Recensione Donner DoBuds ONE – Fondata nel 2012, Donner è una compagnia specializzata in tecnologie musicali, uno dei primi brand al mondo a produrre pedaliere compatte per gli effetti delle chitarre elettriche. Donner è una parola tedesca il cui significato è tuono, a simboleggiare l’innovazione nella comunicazione sonora, mentre il logo prende chiara ispirazione da un impulso, un’idea che combina battiti cardiaci e onde sonore.

Dopo essersi dedicata principalmente alla realizzazione di strumenti musicali, quali chitarre, pianoforti digitali, ukulele, batterie elettroniche, ma anche impianti stereo e microfoni, la compagnia ha deciso di entrare nel mondo delle cuffie true wireless, quella tipologia di cuffie completamente priva di fili, anche quelli che solitamente collegano i due auricolari.

Il brand ha da poco lanciato, anche nel nostro Paese, le sue prime cuffie true wireless, chiamata Donner DoBuds ONE, dotate di tecnologia per la cancellazione attiva del rumore. Ho avuto modo di testarle davvero a lungo, visto che le ho avute in anteprima quasi tre mesi fa e le ho utilizzate per lo sport, il tempo libero, le chiamate di lavoro e per ascoltare musica mentre lavoro.

In questa recensione vi racconterò dunque la mia esperienza, senza scendere troppo sui dettagli tecnici, riportandovi piuttosto le impressioni che ho raccolto ascoltando generi musicali completamente diversi tra loro, metal e hard rock quando corro, pop anni 80 mentre lavoro, blues e musica classica nel tempo libero, così da poter valutare al meglio la resa sonora di queste DoBuds ONE.

Qualità costruttiva

La confezione di vendita è solitamente il primo biglietto da visita di un prodotto e queste Donner partono col piede giusto: confezione robusta e compatta, e buoni materiali, peccato solo per la plastica che tiene al loro posto le cuffie, avrei preferito più cartoncino per una maggiore sostenibilità, nei limiti del possibile almeno.

Un foglietto accompagna l’utente al primo utilizzo, a partire dalla rimozione dei due adesivi che coprono i contatti per la ricarica degli auricolari, già inseriti nella custodia. La colorazione bianca e decisamente semplice ma elegante allo stesso tempo, ma potete acquistare le cuffie anche nelle versioni blu, nera e verde, così da adattarle al meglio al vostro stile.

Nella confezione di vendita troviamo, oltre ovviamente alle cuffie e alla custodia, un cavetto USB-A/USB-C per la ricarica e quattro paia di gommini, oltre a un quinto già installato sugli auricolari. In questo modo è davvero semplice trovare il giusto compromesso tra isolamento e comfort, soprattutto se come me le cuffie vengono utilizzate per correre.

A questo proposito le cuffie sono dotate di certificazione IPX4, che consente loro di resistere a sudore e schizzi d’acqua, pioggia compresa. Mi è capitato, qualche settimana fa, di trovarmi a mezz’ora da casa e dover rientrare sotto una pioggia insistente, occasione perfetta per mettere alla prova queste cuffie.

Il sudore non le mette assolutamente in difficoltà e lo stesso vale per l’acqua, che non inficia i controlli touch, presenti su entrambi gli auricolari, né tantomeno la qualità audio, che rimane intatta.

Prestazioni e autonomia

Parlando di qualità audio devo dire che il punto di forza di queste cuffie è rappresentato dalla risposta alle basse frequenze, riprodotte in maniera davvero convincente, senza distorsioni e senza che vadano a coprire il resto, come purtroppo accade con numerosi modelli della concorrenza.

In particolare ascoltando musica blues ho avuto una sensazione di avvolgimento dato dai bassi caldi e ben definiti, senza però mai diventare prepotenti. In questo modo anche le frequenze più alte hanno modo di trovare spazio, con un suono sempre definito e chiaro, senza però diventare eccessivamente squillante.

L’ottima resa alle alte frequenze è dovuta all’armatura bilanciata personalizzata che va a compensare i limiti dei driver dinamici da 12 millimetri senza però andare a inficiare le prestazioni alle frequenze medio-basse. Il risultato è un suono ricco ma allo stesso tempo delicato, che permette di apprezzare ogni singolo dettaglio dei brani ascoltati.

A questo si aggiunge una tecnologia di cancellazione attiva del rumore davvero efficace. Le DoBuds ONE tolgono ben 30 dB nella banda che va dagli 80 Hz ai 2 Khz, così da offrire un perfetto isolamento anche negli ambienti più rumorosi. È altresì possibile attivare la modalità trasparenza, quella che utilizzo solitamente quando corro, così ascoltare la musica senza però isolarmi, per rimanere sempre in contatto col mondo esterno, indispensabile per sentire i mezzi in arrivo, ma anche per scambiare quattro chiacchiere senza doversi togliere le cuffie.

Entrambi gli auricolari dispongono di un’area touch per controllare la riproduzione, gestire le chiamate e la modalità da attivare. Tramite l’applicazione Donner Control è possibile personalizzare i controlli (singolo tocco, doppio e triplo tocco o tocco prolungato) scegliere l’equalizzazione (ampiamente personalizzabile) ma anche una delle quattro impostazioni della modalità ANC: indoor, outdoor, Commute e manuale, per decidere in autonomia il livello di riduzione da applicare.

Ottima la copertura del segnale, grazie al Bluetooth 5.2 in casa sono riuscito a superare abbondantemente i 10 metri, con diverse pareti in mezzo, senza che il segnale perdesse di qualità o che ci fossero problemi di stabilità. La scelta di utilizzare questo standard incide in maniera significativa anche sui consumi, che sono davvero ottimi.

Con una singola carica, e ANC spento, ho superato abbondantemente le 8 ore, mentre con ANC attivo (nel mio caso ho quasi sempre usato la trasparenza) sono comunque arrivato a superare le 5 ore. Questo significa che sfruttando la batteria integrata nella custodia si possono superare le 32 ore, e nel mio caso si tratta di un dato più che confermato.

Sono riuscito a utilizzare le cuffie per 5 giorni consecutivi prima di esaurire la carica della custodia, con una media di circa 6 ore al giorno, una delle quali però con ANC attiva. Un risultato davvero soddisfacente a cui si aggiunge la ricarica rapida, che ho potuto sperimentare di persona. Ho la cattiva abitudine di non controllare l’autonomia degli accessori che uso, per cui mi capita di uscire per un allenamento e trovare lo smartwatch scarico (per fortuna ne ho sempre uno di scorta) o le cuffie con la batteria esaurita.

Con le Donner DoBuds ONE questo non è un grosso problema, visto che con 10 minuti di carica ho ottenuto autonomia sufficiente per una corsa di un’oretta e per un’altra ora di lavoro. Davvero ottimo, visto che con una brevissima ricarica è possibile coprire almeno due ore di utilizzo normale.

Ottima infine la qualità in chiamata, grazie anche ai quattro microfoni, due dei quali catturano il rumore ambientale e consentono di ridurlo al fine di migliorare la qualità audio. Le ho utilizzate in giornate particolarmente arieggiate senza che l’interlocutore avesse problemi a comprendermi, e anche i rumori esterni sono stati ridotti di intensità permettendomi di distinguere molto chiaramente la voce.

In conclusione

Una buona qualità costruttiva e una qualità audio davvero elevata sono la ricetta vincente per un prodotto che ha davvero tutte le carte in regola per essere un best buy. Se state cercando un’idea regalo per l’imminente stagione natalizia, grazie anche alla possibilità di cumulare due promozioni e ottenere un prezzo di vendita decisamente aggressivo.

Le Donner Dobuds ONE hanno un prezzo di listino di 59,99 euro ma potete acquistarle su Amazon utilizzando il coupon del 30% presente nella pagina e aggiungendo il codice DONNER10 che aggiunge un ulteriore 10% di sconto, il prezzo finale crolla fino a 35,99 euro, davvero strepitoso vista la qualità del prodotto