Quando si parla di TV, LG è una delle aziende che compete per i primi posti della classifica. In queste ore l’azienda svela la gamma di TV LG per il 2020 e che presto troveranno posto anche sul mercato italiano. Infatti, fra poche settimane, gli utenti che apprezzano le tecnologie del colosso sud coreano potranno mettere le mani su TV con tecnologia OLED e NanoCell con pannelli a risoluzione 4K e 8K.

La gamma di TV LG per il 2020

Tutte le soluzioni che andremo a vedere sono animate dal processore Alpha Gen 3 AI il quale, grazie ad una nuova generazione di algoritmi di deep learning, è in grado di offrire qualità d’immagine e di suono mai sperimentati prima.

I TV del 2020 sono tutti basati su webOS, il sistema operativo scattante e familiare con cui ogni giorno milioni di utenti gestiscono i TV LG. L’OS può contare su una piattaforma di streaming sempre più nutrita, con nomi del calibro di Chili, DAZN, Mediaset Play, NowTV, Netflix, Prime Video, Rakuten, Raiplay e YouTube.

Ma Disney+ ed Apple TV? Anche loro approderanno fra le grandi realtà offerte dalle TV LG, in modo da darvi la possibilità di guardare i vostri programmi preferiti sulla piattaforma di vostra preferenza. Resta ovviamente presente anche il pieno supporto a Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2 ed Apple HomeKit.

LG OLED TV

Modello 48CX da 48″

Parlando della gamma di TV LG OLED, la famosissima e apprezzatissima gamma C chiude il cerchio con l’arrivo del modello da 48″, il quale si aggiunge ai già presenti 55″, 65″ e 77″. Il modello 48CX, in arrivo entro l’estate, garantisce immagini di altissima qualità grazie a 8 milioni di pixel su un pannello da 48″.

Gallery Design

Ad impreziosire il design del salotto con un prodotto di altissimo livello ci pensa il Gallery Design, il quale permette di appendere la TV al muro con una profondità inferiore a 20 mm. Grazie al Wallpaper TV (OLED WX) e Rollable TV (OLED RX), tutte i TV della serie Gallery si plasmano al design dell’ambiente domestico conferendo un tocco di lusso anche a schermo spento.

OLED Real 8K per la serie Z

Nel 2020 la serie Z offrirà agli utenti la possibilità di scegliere TV ZK 88″, con il pannello OLED più grande al mondo e con Sculpture Design, oppure lo ZK 77″ con Gallery Design. Oltre ad essere vincitori del CES Innovation Awards 2020 e dell’iF Design Award 2020, entrambi i TV sono tra i primi ad aver ricevuto il logo CTA 8K Ultra HD.

NanoCell TV

Per quanto riguarda l’offerta di TV LG con tecnologia NanoCell, il colosso sud coreano è pronto ad introdurre numerosi modelli a risoluzione 4K e 8K. La collezione 2020 include i nuovi modelli 4K NANO90 da 86″, 75″, 65″ e 55″, NANO86, NANO81 (65″, 55″ e 49″) e i modelli NanoCell Real 8K.

NanoCell Real 8K

La gamma NanoCell Real 8K 2020 si arricchisce con quattro nuovi modelli, ovvero: Nano99 da 75″ e 65″ con Gallery Design, e Nano97 da 75″ e 65″.

Esperienza di visione

Le dimensioni dei pannelli contano poco se non è sorretta da una robusta tecnologia in grado di rivoluzione l’home-entertainment. La gamma di TV LG per il 2020 offre altissimi livelli di realismo grazie alla tecnologia Auto Genre Selection, in grado di riconoscere il contenuto in riproduzione e ottimizzare l’output video. A questa si affianca il Dolby Vision IQ per quanto riguarda la corretta modulazione della qualità d’immagine indipendentemente dalle fonti di luci circostanti.

La gamma 2020 offre importanti vantaggi anche per il gaming grazie alla compatibilità con Nvidia G-Sync e al variable refresh rate (VRR). È inoltre l’unica dotata della modalità HGiG per dare modo ai videogiocatori di poter visualizzare la stessa grafica prevista dagli sviluppatori in fase di programmazione.

Importanti novità anche per gli amanti dello sport grazie al processore Alpha Gen 3 AI. Questo garantisce tempi di risposta da 120 Hz per una fluidità d’immagine senza paragoni. A questa si aggiunge anche la funzione Sports Alert che permette di ricevere una notifica sugli aggiornamenti all’inizio e alla fine di una partita e ogni volta che una squadra segna un gol.

Infine, l’audio. La gamma 2020 di TV LG raggiunge alti livelli di qualità audio grazie alle tecnologie AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning e al supporto Dolby Atmos. Tramite una forte componente di intelligenza artificiale, i TV LG analizzano la fonte audio in ingresso e l’ambiente circostante al fine di offrire un output realistico e ottimizzato.