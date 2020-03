Se non avete mai guardato la popolarissima serie TV Il Trono di Spade (o Game of Thrones) e desiderate rimediare, abbiamo una buona notizia per voi: tutte le 8 stagioni, infatti, saranno disponibili a partire da giovedì 26 marzo su Sky e NOW TV come contenuti on demand.

Vi siete mai chiesti da dove nasca l’enorme successo riscosso da questa Serie TV? Finalmente avrete l’opportunità di scoprirlo e, data la permanenza forzata in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, non avete più scuse.

Il canale 111 si trasforma in Sky Atlantic Il Trono di Spade

Inoltre, sempre da giovedì 26 marzo e fino a giovedì 2 aprile, Sky dedicherà alla popolare serie HBO il canale 111: su questo canale gli utenti avranno la possibilità di seguire una stagione al giorno.

Tra casate agguerrite pronte a non farsi scrupoli, eserciti e battaglie, draghi ed altre creature fantasy, strategie e colpi di scena, ci sarà da divertirsi o, ad ogni modo, in tanti avranno la possibilità di ingannare la noia in queste giornate di permanenza forzata in casa.

Gli utenti hanno pertanto due possibilità per guardare (o riguardare) tutte le stagioni de Il Trono di Spade: sintonizzarsi sul canale 111 di Sky a partire da giovedì oppure guardare i singoli episodi on demand (con Sky, Sky Go e NOW TV).

