In questi giorni di quarantena a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19), trascorriamo più o meno tutti intere giornate in casa e, tolte le ore di studio e/o lavoro, è facile incappare in momenti di noia; quale periodo migliore, allora, per approfittare della promozione di NOW TV e godersi il periodo di prova gratis di 14 giorni?

Tra l’altro, giusto un paio di giorni fa vi abbiamo segnalato il ritorno sia su Sky che su NOW TV di tutte le stagioni de “Il Trono di Spade”, insomma potreste regalarvi un paio di settimane di full immersion nella saga creata da George R.R. Martin.

NOW TV: il servizio di streaming di Sky gratis per 14 giorni

Se siete informati sui servizi di streaming o semplicemente avete cercato un’alternativa più economica all’abbonamento completo a Sky, sicuramente il nome NOW TV non vi suona nuovo. Si tratta, infatti, della piattaforma di streaming facente capo a Sky, che permette di sbarazzarsi di parabola e decoder e godersi la maggior parte dei contenuti della Pay TV sfruttando una connessione internet.

Naturalmente, al pari di ogni altro servizio concorrente – in questi giorni il grande protagonista è stato senza dubbio Disney+, che finalmente è arrivato anche da noi – anche NOW TV, che pure è fruibile su vari tipi di dispositivi, prevede un abbonamento a pagamento, con varie formule disponibili (il prezzo richiesto cambia a seconda del device su cui vogliate sfruttarlo e dei contenuti di vostro interesse).

NOW TV è una soluzione flessibile e potenzialmente adatta a tantissimi utenti. In ogni caso, se siete interessati a testare NOW TV ma avete ancora dei dubbi sul fatto che possa essere meno in linea coi vostri gusti/interessi, sappiate che NOW TV mette a disposizione un periodo di prova gratis della durata di 14 giorni. Insomma, avreste tutto il tempo di fare le vostre valutazioni e decidere se pagare o meno l’abbonamento. Che cosa aspettate? Ecco il link da utilizzare:

NOW TV: prova gratis di 14 giorni