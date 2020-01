Puntuale come ogni settimana il calendario comprensivo di tutti gli eventi sportivi che sarà possibile guardare sulla piattaforma di DAZN, che tra poco si arricchirà anche del Moto GP.

Tra gli eventi più interessanti della settimana non possiamo citare la super-sfida tra Juventus e Fiorentina, fissata per il 2 Febbraio alle ore 12:30, ma non perdetevi neanche la finale maschile degli Australian Open di domenica mattina.

Infine, per chiudere in bellezza, non resta che guardare il Super Bowl tra 49ers e Chiefs, che si contenderanno il titolo a San Francisco poco dopo la mezzanotte del 3 Febbraio, ora italiana.

Dove evidenziato dalla dicitura “(E)” potrete guardare gli eventi sul canale dedicato Eurosport. Tra l’altro, vi ricordiamo che dal 10 Dicembre è possibile guardare DAZN anche su TIMVISION, addebitando il costo del servizio sulla bolletta TIM: buona visione!

28 Gennaio

Competizione Evento Ore Australian Open Quarti di finale (E) 0:55 FIS Alpine SKI World Cup Schiadming – Slalom maschile, manche 1 (E) 17:35 FIS Alpine SKI World Cup Schiadming – Slalom maschile, manche 2 (E) 20:35 UCI Pro Series Vuelta a San Juan International, stage 3 (E) 23:00 CEV Champions League (M) Civitanova Marche – Ceske Budejovice 20:30 League Cup Aston Villa – Leicester, semifinale di ritorno 20:45

29 Gennaio

Competizione Evento Ore CEV Champions League (M) Volley Perugia – Tours 20:30 League Cup Manchester City – Manchester United, semifinale di ritorno 20:45 Australian Open Quarti di finale (E) 0:55

30 Gennaio

Competizione Evento Ore Australian Open Semifinali, femminile e maschile (E) 0:55 CEV Champions League (M) Fenerbahce – Trentino 16:00 Copa Libertadores Barcelona SC – CA Progreso 1:30 Turkish Airlines EuroLeague AX Armani Exchange Milano – Bayern Munich (E) 21:05

31 Gennaio

Competizione Evento Ore Australian Open Semifinali, maschile (E) 5:00 Andrade v Keeler Demetrius Andrade – Luke Keeler 1:00 Ligue 1 Conforama Rennes – Nantes 20:45 EFL Championship Derby – Stoke 20:45 Serie BKT Cremonese – Pisa 21:00

1° Febbraio

Competizione Evento Ore Australian Open Semifinali 2:15 LaLiga Santander Granada – Espanyol 13:00 LaLiga Santander Real Madrid – Atletico Madrid 16:00 LaLiga Santander Mallorca – Real Valladolid 18:30 LaLiga Santander Valencia – Celta Vigo 21:00 Serie BKT Livorno – Ascoli 15:00 Serie BKT Trapani – Cittadella 15:00 Serie BKT Spezia – Pordenone 15:00 Serie BKT Frosinone – Virtus Entella 15:00 Serie BKT Empoli – Crotone 18:00 Ligue 1 Conforama PSG – Montpellier 17:30 Ligue 1 Conforama Strasbourg – Lille 20:00 Serie A TIM Sassuolo – Roma 20:45

2 Febbraio

Competizione Evento Ore Australian Open Finale, maschile (E) 5:55 Serie A TIM Juventus – Fiorentina 12:30 Serie A TIM Atalanta – Genoa 15:00 Serie BKT Juve Stabia – Perugia 15:00 Serie BKT Chievo Verona – Venezia 15:00 Serie BKT Benevento – Salernitana 21:00 Ligue 1 Conforama Nice – Lyon 15:00 LaLiga Santander Villarreal – Osasuna 18:30 LaLiga Santander Barcelona – Levante 21:00

3 Febbraio