Oggi Amazon ha annunciato nuovi contenuti originali che saranno disponibili sulla piattaforma di streaming on-demand Prime Video, il servizio compreso con l’abbonamento ad Amazon Prime. Alla presentazione tenutasi presso l’Hotel de la Ville di Roma hanno preso parte dirigenti di Amazon Studios e celebrità italiane, tra cui spiccano Carlo Verdone e Carlo Cracco.

Già in passato su queste pagine avevamo parlato di contenuti Amazon Original prodotti nel nostro paese, in questo Mediaset è stata un’azienda pioniere. Oggi però l’annuncio riguarda ben 5 nuove produzioni che saranno disponibili nei prossimi mesi su Amazon Prime Video.

Il direttore di Amazon Originals Europa, Georgia Brown, ha commentato:”Stiamo lavorando a produzioni televisive di alta qualità e ce ne saranno molte altre nei prossimi mesi, manteniamo quindi il nostro impegno nell’investire in Italia.”

Vita da Carlo

Sarà l’attore e regista Carlo Verdone a rappresentare se stesso in versione romanzata il protagonista di Vita da Carlo, una serie TV comedy in cui ci saranno presenti alcune delle star italiane più famose.

“Per la prima volta dovrò affrontare un’avventura originale. Sarà molto stimolante sapere che, grazie a un partner così importante, potrò comunicare con un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma capace di raccontare personaggi, sentimenti ed emozioni che sono universali. Gran parte della storia riguarderà proprio molti aspetti della mia vita privata con episodi e situazioni nelle quali mi sono imbattuto, cercando di far capire che spesso la realtà supera di gran lungo la fantasia. Ma tengo a sottolineare che il mio obiettivo principale sarà quello di interpretare fragilità, nevrosi, tic, debolezze e follie, riconoscibili non soltanto dalla platea italiana. E questo ritengo sia anche nelle aspettative di Amazon che ringrazio per la stima e la fiducia che ha avuto in me,” ha dichiarato Carlo Verdone.

Ferro

Uno dei musicisti italiani più famosi al mondo messo a nudo in un documentario che mostra l’artista in preparazione per l’imminente tour di concerti. Un diario quotidiano raccontato con gli occhi di Tiziano Ferro che non vuole auto-celebrare se stesso, ma raccontare dettagli inediti e affascinanti della sua vita e della sua personalità mai visti prima d’ora.

“Sono felice di poter raccontare al pubblico e ai miei fan il lavoro di preparazione che c’è alla base di un tour Oltre ad un omaggio alla musica, questo film sarà una finestra aperta sul mio mondo, sui miei affetti, sul mio lavoro e permetterà al pubblico di conoscermi ancora di più, sia sul piano artistico sia su quello personale,” ha dichiarato Tiziano Ferro.

Dinner Club

Ormai Carlo Cracco non lo ferma più nessuno: dopo essere stato un pilastro fondamentale di Masterchef Italia torna in questo show esclusivo in cui viaggerà con sei famosi attori e comici italiani in giro per il mondo. È un viaggio culinario che vedrà i protagonisti attraversare il Giappone, il Vietnam, la Francia, la Spagna, il Perù ed il Messico imparando dai migliori chef le ricette più esotiche, con un solo obbiettivo: realizzare la cena perfetta.

“Questo programma ci consente di scoprire alcune delle più incredibili meraviglie gastronomiche del mondo, in un divertente viaggio insieme ad un gruppo di amici speciali. Il mio obiettivo sarà quello di trasformarli in veri e propri professionisti del gusto, in grado di realizzare una perfetta cena a tema,” ha dichiarato Carlo Cracco.

Bang Bang Baby

Arianna Becheroni

La prima fiction italiana firmata Amazon Original racconta di Alice, una timida ed insicura adolescente che alla fine degli anni Ottanta diventa il membro più giovane di un’organizzazione mafiosa, solo per conquistare l’amore e la fiducia del padre.

“Alice affronta con innocenza ma anche con incredibile maturità questa discesa verso gli inferi ma lo fa aggrappandosi alla cultura pop, dando vita a un racconto assolutamente inedito di questo mondo e di un pezzo di storia della nostra cultura,” ha dichiarato Andrea di Stefano, il creatore dello script. Ad interpretare Alice ci penserà il giovane talento Arianna Becheroni.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

Un format inedito che coinvolge personaggi VIP in una sfida in cui dovranno superare i propri limiti: Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Francesca Barra, Claudio Santamaria, Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo e Costantino della Gherardesca dovranno sparire per 14 giorni e scappare un team composto da esperti di sorveglianza. Riusciranno veramente a nascondere le loro tracce e svanire?