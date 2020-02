Si avvicina il rilascio della versione stabile di iOS 13.4, che secondo le più recenti indiscrezioni sarà disponibile nel mese di marzo, in concomitanza con il lancio di iPhone 9 da parte di Apple. In queste ore la compagnia di Cupertino sta rilasciando una nuova beta del sistema operativo per iPhone, insieme a quelle degli altri sistemi operativi, in particolare macOS.

Le novità di iOS 13.4 Beta 2

La principale novità di questa nuova beta è rappresentata dalla possibilità, per gli sviluppatori, di vendere in un’unica soluzione la propria applicazione sia su iOS che su macOS. In questo modo sarà possibile creare dei bundle che permetteranno agli sviluppatori di incrementare le vendite e agli utenti di risparmiare per l’acquisto combinato.

Tra le altre novità viste nella beta precedente, ricordiamola modifica della toolbar di Mail che torna al design precedente a iOS 13 (con la beta 2 ci sono ulteriori modifiche), la possibilità di condividere cartelle su iCloud Drive e quella di controllare la propria auto (accensione, sblocco delle portiere) utilizzando la connettività NFC.

Le novità di macOS 10.15.4 beta 2

Poche novità anche per la seconda beta di macOS 10.15.4, che oltre a bugfix e miglioramenti porta una nuova funzione su Apple Music. In realtà si tratta di una feature già presente su iPhone, iPad e Apple Tv e consente di visualizzare i testi in tempo reale per i contenuti musicali di Apple Music.

Nella versione precedente era possibile visualizzare i testi ma senza una sincronia con la musica. Ora invece, come segnala un utente su Twitter, è possibile seguire meglio i testi che saranno evidenziati e sincronizzati con la riproduzione del brano, come in un normale karaoke. Va detto che al momento non tutti i brani presenti dell’applicazione dispongono dei testi, e meno ancora offrono i testi sincronizzati ma va detto che Apple sta lavorando alla funzione e dovrebbe migliorare rapidamente la situazione.

Come installare la beta di iOS, macOS e altri sistemi Apple

Se siete incuriositi dalle novità introdotte e volete installare la beta di uno dei sistemi operativi, ci sono una serie di operazioni da fare. La procedura non è particolarmente complicata ma richiede un minimo di attenzione al fine di non perdere i propri dati.

Abbiamo preparato una guida per installare la Beta pubblica di iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15 e tvOS 13 che potete consultare e seguire per avere la più recente versione dei sistemi Apple sui vostri dispositivi.