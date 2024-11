Tineco porta in Italia una scopa elettrica che punta tutto su prestazioni, economicità e praticità. Con una dotazione di accessori pensata per coprire le esigenze principali, la presenza di un pratico tubo pieghevole, di sensori avanzati per ottimizzare la pulizia e un sistema di filtraggio di alto livello, questo modello ha qualche carta interessante da giocarsi in una fascia di prezzo degli aspirapolvere cordless altamente competitiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Tineco PURE ONE A50s Plus in questa recensione, dopo alcune settimane in nostra compagnia.

Confezione e accessori (tanti accessori)

La confezione di Tineco PURE ONE A50S Plus è essenziale ma ben pensata, includendo tutto il necessario per un utilizzo versatile senza fronzoli. All’interno troviamo:

Corpo motore (con batteria già inserita). Tubo di aspirazione pieghevole. Lancia per fessure con spazzola scorrevole per spolverare. Mini spazzola motorizzata (ideale per tessuti come divani, letti e tappeti). Staffa a muro (con viti e tasselli). Alimentatore. Manualistica.

Questa dotazione permette di affrontare agilmente le diverse necessità domestiche, come la pulizia di pavimenti, superfici rialzate, tessuti (divani, letti e tappeti) e fessure. L’elemento distintivo è il tubo pieghevole, che facilita l’accesso sotto mobili e letti, grazie a un pulsante che consente una piegatura fino a 180°. La spazzola principale, dotata di tecnologia 3DSense, integra una luce verde triangolare per illuminare meglio le superfici e sensori avanzati che aumentano la potenza di aspirazione vicino ai bordi.

Sebbene la dotazione non includa accessori per il lavaggio o rulli aggiuntivi per superfici specifiche, resta adeguata alla fascia di prezzo, essenziale come dicevamo.

Design, materiali ed ergonomia

Il corpo motore, realizzato principalmente in plastica resistente, è robusto ma dal peso non eccessivo, circa 1,9 kg a serbatoio vuoto; grazie alla finitura opaca con dettagli curati l’aspetto dell’aspirapolvere è moderno e professionale, aspetto non scontato visto il posizionamento di prezzo. Il tubo è in metallo, a lunghezza fissa, e dotato di una giuntura centrale pieghevole che si può attivare semplicemente premendo un tasto, questo permette di raggiungere punti difficili come sotto i mobili, sotto al divano o sotto il letto senza dover piegare la schiena. L’unico dettaglio cui prestare attenzione è la lunghezza complessiva del dispositivo che potrebbe risultare ingombrante per chi non è molto alto.

L’ergonomia è studiata per offrire una presa comoda grazie a un’impugnatura che consente due modalità di utilizzo: una classica per la pulizia dei pavimenti e una dall’alto per raggiungere superfici elevate. Ovviamente durante l’uso prolungato, soprattutto quando si lavora su superfici alte, il peso può iniziare a farsi sentire ma non siamo lontani dalla media. Nonostante queste limitazioni, le grandi ruote gommate della spazzola principale garantiscono una buona scorrevolezza, facilitando i movimenti anche su pavimenti diversi.

Si aziona tramite un grilletto posizionato sull’impugnatura e permette di controllare l’accensione e lo spegnimento con un semplice tocco, evitando di dover tenere premuto il pulsante durante l’intera sessione di pulizia, soluzione apprezzata per ridurre l’affaticamento della mano.

Sulla parte verso di noi del corpo è presente poi un display a colori, piccolo ma ben leggibile grazie a un’ottima luminosità, che riassume in modo intuitivo tutte le informazioni necessarie, come la modalità di aspirazione selezionata, il livello di autonomia (indicato da quattro barre verdi che rappresentano ognuna il 25% della carica) e una corona colorata che varia in base alla quantità di sporco rilevata, fornendo così un doppio feedback visivo e uditivo.

Caratteristiche tecniche

Tineco PURE ONE A50S Plus ha un motore da 500 W che garantisce una potenza di aspirazione di 185 AW, un valore competitivo che consente di affrontare efficacemente polvere, peli, detriti e particelle più fini come farina.

Tineco poi ha prestato attenzione alla salute dei suoi clienti ovvero al sistema di filtraggio a 6 stadi, con filtro HEPA 13, offre un’efficienza di filtrazione fino al 99,99% delle particelle, un risultato notevole per questa fascia di prezzo. Sufficientemente grande invece il serbatoio, da 1 litro, riduce la necessità di svuotamenti frequenti, rendendo il dispositivo ideale per ambienti con elevato accumulo di sporco. Ecco il riepilogo delle specifiche tecniche:

Categoria Caratteristica Specifiche Performance Potenza nominale 500 W Potenza di aspirazione 185 AW Velocità del motore 3.000 giri/min Tempo di ricarica 60 minuti Autonomia massima Fino a 70 minuti (in modalità Eco) Caratteristiche Capacità del contenitore della polvere 1 litro (svuotamento consigliato a 0,7 litri) Sistema di filtraggio A 6 stadi, con filtro HEPA 13 Sensori smart iLoop, EdgeSense, DustSense Display Piccolo, colorato, con indicazioni di autonomia e modalità Batteria 7 x 2.500 mAh, removibile Design e dimensioni Peso del corpo principale 1,9 kg (a serbatoio vuoto) Tubo pieghevole Sì, con piegatura fino a 180° Luce frontale LightSense con luce verde a cono grandangolare (120°)

Prestazioni e funzionalità: la nostra prova

La Tineco PURE ONE A50S Plus si comporta egregiamente in termini di prestazioni soprattutto in relazione alla fascia di prezzo. Durante i test, l’aspirazione si è rivelata potente e precisa, grazie alla combinazione dei sensori smart di cui prima. La spazzola 3DSense, dotata di un rullo anti-groviglio ZeroTangle e di una luce frontale verde, è decisamente efficace. La luce aiuta a individuare lo sporco più fine, migliorando l’efficienza delle passate, mentre il design del rullo previene l’accumulo di capelli e detriti, semplificando la manutenzione.

Le tre modalità di aspirazione disponibili (Eco, Auto e Max) coprono tutte le esigenze: la modalità Eco, in particolare, permette di risparmiare autonomia senza compromettere eccessivamente l’efficacia, mentre la modalità Max (da usare con parsimonia) è perfetta per lo sporco più ostinato in piccole zone della casa, nonostante il rumore generato in questa modalità sia leggermente superiore alla media.

Riguardo la Mini spazzola motorizzata è risultata particolarmente efficace per la pulizia di tessuti come divani, letti e tappeti. Grazie al suo design compatto e alla potenza del motore, è in grado di rimuovere con facilità polvere, peli di animali e altre particelle che tendono ad accumularsi su queste superfici. È un accessorio essenziale per chi possiede animali domestici o per chi cerca un’accurata pulizia delle superfici morbide. Mentre la lancia per fessure con spazzola scorrevole è perfetta per raggiungere spazi stretti e difficili, come angoli, bordi dei mobili e interstizi tra i cuscini. La spazzola scorrevole aggiunge la possibilità di spolverare superfici delicate come mensole e mobili, rendendola un accessorio versatile per la pulizia quotidiana.

In termini di batteria e quindi autonomia, si riesce a pulire facilmente un appartamento di 75 mq con un consumo di circa il 40% in modalità auto, 70% in modalità turbo e 35% in modalità eco, riteniamo la batteria soddisfacente anche per appartamenti di oltre 100 mq.

Prezzo e considerazioni finali

Tineco PURE ONE A50S Plus arriva in Italia con un prezzo di listino di 299 euro, una cifra che risulta altamente competitiva considerando le funzionalità e la tecnologia offerte. Durante eventi promozionali, come il Black Friday, il prezzo scende ulteriormente, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. A questo costo, il dispositivo si colloca nella fascia media del mercato, offrendo caratteristiche che si avvicinano a quelle di modelli premium ma con un prezzo decisamente più accessibile (in parte giustificato da una dotazione accessoria limitata).

Tra i punti di forza principali ci sono i sensori smart, il sistema di filtraggio avanzato a 6 stadi con filtro HEPA 13, e il tubo pieghevole, che rende il prodotto adatto sia a una pluralità di ambienti ma soprattutto, a nostro avviso, a una vasta platea di persone fra cui anche anziani.

L’unico aspetto su cui prestare attenzione è invece l’autonomia, pur sufficiente per appartamenti di piccole e medie dimensioni, l’autonomia si riduce sensibilmente in modalità Auto o Max, richiedendo una ricarica per sessioni di pulizia più intense.

Un prodotto però che indubbiamente rientra fra i nostri preferiti, nonché tra le migliori scope elettriche.

Pro: Sensori avanzati per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in modalità auto;



Versatilità e praticità di utilizzo grazie al tubo pieghevole;



Sistema di filtraggio con filtro HEPA 13 a 6 stadi;



Rapporto qualità prezzo indiscutibilmente elevato. Contro: Autonomia limitata in modalità Auto o Max.