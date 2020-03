The Last of Us diventerà una serie tv sviluppata per HBO e scritta da Craig Mazin, già creatore di Chernobyl, in collaborazione con Neil Druckmann, l’autore e creative director del videogame, ma nel team c’è anche Evan Wells, presidente di Naughty Dog, sviluppatore del gioco.

La serie televisiva racconterà la storia del videogioco originale scritto da Neil Druckmann e potrebbe avere anche alcuni elementi tratti da The Last of Us 2 in arrivo il 29 maggio 2020.

Craig Mazin è un grande fan del videogioco e ha dichiarato che Neil Druckmann è senza alcun dubbio il miglior narratore che lavora nel mondo dei videogame e di essere quindi onorato dell’opportunità di adattare questa rivoluzionaria opera d’arte in collaborazione con lui.

Dall’altra parte Neil Druckmann ha aggiunto che l’approccio al racconto di Craig Mazin lo ha conquistato sin dal primo incontro e che il creatore di Chernobyl è un partner ideale per dare vita alla storia di The Last of Us in versione serie televisiva.

The Last of Us ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico che vede Joel incaricato di prelevare la quattordicenne Ellie dalla zona di quarantena per sopravvivere in un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti.