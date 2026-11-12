Gli OPPO Enco X4 sono tra gli auricolari true wireless più completi che abbiamo provato di recente. Non si chiamano “Pro”, ma non è un caso: OPPO ha costruito un prodotto che punta a competere con i top di gamma grazie al tuning Dynaudio, ai doppio driver, alla cancellazione del rumore adattiva e a un pacchetto software davvero molto ricco. Il prezzo di 219,99 euro li colloca però in una fascia impegnativa, dove ogni dettaglio viene analizzato con maggiore severità.
Dopo settimane di utilizzo quotidiano, musica, podcast, chiamate, spostamenti, palestra, viaggi e qualche sessione davanti al PC, la nostra impressione è positiva, ma non priva di riserve. Gli Enco X4 sono eccellenti per chi ama personalizzare l’esperienza audio e sfruttare funzioni poco comuni, come il monitoraggio della postura cervicale. Sono invece meno immediati di altri concorrenti, e alcune delle loro caratteristiche più interessanti rilasciano il massimo solo con smartphone OPPO, OnePlus o Realme recenti.
Indice:
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Design, custodia e vestibilità
Gli Enco X4 mantengono la classica forma a stelo della serie Enco X, una scelta che OPPO conosce bene e che continua a funzionare molto bene. Non sono auricolari minimalisti come gli AirPods: le superfici combinano finiture opache e lucide, con alcuni accenti argentei che donano un tocco di personalità. Non sono il design più elegante o sobrio che abbiamo visto, ma sono riconoscibili e ben costruiti.
La custodia è ovoidale, con apertura a conchiglia, e misura 63,4 x 49,5 x 25,55 mm. È tascabile, ma non tra le più compatte del mercato: in una tasca interna di giacca o in uno zaino non dà alcun fastidio, mentre nelle tasche più strette dei jeans si fa sentire un po’ di più. Il logo Dynaudio inciso al laser dietro al meccanismo di apertura è un dettaglio carino, anche se non cambia la sensazione generale: la custodia è solida, ben rifinita, ma non esprime totalmente quella percezione premium “da 220 euro” che alcuni rivali riescono a trasmettere meglio.
Gli auricolari pesano solo 5,6 grammi l’uno, un valore eccellente. Insieme alla custodia si arriva a circa 50,9 grammi. Nell’uso reale la leggerezza si sente: dopo diverse ore di ascolto non abbiamo avvertito quella pressione fastidiosa che invece compare con alcuni modelli in-ear più ingombranti.
La vera sorpresa riguarda i gommini. OPPO li chiama low-strain e sono realizzati in silicone espanso, con una consistenza intermedia tra il silicone tradizionale e il memory foam. Nella pratica si adattano molto bene al canale uditivo: isolano bene, restano stabili anche camminando, correndo o muovendo la testa, e non creano quella sensazione di “tappo” eccessivamente invasiva che a volte si prova con le cuffie in-ear.
Abbiamo utilizzato gli Enco X4 anche durante passeggiate piuttosto lunghe. La vestibilità è rimasta sempre sicura, senza doverli riposizionare continuamente. Non sono auricolari sportivi veri e propri, ma l’IP55 sugli auricolari, protezione da polvere e getti d’acqua, li rende adatti a sudore, pioggia leggera e uso quotidiano. Attenzione però: la certificazione riguarda solo le cuffie, non la custodia. È una scelta comprensibile, ma per chi li porta in borsa durante lo sport è un limite da considerare.
Controlli e usabilità quotidiana
I controlli sono tra gli aspetti che abbiamo apprezzato di più. OPPO utilizza aree sensibili alla pressione sullo stelo, con la possibilità di usare sia tap sia squeeze, oltre a gesti di scorrimento per regolare il volume. Il volume con lo swipe è una funzione che apprezzo moltissimo: è intuitiva, veloce e evita di tirare fuori lo smartphone quando si è in movimento.
Doppio e triplo tocco, così come il pinch, sono personalizzabili dall’app. Anche i gesti della testa sono disponibili: annuire per accettare una chiamata e scuotere la testa per rifiutarla. Onestamente, non li useremmo tutti i giorni, perché sembra un gesto un po’ teatrale in pubblico, ma in alcune situazioni, ad esempio mentre si cucina, si guida un passeggino o si hanno le mani occupate, può risultare comodo.
Un aspetto che abbiamo notato nell’uso quotidiano è che i controlli sono precisi, ma richiedono un minimo di apprendimento. Chi cerca auricolari “metti e dimentica” potrebbe inizialmente confondere tap e pressione. Dopo qualche giorno, però, la gestione diventa naturale. È un prodotto pensato per chi vuole controllare molte funzioni senza guardare lo smartphone, non per chi desidera la massima semplicità.
Audio: il vero punto di forza
Qui gli OPPO Enco X4 convincono davvero. Ogni auricolare integra due driver: un woofer da 11 mm dedicato a bassi e medie frequenze e un tweeter planare da 6 mm per gli acuti. Il sistema è gestito da doppio DAC, con l’ottimizzazione firmata Dynaudio. Non è solo marketing: la separazione delle frequenze si sente, soprattutto nelle registrazioni più complesse.
Il suono di serie, con il profilo Original Sound Dynaudio, è caldo, nitido e piuttosto preciso. I bassi sono pieni e presenti, ma non invadono il resto dello spettro: il kick resta secco e controllato, senza quel boomy eccessivo che affligge molti auricolari consumer. Le medie sono buone, anche se a mio avviso non raggiungono la corposità dei migliori rivali, mentre gli acuti sono dettagliati senza risultare eccessivamente aggressivi.
La scena sonora è ampia, ma senza esagerazioni artificiali. Ascoltando musica elettronica, pop e rock, la resa è molto divertente; con jazz, acustica e registrazioni vocali gli Enco X4 mostrano una buona capacità di separare strumenti e voci.
Il punto più interessante è la possibilità di personalizzazione. L’app offre cinque preset, l’equalizzatore a 10 bande, la funzione Golden Sound per creare un profilo personalizzato e BassWave per intervenire sui bassi. Abbiamo provato soprattutto il preset Dynaudio High-Resolution, che secondo noi rende l’ascolto più dettagliato e arioso rispetto a Original Sound: piatti, archi e riverberi emergono con maggiore precisione.
BassWave non aumenta semplicemente i bassi: li fa emergere con più decisione, senza appesantire troppo la resa. È una funzione utile per chi ascolta musica moderna, hip-hop o elettronica, ma la lascerei spenta con generi più naturali o acustici, dove può alterare l’equilibrio complessivo.
Lossless, LHDC e latenza
Gli Enco X4 sono i primi true wireless OPPO a supportare l’audio lossless tramite LHDC, fino a 24 bit/48 kHz e 2,3 Mbps. È una novità importante, ma va contestualizzata: per sfruttarla davvero serve uno smartphone compatibile, idealmente un OPPO recente della serie Find X10. Con altri Android si rimane in modalità LHDC lossy, mentre con iPhone si utilizza AAC.
Nella prova con uno smartphone OPPO di ultima generazione, la qualità dell’ascolto in LHDC lossless è stata eccellente. Il suono risulta più pulito, aperto e dettagliato, con una dinamica che fa percepire meglio la separazione tra strumenti. È uno di quei casi in cui la differenza non è necessariamente “rivoluzionaria” rispetto a un buon codec tradizionale, ma è percepibile con tracce di alta qualità e con un ascolto attento.
La latenza, sempre con OPPO compatibile e Bluetooth 6.1, è praticamente impercettibile nei video. Guardando contenuti su YouTube, Instagram o piattaforme di streaming, non ho notato disallineamenti tra labiali e audio. Anche nella modalità gioco la gestione è buona, con una bassa latenza che rende l’esperienza più reattiva.
Con iPhone, invece, l’esperienza cala sensibilmente. Non perché le cuffie diventino brutte, ma perché AAC non permette lo stesso livello di dettaglio e perché alcune funzioni software sono limitate. È un aspetto da tenere ben presente prima dell’acquisto: queste cuffie premiano molto l’ecosistema OPPO.
ANC e trasparenza
La cancellazione attiva del rumore è alta, ma non al vertice assoluto. OPPO dichiara un’efficacia raddoppiata rispetto agli Enco X3s e un miglioramento del 30% nella gestione del rumore legato alla voce umana. Nella pratica, il risultato è convincente: gli Enco X4 attenuano bene rumori costanti come traffico, climatizzatori e fruscio dei mezzi pubblici, con un lavoro particolarmente valido sulle frequenze medie.
L’isolamento passivo dei gommini in silicone espanso aiuta molto. Prima ancora che l’ANC intervenga, l’ambiente esterno risulta già attutito. Questo è un pregio reale, perché riduce la necessità di alzare il volume per coprire il rumore circostante.
In aereo l’ANC si è dimostrata sopra la media. Il rombo continuo del motore viene ridotto in modo efficace e la musica rimane godibile anche a volumi moderati. Non raggiunge la costanza dei migliori Sony, ma siamo su un livello molto alto per la fascia.
La modalità Trasparenza è ben realizzata e naturale. Non ho avvertito quella sensazione artificiale o “muffita” che a volte caratterizza auricolari meno curati. La funzione Consapevolezza della conversazione è invece una delle più utili: quando si parla con qualcuno, gli auricolari passano automaticamente dall’ANC alla modalità ambient e abbassano il volume della musica. È comodissima in ufficio, in aeroporto o quando si chiede un’informazione.
C’è però una controindicazione: il rilevamento sfrutta anche la VPU, un sensore che rileva le vibrazioni della voce attraverso le ossa del cranio e i tessuti dell’orecchio. Se avete l’abitudine di canticchiare mentre ascoltate musica, potreste attivare la funzione senza volerlo. È un dettaglio minore, ma nell’uso quotidiano può diventare fastidioso.
Microfoni e chiamate
Qui arriva la delusione maggiore. Gli Enco X4 montano tre microfoni per auricolare, una VPU a conduzione ossea e l’algoritmo AI Clear Call gestito da una NPU a 6 nm. Sulla carta è una configurazione da top di gamma. Nella pratica, però, la qualità delle chiamate è solo nella media.
La voce risulta compressa e leggermente degradata, con qualche difficoltà sulle sibilanti e un fondo non sempre perfettamente pulito. La riduzione del rumore ambientale funziona, e il timbro vocale resta caldo, ma non è il livello che ci aspetteremmo da auricolari da 220 euro.
Per chiamate brevi in ambiente tranquillo vanno più che bene. In strada, con vento, traffico o ambienti rumorosi, invece, non sono tra i migliori. È un aspetto che OPPO dovrebbe migliorare con aggiornamenti software, perché l’hardware c’è già.
Autonomia e ricarica
La batteria è da 65 mAh per auricolare, contro i 58 mAh della generazione precedente, mentre la custodia passa a 576 mAh. Non è un salto enorme, ma in prodotti così piccoli ogni incremento conta.
Con ANC attivo in modalità Auto abbiamo misurato circa 5 ore di ascolto. Disattivando la cancellazione, ci si avvicina alle 13 ore dichiarate da OPPO. Con ANC attivo la autonomia totale dichiarata è di 26 ore, mentre senza ANC si arriva a 53 ore. Sono valori buoni, ma non eccezionali: alcuni concorrenti fanno meglio, soprattutto nella ricarica rapida.
La ricarica via USB-C richiede circa 55 minuti per gli auricolari e 65 minuti per auricolari e custodia insieme. Dieci minuti nella custodia restituiscono diverse ore di ascolto, un vantaggio pratico quando si ha poco tempo prima di uscire.
App e funzioni software
L’app HeyMelody è tra le migliori che abbiamo utilizzato in assoluto nel settore audio. È completa, in italiano, ben organizzata e non si limita alle solite impostazioni base. Con smartphone OPPO o OnePlus, inoltre, molte funzioni sono accessibili direttamente dal menu Bluetooth, senza dover installare l’app.
Tra le funzioni principali troviamo:
- Cancellazione del rumore in quattro modalità: Cancellerazione, Adattabile, Trasparenza e Disattivato.
- Connessione doppia fino a due dispositivi, con switch automatico e cronologia delle connessioni.
- Audio spaziale con tre modalità: Disattivato, Fisso e Head Tracking.
- Sound Master EQ con cinque preset, BassWave ed equalizzatore a 10 bande.
- Golden Sound per creare un profilo audio personalizzato.
- Spotify Tap per avviare musica consigliata con un tocco.
- Spazio sonoro con rumore bianco e preset per relax o sonno.
- Salute vertebre cervicali, per monitorare la postura del collo.
- Gesti della testa per chiamate.
- Controllo fotocamera per scattare foto o avviare video.
- AI Live Translation, con traduzione in tempo reale su smartphone OPPO compatibili.
- Trova i miei auricolari, Windows Swift Pair e test di aderenza dei gommini.
- L’equalizzatore a 10 bande e Golden Sound sono i due strumenti che rendono gli Enco X4 particolarmente versatili. Non sono cuffie “chiuse” in un suono predefinito: chi vuole può modellarle in modo molto fine. Questo, secondo me, è uno dei loro maggiori punti di forza.
Neck Health: strana, ma interessante
La funzione più originale è Neck Health, il monitoraggio della postura cervicale. Gli auricolari usano accelerometro e giroscopio per rilevare l’inclinazione della testa. Se si mantiene una postura scorretta per troppo tempo, ad esempio col collo piegato in avanti mentre si fa doomscrolling, arrivano avvisi testuali e audio, al momento in inglese.
È possibile anche avviare un test guidato di mobilità del collo o seguire brevi sessioni di stretching. Non è una funzione rivoluzionaria, e inizialmente l’ho guardata con un po’ di scetticismo. Dopo qualche giorno, però, ho iniziato ad apprezzarla: non sostituisce un fisioterapista né trasforma le cuffie in un dispositivo medico, ma può aiutare chi passa molte ore allo smartphone a ricordarsi di muoversi.
È una scelta insolita, ma coerente. Invece di integrare sensori per la frequenza cardiaca, spesso poco precisi e poco utili in auricolari così piccoli, OPPO ha sfruttato i sensori di movimento già presenti per un caso d’uso quotidiano. Non è il motivo principale per comprare gli Enco X4, ma è un extra che li distingue.
Audio spaziale e funzioni extra
L’audio spaziale con head tracking dinamico è disponibile su Android, iOS e Windows, con tre modalità: Off, Fisso e Head Tracking. Nella pratica, però, non mi ha convinto pienamente. Funziona, ma attivandolo si perde un po’ di nitidezza e la resa sonora diventa meno naturale. Lo userei solo per film o contenuti video, non per la musica.
Su smartphone OPPO la gestione dell’audio spaziale diventa anche un po’ confusionaria, perché oltre alle impostazioni delle cuffie esiste OAudio, la funzione integrata nel telefono. Le opzioni si duplicano senza dialogare davvero tra loro, rendendo meno immediata la scelta della configurazione desiderata.
Tra le funzioni extra, Spotify Tap è comoda: un tocco apre l’app e avvia una selezione consigliata, senza dover sbloccare lo smartphone. Non uso Spotify come servizio principale, ma riconosco l’utilità per chi vuole iniziare ad ascoltare musica in modo rapido.
Su dispositivi OPPO ci sono anche AI Live Translation, con traduzione in tempo reale in oltre 30 lingue, accesso a Google Gemini e Clear Audio Recording, che permette di usare gli auricolari come microfoni stereo. Quest’ultima funzione, però, è riservata alla serie Find X e nelle prove non sempre si è dimostrata pienamente utilizzabile.
Prezzo e concorrenza
A 219,99 euro, gli OPPO Enco X4 si collocano in una fascia premium. Non sono economici, e la concorrenza è agguerrita: Huawei FreeBuds Pro 5 a 199 euro, Samsung Galaxy Buds 4 Pro a 249 euro e Sony WF-1000XM6 a 300 euro.
Gli Enco X4 non sono i migliori in assoluto in ogni singola categoria. Non hanno il miglior ANC, non hanno i migliori microfoni e non sono i più eleganti. Però sono probabilmente tra i più completi e versatili, soprattutto per chi vuole personalizzare l’esperienza audio e sfruttare funzioni software avanzate.
Il prezzo di lancio è leggermente troppo alto. Intorno ai 200 euro si trovano molti auricolari di altissima qualità, con prestazioni paragonabili almeno in alcuni aspetti. Se OPPO dovesse scendere un po’ di prezzo con promozioni o sconti, gli Enco X4 diventerebbero molto più competitivi.
Giudizio finale
Gli OPPO Enco X4 sono auricolari molto validi, con un audio di alto livello, un comfort eccellente, un’app tra le migliori in assoluto e una quantità di funzioni software che pochi rivali riescono a eguagliare. Il tuning Dynaudio, l’equalizzatore a 10 bande, Golden Sound, BassWave e il supporto LHDC lossless sono argomenti forti per chi cerca un prodotto personalizzabile e curato.
Pro:
- Comfort e vestibilità eccellenti
- Audio Dynaudio molto valido e personalizzabile
- App ricca e completa
- ANC efficace e buona trasparenza
- Molte funzioni esclusive con smartphone OPPO
Contro:
- Microfoni solo nella media
- Prezzo di lancio elevato
- Funzioni limitate fuori dall’ecosistema OPPO
- ANC non al livello dei migliori rivali
- Audio spaziale poco convincente
Voto finale:
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