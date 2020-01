Come abbiamo visto, Apple ha rilasciato da poche ore iOS 13.3.1 per gli iPhone compatibili, ma oltre alle novità di cui abbiamo già parlato potrebbe esserci qualcosa in più. Pare che l’ultima release possa infatti nascondere segni delle cuffie Powerbeats 4: vediamo come.

Le nuove Powerbeats 4 si affacciano su iOS 13.3.1?

Le Powerbeats 4 potrebbero essersi fatte vedere a bordo di iOS 13.3.1: come possiamo vedere nelle immagini a seguire ci sono infatti delle icone che sembrerebbero ritrarre le prossime cuffie.

Nell’immagine qui sopra compaiono delle cuffie con un design a metà tra le attuali Powerbeats 3 e le Powerbeats Pro senza fili. Il tutto è maggiormente apprezzabile nella seconda immagine, quella qui in basso, dove possiamo fare un confronto con le icone degli altri due modelli (ai lati): troviamo un archetto di forma curva più simile a quello delle Pro (modello a sinistra), ma con un filo che fa capolino in stile Powerbeats 3 (in una posizione diversa).

Cosa sappiamo finora sulle Powerbeats 4

Le nuove Powerbeats 4 potrebbero disporre delle stesse funzioni disponibili su AirPods 2, AirPods Pro e Powerbeats Pro, del chip H1 per una migliore connettività e di un perfezionato supporto a Siri.

Le ultime indiscrezioni sostengono che le Powerbeats 4 potrebbero essere vendute a un prezzo più basso di quello del modello Pro (249,95 dollari/euro) e più vicino a quello delle Powerbeats 3 (199,95 dollari il listino).

Le nuove Powerbeats 4 potrebbero arrivare a breve e la possibile presenza su iOS 13.3.1 non fa altro che alimentare queste voci. Quanto le state aspettando per il vostro iPhone?

In copertina Powerbeats Pro