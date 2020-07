Il Mondiale di motociclismo torna domenica 19 con il MotoGP Spagna, nuova prova del calendario 2020 aggiornato da Dorna e FIM a seguito della pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuito di Jerez de la Frontera. Di seguito trovate tutte le info sugli orari del Gran Premio, oltre a dove vedere la gara in TV e streaming (anche senza abbonamento Sky).

Orari MotoGP Spagna 2020

La corsa del Gran Premio di Spagna della MotoGP prenderà il via domenica 19 alle ore 14:00.

Dove vedere il GP Spagna della MotoGP in TV

Il MotoGP Spagna 2020 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 del satellite) alle ore 14:00 e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) alle ore 17:00 in differita.

Sempre in chiaro potrete vedere anche le qualifiche ufficiali durante la giornata di sabato, mentre la messa in onda delle prove libere rimane un’esclusiva degli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con la pay TV Sky.

Nel caso in cui non fossi un abbonato Sky purtroppo non potrai vedere la diretta ma puoi sempre usufruire di alcuni servizi alternativi per vedere il Gran Premio in streaming. Altrimenti puoi approfittare dell’occasione per sottoscrivere un abbonamento Sky.

La gara trasmessa su TV8 avrà come commentatori la collaudata squadra MotoGP di Sky: telecronaca affidata a Guido Meda, con al fianco l’ex pilota di motociclismo Mauro Sanchini, che offrirà interessanti spunti tecnici nel corso del Gran Premio ai telespettatori da casa. Per le interviste dal paddock e dai box ci saranno Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso, anche loro confermati dalla passata stagione.

Dove vedere il GP Spagna della MotoGP in streaming

I clienti Sky potranno vedere il Motogp Spagna in streaming su Sky GO collegandosi alla home page di skygo.sky.it da computer o scaricando l’app per Android e iOS da smartphone.

Se volete guardare il Mondiale 2020 di MotoGP in streaming senza Sky dovete abbonarvi al pacchetto Sport di Now TV o alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti del campionato di motociclismo per le stagioni 2020 e 2021. L’abbonamento mensile di Now TV al pacchetto 1 mese di Sport costa 29,99 euro (ulteriori informazioni su NowTV e attivazione), 1 mese di DAZN invece 9,99 euro (attiva ora l’abbonamento). Now TV offre inoltre il pacchetto alternativo 1 giorno di Sport al prezzo di 14,99 euro.

Oltre al catalogo di eventi offerti e al prezzo dell’abbonamento, i servizi di Now TV e DAZN si differenziano tra loro sia nella risoluzione dell’immagine che nel numero di dispositivi utilizzabili simultaneamente: da una parte i contenuti di Now TV sono fruibili in Super HD e da un solo dispositivo alla volta; dall’altra DAZN propone la risoluzione HD e la possibilità di usare due dispositivi in contemporanea.

Programma MotoGP 2020 Spagna

Vediamo quindi di fare un riepilogo su come vedere il GP Spagna 2020: