Difficile stabilire quanto sia affidabile il rumor proveniente dalla Cina e riguardante un nuovo modello di cuffie true wireless targate Apple. A parlarne è la pubblicazione DigiTimes secondo cui il colosso americano starebbe lavorando alle AirPods Pro Lite.

A parte il nome bizzarro e contorto, che sembra decisamente lontano dalle politiche aziendali, una simile soluzione farebbe fatica a trovare un proprio posto sul mercato. Ricordiamo che le Apple AirPods Pro sono in vendita da ottobre a 279 euro e che nello scorso mese di marzo erano state lanciate le nuove AirPods, dotate di una custodia con ricarica wireless e posizionate a 229 euro.

Difficile dunque trovare uno spazio vista la differenza di soli 50 euro tra i due modelli. Due sono quindi le ipotesi: Apple farà sparire dal mercato il modello base e lo sostituirà con la versione Pro Lite, magari con un nome più breve ed evocativo, oppure siamo semplicemente di fronte alla nuova generazione di AirPods e il nome è solo frutto della fantasia cinese.

L’unica certezza sembra legata al fatto che le cuffie saranno prodotte interamente (o quasi) a Taiwan. Mancano al momento altre informazioni che possano aiutarci a capire meglio la tipologia di prodotto in arrivo, sia per quanto riguarda la fascia di prezzo sia per quanto riguarda le possibili specifiche tecniche.

Non ci resta che attendere e scoprire se esisteranno le AirPods Pro Lite o se Apple opterà per qualcosa di più occidentale.

Vai a: Recensione AirPods Pro

in copertina le attuali AirPods Pro