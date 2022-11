Questo Air Duster & Vacuum Clenaer di MECO ELEVERDE possiamo definirlo un aspirapolvere/soffiatore multifunzione, un dispositivo wireless che sembra un fon per dimensioni e forme, ma soffia e aspira.

L’ho provato in questi giorni in vari contesti, vista la versatilità di cui il produttore fa vanto. Ma la cornice che più mi intrigava riguarda chiaramente la pulizia di PC, componenti e accessori, questione sempre piuttosto delicata, su cui punta espressamente un prodotto del genere. Allora seguitemi che vi racconto com’è andata.

A che serve MECO Air Duster & Vacuum Cleaner

Prima di tutto, è necessaria una premessa per chiarire subito cos’è e cosa può fare questo aspirapolvere/soffiatore portatile. Air Duster & Vacuum Clenaer di MECO ELEVERDE è un dispositivo in grado di aspirare e di soffiare a seconda di dove (cioè da un lato o dall’altro) si posizionano i vari collettori e ugelli inclusi in confezione.

Le 3 velocità con cui è possibile gestire la potenza vanno dagli 8.000 Pa equivalenti a 50.000 RPM fino ai 12.000 Pa (90.000 RPM), passando per la modalità di mezzo da 10.000 Pa (70.000 RPM); ragion per cui, ne consegue una differente autonomia: 30, 20 o 15 minuti (si ricarica tramite USB C in 2 ore e mezza con un caricabatterie a 5 V/3 A, ma non è utilizzabile durante la ricarica). La potenza massima è pari a 90 W, mentre

Ma numeri a parte, a che serve? Air Duster & Vacuum Clenaer viene promosso per quattro funzioni principali: è possibile usarlo per soffiare via la polvere da spazi esigui (tastiere ad esempio) e per aspirarla, per gonfiare qualcosa (materassino, palla, e via dicendo), o viceversa in veste d’estrattore per i sottovuoto, per togliere l’aria dai sacchetti salvaspazio ad esempio.

Com’è fatto e come si usa

Air Duster & Vacuum Clenaer di MECO ELEVERDE, come anticipato, ha delle dimensioni da fon classico; detta altrimenti è abbastanza piccolo ma non troppo leggero, in generale comodo da maneggiare e usare.

In confezione arriva con un ampio ventaglio di accessori (tutti montabili a incastro), oltre a un cavo USB per la ricarica, a una custodia morbida di trasporto e a un utile prontuario cartaceo che descrive brevemente come si usa e a cosa servono i vari accessori (anche in italiano, nonostante qualche traduzione discutibile).

Come anticipato, si usa principalmente in due modi, per aspirare e per soffiare, funzioni entrambe che sono utili nella pulizia di computer, tastiere e varie altre cose. La parte che si va a impugnare è girevole, e permette di utilizzarlo comodamente per ambi gli utilizzi: posizionando gli accessori da una parte aspira, dall’altra estremità soffia, per inciso (tralasciando le altre funzioni da estrattore per sottovuoto o per gonfiare cose, certo secondarie).

È utile per pulire computer, componenti e periferiche?

Passiamo alla ragione che mi ha convinto a provarlo: pulire la mia tastiera meccanica e qualche altro accessorio per computer che ho in casa. Air Duster & Vacuum Clenaer di MECO ELEVERDE nasce proprio per questo, come strumento utile per eliminare la polvere dalle componenti del PC, dalle periferiche o comunque dagli spazi più angusti in cui è difficile arrivare in altro modo.

Proprio per questo la prima cosa che ho fatto è stata metterlo di fronte alla tastiera meccanica che utilizzo quotidianamente (piuttosto sporca e logora, lo so). Premetto di non averla mai pulita in maniera accurata prima d’ora, se non con alcol a livello superficiale, e scuotendola da capovolta ogni tanto. Una pulizia accurata necessita di tempo, perché come noto occorre in questo caso smontare ciascun keycap per accedere per bene agli spazi interni, ai LED e al resto, dove giocoforza va a ristagnare la sporcizia.

Conclusa questa premessa, passiamo alla prova vera e propria di questo Air Duster & Vacuum Clenaer. La potenza di soffiatura, essendo piuttosto notevole se paragonata all’aspirazione, è a mio parere il suo punto di forza, perché mi ha permesso in una manciata di secondi di spazzare via la maggior parte dei capelli e dei residui vari dalla tastiera. Utilizzando poi l’ugello a spazzola che va a collegarsi col collettore di soffiaggio, è piuttosto pratico rimuovere la sporcizia accumulata.

Fatto questo, preferibilmente all’aperto a causa della polvere che andrà ad alzarsi nell’aria, non resta che rigirare il manico, smontare i due accessori detti e montare quelli dedicati all’aspirazione per passare alla fase due, aspirare il poco che resta, impostando magari la potenza al massimo, considerato che nonostante i numeri, in concreto l’aspirazione non risulta efficace quanto la soffiatura.

Questo è lo scenario d’uso che ho più apprezzato, ma nulla vieta di usare il dispositivo anche per pulire periferiche, l’interno di un notebook e altri componenti del PC, ad esempio per rimuovere l’accumulo di polvere nel case di un fisso, nonostante sia necessario prestare grande attenzione onde evitare danni, considerata la notevole potenza del getto d’aria.

Cosa ci si può fare in più

Tralasciando la pulizia informatica, è necessario sottolineare come Air Duster & Vacuum Clenaer di MECO ELEVERDE possa tornare utile anche in altri contesti. In virtù della sua natura di mini compressore, diventa un prodotto sostituto delle bombolette ad aria compressa, perché comodo ad esempio per asciugare cose, per soffiare tappeti, per pulire le zanzariere, per spolverare spazi angusti, o magari per alimentare il fuoco, visto il periodo.

E una volta terminata la pulizia? Basta metterlo sotto carica e, in caso d’aspirazione, smontare il filtro e pulirlo per evitare intasamenti; basta sciacquarlo sotto il rubinetto per eliminare i residui e attendere che si asciughi prima di rimontarlo, magari velocizzando il tutto soffiandolo con lo stesso dispositivo se necessario.

Conclusioni

Se proprio vogliamo trovargli un paio di difetti, Air Duster & Vacuum Clenaer di MECO ELEVERDE in primis scalda un po’ quando utilizzato per più di un minuto di seguito. Ma basta fare qualche pausa di tanto in tanto per aggirare il problema. L’altro aspetto riguarda gli ugelli e i collettori a incastro, non proprio indistruttibili.

Per il resto nulla da dire, è un prodotto che consiglierei a chiunque sia alla ricerca di un soffiatore portatile (piuttosto che di un aspirapolvere) pratico e versatile, con cui pulire computer, periferiche e accessori senza sforzo. L’autonomia è buona, il rumore accettabile, la potenza notevole, soprattutto in emissione.

Se foste interessati, sappiate che potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 89,99 euro, scontato a 79,99 fino al 17 novembre 2022 il coupon dedicato presente nella pagina prodotto che segue:

