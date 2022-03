Prima dell’avvento dei televisori moderni era molto diffusa la moda di acquistare dei proiettori, creando una sala hobby quasi come quella del cinema. Il problema di questi dispositivi è sempre stato il prezzo e in parte anche le dimensioni. Oggi però qualcosa è cambiato, perché con Heyup Boxe potremmo avere un proiettore quasi tascabile ad un prezzo davvero eccezionale. I vantaggi di questo piccoletto ovviamente non si limitano solo a questo perché la qualità e la presenza di una batteria ricaricabile lo rendendo il compagno ideale anche per i nostri viaggi. Scopriamo quindi i suoi pregi e i suoi difetti all’interno della nostra recensione.

Design & Realizzazione

La prima cosa che abbiamo notato una volta tirato fuori dalla confezione è stata una profonda somiglianza con dei personaggi di un noto cartone per bambini, i Minion. E’ davvero difficile non pensare che l’azienda abbia deciso di ispirarsi a questi piccoli animaletti immaginari per renderlo giovanile e specialmente accattivante.

Come abbiamo detto uno dei suoi punti di forza più grandi sono le dimensioni, che per un proiettore portatile possono davvero fare la differenza. Heyup Boxe misura infatti 115.1 x 134.1 x 175 mm per un peso di soli 1250 grammi. Se ci pensiamo è stato fatto davvero un ottimo lavoro dall’azienda che è riuscita a dotarlo di una batteria da 7800 mAh, oltre ad una serie completa di porte per il collegamento di dispositivi esterni o sorgenti video.

Sul retro troviamo infatti una porta HDMI, una USB 2.0, una USB-C e un jack audio da 3.5 mm. A livello connettività è invece presente il Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi dual band. Il corpo è realizzato in policarbonato di ottima fattura e abbiamo molto apprezzato anche la sua colorazione, anche se certamente non è questo che interessa durante l’acquisto di un prodotto di questo genere.

Sulla parte frontale troviamo la lente necessaria alla proiezione, la cui messa a fuoco può essere gestita tramite la rotella presente superiormente. C’è da dire che la distanza minima da un muro bianco o da un telo apposito deve essere di circa 2 metri, altrimenti l’immagine risulterà sfocata non permettendoci di visualizzare alcunché. Si tratta di un sistema di proiezione di tipo LCD con risoluzione nativa 1920 x 1080, ma in grado di riprodurre filmati fino a 4K.

L’ampiezza dello schermo proiettato varia da un minimo di 40 ad un massimo di 120 pollici ed eventuali problemi di prospettiva possono essere regolati all’interno del menù delle impostazioni.

Lateralmente, da entrambi i lati, sono presenti gli speaker da 3W che potranno essere sfruttati anche come semplice cassa bluetooth qualora non volessimo proiettare alcun video. Nella parte inferiore, oltre ai piedini per poggiarlo, è presente una filettatura per utilizzarlo su un treppiedi, molto comodo se vogliamo usarlo per situazioni meno programmate.

Funzionalità

All’interno di Heyup Boxe troviamo un processore Amlogic T792 con 2 GB di RAM e 8GB di storage. Questa dotazione permette al proiettore di far girare senza particolari problemi Android con personalizzazione grafica FengOS. Si tratta di un’interfaccia davvero ben realizzata che ci permette di navigare con semplicità tra le varie opzioni disponibili, anche per mezzo del comodo telecomando in dotazione.

Potremmo decidere se visualizzare contenuti da periferiche esterne o accedere a un launcher da quale potremo lanciare applicazioni come Netflix e Disney+ precedentemente scaricate da Aptoide TV. Da segnalare qualche problema di riproduzione legato all’applicazione Neflix, motivo per il quale abbiamo preferito usarlo in modalità “Cast Projection”.

Heyup Boxe permette infatti di ricevere segnali video da telefoni Android e iOS anche se purtroppo il buffering quando si visualizzano contenuti che richiedono la connessione internet può risultare fastidioso. Vi consigliamo quindi di attendere che il video venga caricato e solo successivamente ripartire con la riproduzione.

Le impostazioni del proiettore possono essere gestite completamente agendo anche nella taratura dei colori, l’unico difetto è che quando non si tiene collegato l’alimentatore purtroppo la luminosità viene impostata in modalità ECO. Questa non può essere disattivata e rende Heyup Boxe poco utilizzabile se non si ha una zona completamente al buio.

In conclusione

Heyup Boxe dopo una fase iniziale di raccolta fondi su Kickstarter è finalmente in vendita sul sito del produttore a un prezzo di 299 dollari. Considerate le nostre impressioni durante l’uso non possiamo che consigliarlo a tutti coloro che sono alla ricerca di un proiettore portatile per tutte le occasioni.