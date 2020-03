In occasione della presentazione di Redmi Note 9S, versione internazionale di Redmi Note 9 Pro, la compagnia cinese ha lanciato altri due prodotti Xiaomi, già presenti sul mercato cinese e disponibili ora anche nella variante globale.

Ecco dunque Xiaomi Mi Smart Compact Projector e Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C (da noi recensito qualche settimana fa). Ecco dunque nel dettaglio caratteristiche, prezzo e disponibilità dei due nuovi prodotti.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector

È già in vendita in Italia il piccolo proiettore che tra le caratteristiche tecniche annovera Android TV 9.0 con Play Store dedicato e funzionalità come Google Assistant e Chromecast per la riproduzione di contenuti da smartphone e altri dispositivi.

È possibile ottenere uno schermo con diagonale compresa tra 60 e 120 pollici, per trasformare il soggiorno in un vero e proprio cinema, grazie anche ai due altoparlanti integrati con supporto alla decodifica Dolby e DTS. La risoluzione FullHD e la riproduzione fedele dei colori promette di offrire un; esperienza Home Theater di altissima qualità.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector è già disponibile nello store ufficiale italiano a 599,99 euro.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Per un’esperienza di pulizia ottimale ecco Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, aspirapolvere cordless che può contare su un motore digitale che raggiunge i 100.000 giri/min che genera una potenza di aspirazione massima di 120 AW.

L’aspirapolvere dispone di un sistema di filtraggio in 5 fasi che include un filtro HEPA di classe H12 in grado di catturare il 99,97% delle particelle grandi fino a 0,3 micron e un sistema multi-ciclonico che permette il rilascio di aria pulita. La batteria ricaricabile offre 60 minuti di autonomia in modalità ECO, dato che ovviamente scende utilizzando una delle due modalità più performanti.

Nella confezione di vendite sono incluse quattro spazzole versatili per adattarsi ai diversi scenari della pulizia domestica. L’aspirapolvere cordless sarà in commercio sullo store ufficiale e attraverso i canali di vendita di Xiaomi nelle prossime settimane al prezzo di 199,90 euro.