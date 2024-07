Anker Solix ha lanciato una nuova ondata di offerte sui suoi prodotti: sistemi di accumulo e pannelli fotovoltaici sono ora acquistabili a prezzo scontato, per un periodo di tempo limitato. Le promo in corso sono diverse. Ci sono sconti importanti sui sistemi di accumulo Solarbank e sono disponibili in promo anche alcuni bundle, che uniscono un sistema Solarbank a vari pannelli fotovoltaici per incrementare al massimo i vantaggi, ridurre la spesa e arricchire il proprio sistema Smart Home con un impianto in grado di produrre e conservare energia elettrica. Tutte le offerte termineranno il prossimo 21 di luglio. Vediamo i dettagli:

Le offerte Anker Solix: sfruttare il fotovoltaico ora costa meno

Ecco i modelli della linea Solarbank in offerta:

Da segnalare anche i bundle con un Solarbank e pannelli solari a prezzo scontato.

È in corso anche la promo Buy 1, Get 1 Free che prevede la possibilità per i clienti che comprano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus di ricevere un Anker SOLIX Smart Meter (dal valore €129) mentre per i clienti che comprano Anker SOLIX RS40P Rigid Solar Panel (445W IBC-Tech) c’è un Anker SOLIX Ground Mounting Brackets (2 paia) in regalo. Per tutti i prodotti in sconto durante questo periodo promozionale, inoltre, c’è la garanzia che l’offerta in corso permetterà l’acquisto al miglior prezzo per almeno un mese dalla data dell’acquisto.

Per un quadro completo sulle promo in corso è possibile consultare il sito ufficiale di Anker Solix.

