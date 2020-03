Come abbiamo imparato bene sulla nostra pelle, sono ormai settimane che il Coronavirus ci sta costringendo all’interno delle nostre quattro mura per evitare l’aumento del contagio del CODIV-19. In questo caso i servizi di streaming sono ovviamente molto popolari ed utilizzati, per non dire quasi abusati considerando le tante ore a disposizione durante il giorno.

Netflix Party ti permette di condividere film

Nonostante Netflix abbia ridotto il bit rate dei suoi show per evitare di sovraccaricare troppo le già sature strutture telematiche italiane ed europee, il catalogo dell’azienda statunitense è troppo ricco di show di altissimo livello per lasciarseli scappare. Ma che fare se si volesse guardare un film o una serie TV di Netflix con amici distanti? La risposta si chiama Netflix Party ed in questo articolo vi spieghiamo come funziona e come si imposta.

Come funziona Netflix Party

L’idea di fondo di Netflix Party è piuttosto semplice: installando una estensione di Chrome, sarà possibile iniziare a guardare un film in compagnia, come se foste vicini, usufruendo anche di una comoda chat generale. Ma vediamo nel dettaglio come impostare il tutto.

Computer con Chrome e un account Netflix

Per prima cosa, è necessario avere a portata di mano un computer (va bene anche un portatile) con Google Chrome installato. Poi è necessario installare l’estensione Netflix Party su Google Chrome e, ovviamente, avere un account Netflix – sì, serve anche ai vostri amici.

Attenzione: l’utilizzo di Google Chrome è consigliato ma non obbligatorio. È possibile sfruttare un qualsiasi browser basato su Chromium.

Scaricare Netflix Party

Una volta scaricato Google Chrome, è necessario cliccare questo link per installare Netflix Party dal Chrome Web Store. L’estensione dovrà essere installata anche dai vostri amici, altrimenti non saranno in grado di partecipare alla sessione.

Aprire Netflix

Se Google Chrome e Netflix Party non installati, allora è necessario visitare il sito di Netflix e scegliere il film o la serie TV da vedere. Se siete indecisi su cosa guardare vi consigliamo di dare un’occhiata alle migliori novità di Netflix per aprile 2020.

Una volta fatto, fate partire il film e cliccate sull’icona dell’estensione in alto a destra. Questo vi permetterà di fare apparire un piccolo box con all’interno un codice URL. Copiatelo, inviatelo ai vostri amici ed iniziate a guardare assieme un film o una serie TV; dovrete fare la stessa cosa a parti inverse, nel caso in cui foste invitati ad un Netflix Party di un vostro amico.