Dopo aver riscontrato un grande successo con il lancio di Iris ed aver acquisito i diritti per il canale LCN 55 lasciato libero da CineSony, Mediaset ha intenzione di lanciare a breve un nuovo canale tematico legato al mondo del cinema. Il nuovo canale verrà chiamato Cine34 Mediaset, e come avrete immaginato sarà disponibile alla visione sul canale 34 del Digitale Terrestre.

Per far posto al nuovo canale Mediaset Extra dovrà, per forza di cose, traslocare in una nuova casa. Per tutti coloro che in questi giorni sono incollati allo schermo a causa della diretta live del Grande Fratello Vip, niente paura: il canale passerà infatti dal 34 al 55, occupato in precedenza da Mediaset Extra 2.

Dopo quindi aver lanciato il canale “20”, Mediaset prosegue con la sua politica di utilizzare il canale LCN come parte del nome del canale: l’idea di fondo è quella di associare il nome della rete con il numero da immettere sul telecomando per i telespettatori (pensiamo anche a Sky che ha lanciato TV8 sul canale 8).

Se ci pensiamo è una strategia che funziona sin dagli albori di Mediaset: le TV solitamente dopo la scansione dei canali avevano automaticamente i tre canali Rai su 1,2 e 3, mentre Rete Quattro, Canale Cinque e Italia Uno programmati sui tasti 4,5 e 6 del telecomando.

La programmazione di Cine34 Mediaset

Il nuovo canale lanciato da Mediaset, come abbiamo detto, ruoterà intorno al cinema italiano. Alla direzione ci sarà Marco Costa, dal 2014 direttore delle reti tematiche free di Mediaset, mentre il debutto è previsto per il giorno 20 Gennaio, in cui si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini.

In suo onore, Cine34 dedicherà l’intera programmazione della giornata al maestro del cinema italiano: una maratona non-stop che culminerà con ‘Amarcord’ e ‘La Dolce Vita’.

Nessun genere verrà preferito rispetto ad un altro, dato che le intenzioni di Cine34 Mediaset sono di rappresentare e portare sullo schermo l’intera produzione italiana. In totale ci saranno oltre 2.672 titoli che verranno trasmessi in onda, e ben 446 pellicole inedite. Saranno presenti anche alcune chicche, come film usciti nelle sale e mai visti prima sul piccolo schermo.

Ovviamente verranno riproposti molti classici, di tutti i generi: dallo spaghetti western alla fantascienza, passando per la commedia sexy, thriller e gialli, ma non solo. Tutto il cinema italiano sarà rappresentato senza alcun pregiudizio, spaziando dai migliori titoli d’autore a quelli di genere.

In attesa che Mediaset lanci il nuovo Cine34 sul Digitale Terrestre, vogliamo ricordarvi che l’azienda ha collaborato con Amazon Prime Video per portare per la prima volta sul servizio di streaming una serie tv, “Made in Italy”. Se non l’avete ancora fatto, dategli un’occhiata.