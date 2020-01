A partire da Marzo sul servizio DAZN sarà possibile guardare in diretta le competizioni di Moto 2, Moto 3 e Moto GP per le stagioni 2020 e 2021. Si amplia così con un importante sport l’offerta di DAZN, che si propone come un punto di riferimento importante nel panorama dello streaming sportivo.

“Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ulteriore successo – afferma Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe – che conferma l’impegno di DAZN ad essere il punto di riferimento degli eventi sportivi per tutti i tifosi italiani. Le competizioni di MotoGP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena.”

Ricordiamo che su DAZN esiste un’ampia offerta di programmi sportivi, adatta a tutti i gusti e che segue da vicino anche i grandi eventi internazionali. Al momento l’offerta sportiva è così ripartita:

Tre partite per ogni giornata di Serie A TIM;

Tutte le partite della Serie BKT;

Competizioni europee di calcio come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship;

Competizioni sudamericane di calcio come Copa Libertadores e Copa Sudamericana;

Competizioni da altri campionati internazionali come Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League;

Sport americani come NFL e MLB;

Sport da combattimento come boxe e le arti marziali miste;

Competizioni da corsa come World Rally Championship, IndyCar, NASCAR e DTM;

Competizioni europee di rugby come PRO14, Champions Cup e Challenge Cup;

Competizioni di pallavolo e darts.

Alla copertura tematica degli sport si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, che di volta in volta trasmettono i maggiori eventi sportivi al mondo come:

Giro d’Italia

Tour de France

Vuelta di ciclismo

Australian Open

Roland Garros

US Open

Formula E

24 Ore di Le Mans

Campionato WTCR

Eurolega di basket

Giochi invernali

Giochi Olimpici

Se volete sapere maggiori dettagli sull’offerta di DAZN, qui potete trovare la programmazione per la settimana corrente.