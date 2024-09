Narwal Freo Z Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione, progettato per semplificare al massimo la gestione delle pulizie domestiche. Dotato di tecnologie avanzate come la doppia intelligenza artificiale e una potenza di aspirazione di 12.000 Pa, questo dispositivo si distingue per la capacità di rilevare oggetti e adattarsi automaticamente alle condizioni di sporco che si trova di fronte, garantendo risultati efficaci sia su pavimenti duri che su tappeti.

Narawl Freo Z Ultra si posiziona al vertice del mercato, grazie alle sue numerose caratteristiche innovative e alla qualità costruttiva, nonché come evoluzione del Narwal Freo X Ultra (modello precedente ma che resta disponibile all’acquisto). Ecco tutto ciò che c’è da sapere nella nostra recensione.

Design e Peculiarità

Narwal Freo Z Ultra mantiene tutto sommato inalterato il design rispetto ad X Ultra, che resta elegante e funzionale. La scocca è totalmente in plastica, sia della stazione che del robottino, ma è presente un dettaglio aggiuntivo molto interessante, ovvero una finestrella trasparente da cui si può osservare il processo di elettrolisi dell’acqua, ovvero di sterilizzazione dell’acqua assicurando una pulizia igienica.

La forma affusolata della stazione è iconica e gradevole da vedere, inoltre il robot entra totalmente all’interno della stazione andandosi a nascondere. L’unica attenzione da fare in questo senso è alla dimensione della stazione che può risultare più ingombrante (in termini di profondità) rispetto ai robot con stazione della concorrenza. Sulla parte superiore è presente invece un comodo display per impartire dei comandi rapidi al robot, come l’avvio della pulizia o il rientro alla base, e tramite l’applicazione è possibile inibirne l’utilizzo per evitarne l’accesso ai bambini.

La stazione si occupa ovviamente di ricaricare il robot, ma anche di tutte le operazioni di manutenzione. La base è dotata di un sistema di svuotamento automatico della polvere che può contenere fino a 2,5 litri di polvere compressa, riducendo la necessità di interventi manuali a solo due o tre volte l’anno. Inoltre, la stazione si pulisce da sola, asciuga e sterilizza i mop, mantenendo il robot sempre pronto per il prossimo ciclo di pulizia. Narwal ha posto molta attenzione ai dettagli e lo si può notare anche qui: tirando la linguetta per rimuovere il sacchetto raccogli-polvere, prima di sfilarsi si chiuderà automaticamente l’area di accesso per evitare la fuoriuscita di sporco.

Narwal Freo Z Ultra ha diverse peculiarità, vediamole nel dettaglio.

Doppia intelligenza artificiale e riconoscimento ostacoli

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è la sua doppia intelligenza artificiale, supportata da due chip AI dedicati. Questo sistema consente al robot di riconoscere e aggirare oltre 120 oggetti domestici, dai cavi di alimentazione ai giocattoli dei bambini, con una precisione millimetrica. Grazie a due telecamere RGB ad alta definizione con un angolo di visione ultra-wide di 136°, il robot può vedere il mondo quasi come farebbe un essere umano. Questo gli permette di navigare in casa in modo sicuro e senza collisioni, adattandosi a situazioni in continua evoluzione, come la presenza di animali domestici o persone in movimento.

Dai nostri test è risultato il più efficace nel riconoscimento degli oggetti come di cavi lasciati per terra o tappeti sottili (dove riconoscendoli va ad alzare i mop in caso di lavaggio). Inoltre, c’è un’ulteriore garanzia in termini di sicurezza ovvero il sistema è completamente staccato dalla rete per cui effettua tutti i calcoli offline.

Potenza di aspirazione e silenziosità

La seconda peculiarità è la potenza di aspirazione pari a 12.000 Pa, grazie alla quale si posiziona al vertice del mercato. Questo livello di potenza non solo garantisce la rimozione totale dello sporco dal pavimento, ma lo fa in modo silenzioso, grazie a un design innovativo della spazzola centrale. La spazzola flottante anti-groviglio è in grado di raccogliere peli e capelli senza ingarbugliarsi, rendendo questo robot l’alleato ideale per chi vive con animali domestici. Lo avevamo detto per Narwal Freo X Ultra e lo confermiamo per questo nuovo modello. Inoltre, la tecnologia di isolamento delle vibrazioni riduce al minimo il rumore durante la pulizia, raggiunge solo 58 dB in modalità aspirapolvere e 55 dB in modalità mop. Tornando all’attenzione ai dettagli, in confezione è presente una pratica clip con un piumino da agganciare al lato destro del robot così da fargli pulire contemporaneamente anche i battiscopa. Ci sono 2 ulteriori piumini di ricambio ed è possibile lavarli comodamente in lavatrice grazie allo strap integrato per agganciarli e rimuoverli.

Lavaggio intelligente e gestione avanzata dei pavimenti

Il sistema di lavaggio del Narwal Freo Z Ultra non è da meno. Grazie alla tecnologia AI DirtSense™ di nuova generazione, il robot è in grado di riconoscere in tempo reale se lo sporco è secco o umido, adattando di conseguenza la modalità di pulizia. Come accennato, i mop rotanti applicano una pressione di 12N e possono sollevarsi fino a 12 mm per evitare i tappeti, garantendo una pulizia profonda su ogni superficie. Attenzione al fatto che Narwal Freo Z Ultra fa un utilizzo intensivo dell’acqua per cui vi ritroverete a doverlo caricare (e contestualmente scaricare) abbastanza di frequente, nel nostro caso ogni 2 pulizie per un appartamento di circa 80 mq. Il rovescio, positivo, della medaglia è che il processo di lavaggio è ben eseguito con i panni veramente inumiditi.

Funzionalità e applicazione di controllo

Il controllo del Narwal Freo Z Ultra avviene tramite l’applicazione per smartphone Narwal Freo, disponibile sia per Android che per iOS.

Una volta configurato il robot tramite l’app, si può iniziare con una mappatura completa della casa, necessaria per ottimizzare i percorsi di pulizia. Il processo sfrutta le due telecamere RGB del robot e i sensori laser per creare una mappa dettagliata degli ambienti. Questa può essere personalizzata e suddivisa in stanze, permettendo di assegnare diverse modalità di pulizia a ciascuna area. L’operazione è molto rapida ma soprattutto precisa.

Dalla schermata principale dell’app, è poi possibile monitorare lo stato del robot in tempo reale, inclusi i livelli di batteria e l’attività in corso. L’app offre una serie di opzioni di pulizia, tra cui aspirazione, lavaggio, o una combinazione di entrambi, con la possibilità di personalizzare l’intensità della pulizia per ogni stanza. Una delle funzioni più interessanti è l’AI Freo Mode, che sfrutta l’intelligenza artificiale per decidere automaticamente il miglior metodo di pulizia, regolando la potenza di aspirazione, l’umidità dei mop, e il numero di passaggi in base al livello di sporco rilevato.

L’app consente inoltre di programmare le sessioni di pulizia, monitorare la manutenzione del robot e ricevere notifiche quando è necessario svuotare il contenitore della polvere o riempire i serbatoi dell’acqua. Narwal Freo Z Ultra è compatibile con assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant, offrendo un ulteriore livello di comodità e integrazione con l’ecosistema smart home.

Prezzo, Promozione e Conclusioni

Narwal Freo Z Ultra si colloca nella fascia alta del mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, con un prezzo che riflette la sua tecnologia avanzata e le sue funzionalità. Attualmente, è disponibile al prezzo di lancio di 949 euro, un investimento che può sembrare significativo (al pari della concorrenza) ma che viene giustificato dalle ottime prestazioni e dalla curia maniacale per i dettagli (funzionali o semplicemente estetici).

Per incentivare l’acquisto, Narwal ha previsto una promozione di lancio interessante: oltre a uno sconto iniziale, gli acquirenti possono usufruire di uno sconto di 100 euro e un kit accessori del valore di 149 euro semplicemente facendo il pre-order per 0,90 euro nella landing page sul sito ufficiale. Questo kit comprende accessori essenziali per la manutenzione e l’uso prolungato del robot, rendendo l’offerta ancora più allettante. Il codice potrà essere utilizzato per finalizzare l’acquisto sia su Amazon che sul sito Narwal nella settimana fra il 25/9 e il 1/10.

In conclusione, Narwal Freo Z Ultra si posiziona di diritto fra i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti, grazie alla sua potenza di aspirazione e alla capacità di rilevare minuziosamente gli ostacoli grazie a un hardware e a un software di livello.

Pro: Ha la miglior capacità di rilevare ed evitare gli ostacoli;



Spazzola anti-aggrovigliamento efficace;



Clip per pulire i battiscopa. Contro: Usa molta acqua per cui il serbatoio va riempito spesso;



Autonomia sotto la media.