenzione ai dettagli.

Le cuffie sono disponibili in tre colorazioni: Moonlit Black, Sunlit White e Dawn Purple. Il nero è il più sobrio e versatile, quello che si adatta a qualsiasi contesto. Il bianco è luminoso e moderno. Il viola, invece, è quello che si fa notare di più, e per chi crea contenuti video o foto per i social è anche la scelta più fotogenica.

Un limite da segnalare: le cuffie non si ripiegano. In uno zaino o in una borsa da lavoro occupano un po’ più spazio rispetto ad altri concorrenti, e per un prodotto che si presta all’uso in viaggio è una rinuncia. Tuttavia, considerando il comfort e la leggerezza ottenuti, è un compromesso che si accetta volentieri. Le cuffie restano solide e ben costruite anche senza la piegatura, e questo è ciò che conta di più nell’uso quotidiano.

Vivo non dichiara alcuna certificazione contro polvere o acqua. È un aspetto da tenere presente se si pensa di usarle in palestra o sotto la pioggia. Per un uso urbano e quotidiano, però, non è un problema rilevante.

Comandi e interazione: i tasti fisici vincono

La scelta che più abbiamo apprezzato in termini di usabilità sono i tasti fisici. In un’epoca in cui quasi tutti i produttori puntano sui touch panel, vivo ha fatto la scelta opposta, e noi la consideriamo vincente. I tasti fisici sono affidabili, precisi e non si attivano per sbaglio mentre ci si sistema i capelli o si appoggia la mano sul padiglione.

I comandi sono tre: un tasto di accensione, un tasto per l’ANC e una rotella per il volume. Li abbiamo trovati rapidi e precisi da usare anche senza guardare. Dopo pochi minuti di utilizzo si imparano a memoria, e da lì in poi non serve più guardare il telefono per gestire musica o chiamate. La logica dei pulsanti è chiara e ben pensata:

Il tasto di accensione, tenuto premuto per 3 secondi, accende o spegne le cuffie.

Con una pressione fa play o pausa e risponde alle chiamate.

Con due pressioni passa al brano successivo o rifiuta una chiamata in arrivo.

Con tre pressioni torna al brano precedente.

Il tasto ANC/Bluetooth, con una pressione, alterna tra cancellazione del rumore, disattivata e trasparenza.

Tenuto premuto per 3 secondi, attiva la modalità di abbinamento Bluetooth.

Questa semplicità è un pregio, non un limite. Non serve imparare gesti complessi o consultare un manuale. Tutto è immediato, e questo è esattamente ciò che si vuole da una cuffia che si usa ogni giorno.

La rotella del volume è l’unico elemento che forse non ci ha convinti al 100%. Diciamo che non trasmette una sensazione particolarmente premium e che sarebbe stata gradita più resistenza o scatti più definiti. È un dettaglio, ma è quello che si tocca di più durante l’uso, quindi merita un’attenzione maggiore in una futura revisione del prodotto.

Dall’app vEarphones si possono personalizzare le assegnazioni dei comandi. Questo è un vantaggio concreto per chi ha abitudini specifiche: se preferisci che il tasto multifunzione faccia una cosa diversa, puoi adattarlo alle tue esigenze. È un livello di personalizzazione che non sempre si trova in questa fascia di prezzo.

L’app vEarphones: ricca di funzioni

L’app è il cuore dell’esperienza software, e qui vivo ha messo insieme un pacchetto ricco. Dall’app si accede a una serie di funzioni che arricchiscono l’esperienza:

Equalizzatore a 10 bande , per modellare il suono secondo i propri gusti.

Audio spaziale , che trasforma lo stereo in un suono surround immersivo, messo a punto dal Golden Ears Acoustic Lab di vivo.

ANC adattiva , che rileva il rumore e la vestibilità delle cuffie in tempo reale, regolandosi automaticamente.

Pausa automatica quando si tolgono le cuffie e ripresa quando si indossano di nuovo.

Google Assistant e la funzione “Trova auricolari”.

Pop-up di connessione personalizzabili , anche con immagini caricate dall’utente.

L’equalizzatore a 10 bande è una delle funzioni che abbiamo apprezzato di più. Permette di plasmare il suono in pochi minuti, passando da un profilo più caldo per il pop a uno più chiaro per i podcast o la musica classica. È uno strumento potente che dà margine a chi vuole personalizzare l’ascolto.

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L’audio spaziale è un’altra chicca. vivo lo presenta come una tecnologia che “pone al centro di ogni scena”, e nell’uso con film e serie TV l’effetto è gradevole. Non è paragonabile a un impianto home theater, ma per guardare contenuti sul tablet o sul telefono aggiunge una dimensione in più.

Il multipunto fino a tre dispositivi è forse la funzione più utile in assoluto. Telefono, tablet e computer restano collegati contemporaneamente, e l’audio passa automaticamente tra musica, giochi, video e chiamate. Per chi lavora con più schermi, questa è una comodità che si apprezza ogni giorno.

Qualità del suono: neutra, equilibrata e personalizzabile

Veniamo al suono, che è il cuore di qualsiasi cuffia. I driver dinamici sono da 40 mm, con diaframma in biocomposito, sistema magnetico ottimizzato e sintonizzazione del Golden Ears Acoustic Lab. Il codec LDAC è supportato, insieme ad AAC e SBC, e la risposta in frequenza dichiarata va da 20 Hz a 40 kHz.

La taratura di fabbrica è neutra, e questo è un punto che consideriamo un pregio, non un difetto. Un suono neutro non colora i brani, non appesantisce i bassi per fare effetto e non esagera con gli acuti per sembrare “dettagliato”. È una base solida su cui costruire. Le voci hanno presenza, grazie a una gamma media ben equilibrata. Per chi ascolta podcast, audiolibri o musica vocale, questo è un aspetto fondamentale. I bassi si sentono chiaramente quando si sceglie il profilo giusto o si interviene con l’equalizzatore. Con l’EQ a 10 bande, in pochi minuti si costruisce il suono che si preferisce, e io ho apprezzato questa libertà. Gli acuti non emergono in modo esuberante, e questo rende l’ascolto rilassato anche dopo ore. Chi cerca la brillantezza assoluta potrebbe trovare la resa più composta, ma per un uso prolungato è una scelta che protegge l’orecchio dalla fatica.

Con LDAC su uno smartphone Android compatibile si guadagna dettaglio, e per chi fa streaming in alta qualità è un valore concreto. La differenza non è rivoluzionaria, ma si sente, soprattutto su brani complessi.

Per il gaming esiste una modalità a bassa latenza con 47 ms dichiarati . È un valore buono per titoli mobile e per guardare video senza sfasamenti. Non è da competizione, ma per l’uso quotidiano è più che sufficiente.

Le chiamate sono gestite da 4+1 microfoni, e possiamo riportare un segnale pulito e poco disturbato . Per chi lavora da remoto o fa molte chiamate, questo è un punto a favore concreto. Le cuffie funzionano anche in modalità cablata tramite USB-C, con cavi che supportano la trasmissione dati. Non c’è il jack da 3,5 mm, ma è ormai una scelta diffusa nel settore. La modalità cablata è utile quando serve la massima stabilità o quando la batteria è scarica.

Cancellazione del rumore: efficace sui rumori costanti

La cancellazione del rumore dichiara fino a 58 dB di massima attenuazione, 31 dB di profondità media e una riduzione del 99,9% del rumore quotidiano, con quattro microfoni dedicati. Sono numeri impressionanti sulla carta, e nell’uso reale il risultato è buono, anche se con alcune sfumature. I rumori a bassa frequenza, come il brontolio di un motore o il fruscio costante del traffico, vengono attenuati in modo efficace. Il vento è gestito con discrezione. Le modalità adattive sono ottimizzate per aerei, metropolitane e autobus, e in questi contesti il lavoro combinato di cuscinetti e ANC fa la differenza.

Le voci e i suoni acuti passano di più, come accade con quasi tutte le cuffie sul mercato. È una limitazione fisica del sistema, non un difetto specifico di vivo. In un ufficio open space o in un caffè rumoroso, le chiacchiere resteranno parzialmente percepibili. Però, considerando il prezzo e la fascia, il risultato è più che dignitoso.

La modalità trasparenza è naturale quanto basta per ascoltare annunci in stazione o parlare con un collega senza togliere le cuffie. Non è la trasparenza cristallina delle cuffie di fascia altissima, ma fa il suo lavoro. L’ANC adattiva è una funzione che apprezziamo particolarmente. Rileva il rumore e la vestibilità in tempo reale e si regola di conseguenza. Questo significa che non serve intervenire manualmente quando si cambia ambiente: le cuffie si adattano da sole.

Autonomia: il vero punto di forza

Se c’è un aspetto in cui le vivo Headphones eccellono, è l’autonomia. Vivo dichiara fino a 75 ore senza ANC e fino a 35 ore con ANC attiva. Sono valori che, anche se ridimensionati nell’uso reale, restano impressionanti.

Nel test pratico, con ANC attiva e volume a circa due terzi, la batteria è scesa del 10% circa in 1,5-2 ore di ascolto continuo. Facendo i conti, a quel volume si parla di una quindicina o una ventina di ore. Sotto il 50% di volume, si arriva circa a un giorno di ascolto continuo. Per un pendolare che le usa 2-3 ore al giorno, significa caricarle una volta ogni una o due settimane.

La ricarica rapida è un altro punto a favore. Con soli 10 minuti di ricarica si ottengono fino a 9 ore di ascolto. Questo è il tipo di funzione che salva la giornata quando ci si accorge all’ultimo momento che le cuffie sono scariche. La ricarica completa richiede 2-2,5 ore tramite USB-C. Poter partire per un viaggio senza pensare al caricatore è un lusso che si apprezza subito. Per chi viaggia spesso o fa lunghi tragitti, questa autonomia è un argomento di vendita forte.

Verdetto: un debutto più che convincente

Le vivo Headphones fanno bene le cose che contano. Sono leggere, comode per ore, facili da usare con tasti fisici affidabili e hanno un’autonomia di livello superiore. Aggiungono funzioni di solito riservate a fasce più alte: multipunto a tre dispositivi, equalizzatore a 10 bande, LDAC, audio spaziale e ANC adattiva.

A 179 euro, il pacchetto è competitivo. Il comfort e l’autonomia giustificano il prezzo, soprattutto per chi ha già un telefono vivo e può sfruttare al meglio l’ecosistema. Le piccole rinunce, come la plastica al posto del metallo, l’assenza di piegatura e la mancanza di certificazione contro acqua e polvere, sono compromessi accettabili in cambio della leggerezza e della durata.

Se il prezzo di lancio scendesse con qualche offerta promozionale, il rapporto qualità-prezzo diventerebbe davvero difficile da battere. Anche a prezzo pieno, però, sono cuffie che consigliamo a chi cerca un prodotto affidabile per l’uso quotidiano, senza pretese audiofili ma con tanta sostanza. Per un debutto è un risultato notevole. Vivo ha costruito cuffie pensate per essere usate, non solo per fare scena, e questo le rende una scelta sensata per chi cerca comfort, durata e funzioni a un prezzo ragionevole.

Pro: Leggerissime e comode per ore



Autonomia eccellente



Tasti fisici affidabili e facili da usare



Multipunto fino a tre dispositivi



Equalizzatore a 10 bande, LDAC e audio spaziale Contro: Plastica al posto del metallo



Le cuffie non si ripiegano



Rotella del volume con feedback tattile poco curato



Molte funzioni avanzate richiedono uno smartphone vivo