Anche Sky si adegua alle tante iniziative legate all’emergenza causata dal Coronavirus lanciando il servizio Sky Primafila PREMIERE. In sostanza, consente di noleggiare alcuni dei film più attesi della stagione cinematografica che sarebbero dovuti uscire a breve nelle sale.

Come funziona Sky Primafila PREMIERE e i film in arrivo

Noleggiare film che sarebbero dovuti uscire nei cinema, questo consente Sky Primafila PREMIERE, iniziativa pensata proprio per il periodo emergenziale che stiamo vivendo, disponibile per gli abbonati tramite satellite o fibra. Ecco l’elenco dei titoli in arrivo.

Apre le danze “Trolls World Tour“, disponibile venerdì 10 aprile, a cui, il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, segue “Un figlio di nome Erasmus“, una commedia con Daniele Liotti, Luca Bizzarri, Ricky Memphis e Paolo Kessisoglu, diretta da Alberto Ferrari.

A seguire il catalogo di Sky Primafila PREMIERE includerà ulteriori film italiani e internazionali oltre ai già annunciati “Emma” di Autumn de Wilde, l’adattamento del celebre romanzo di Jane Austen, e “L’uomo invisibile” un thriller diretto da Leight Whannell, anch’esso un adattamento dell’omonimo romanzo di H. G. Wells.

Qui trovate tutte le informazioni al riguardo, ma per ulteriori aggiornamenti del catalogo di Sky Primafila PREMIERE, restate collegati.

