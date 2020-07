Le Raccolte rappresentano una funzionalità relativamente nuova in Microsoft Edge e permettono di salvare collegamenti, immagini, video e altri contenuti in raccolte che possono essere organizzate per categoria in maniera simile ai segnalibri.

Finora questa possibilità era prerogativa della versione desktop del browser di Microsoft, ma il gigante di Redmond la stava testando sulla versione beta per dispositivi mobili da alcuni mesi, dal momento che potremmo non essere sempre sul nostro notebook o computer.

Le Raccolte di Microsoft Edge sono disponibili su Android e iOS

Ora le Raccolte di Microsoft Edge sono disponibili anche per i dispositivi mobili Android e iOS che possono essere sincronizzati tra loro e con il browser sul desktop accedendo con lo stesso account Microsoft.

Dal momento che lo smartphone offre uno schermo più piccolo, Microsoft ha implementato una funzionalità ad hoc per la versione mobile del browser.

L’app Microsoft Edge mette a disposizione un cassetto comprimibile che permette di visualizzare la raccolta corrente a lato o nella parte inferiore dell’interfaccia, in modo da poter navigare in altri siti Web ed eventualmente aggiungere altri contenuti alla propria collezione.

Le raccolte di Microsoft Edge sono disponibili per Android e iOS con la versione 45 dell’app che potete individuare nel Play Store e nell’App Store.

