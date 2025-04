I robot aspirapolvere e lavapavimenti continuano a evolversi, e una delle tendenze più interessanti del 2025 è la crescente compattezza: dispositivi progettati per raggiungere facilmente anche spazi sotto gli arredi particolarmente bassi. ECOVACS Deebot T50 Pro Omni punta a portare questa caratteristica su una fascia di prezzo più accessibile rispetto ai modelli premium, senza rinunciare a un set completo di funzionalità che lo rendono versatile ed efficace nella pulizia quotidiana. Se il vostro budget si colloca tra i 700 e i 900 euro, questo modello potrebbe rappresentare un’ottima soluzione. In questa recensione vi raccontiamo la nostra esperienza d’uso, evidenziando punti di forza e criticità con esempi concreti di utilizzo reale.

Differenze tra ECOVACS DEEBOT T50 Omni, T50 Pro Omni e T50 Max Pro Omni

Iniziamo con una distinzione tra modelli dato che esistono diverse versioni del DEEBOT T50, ovvero: T50 Omni, T50 Pro Omni (oggetto di questa recensione) e T50 Max Pro Omni. Cosa cambia?

T50 Omni (standard), prezzo 799€ e disponibile su Amazon: è la versione base. Offre la stazione OMNI con svuotamento, lavaggio mop e asciugatura, ma ha specifiche leggermente inferiori : potenza aspirante max circa 12.800 Pa, batteria 5.200 mAh (autonomia minore). Non dispone della tecnologia avanzata AIVI 3D 3.0 con telecamera RGB – utilizza invece sensori 3D meno evoluti (TrueDetect) per evitare ostacoli, e l’assistente vocale YIKO in versione standard (non “GPT”). Inoltre, manca il dosatore automatico di detergente nella base (che è presente invece sui modelli Pro). Rimane comunque un robot molto completo ad un prezzo più abbordabile.

è la versione base. Offre la stazione OMNI con svuotamento, lavaggio mop e asciugatura, ma : potenza aspirante max circa 12.800 Pa, batteria 5.200 mAh (autonomia minore). Non dispone della tecnologia avanzata con telecamera RGB – utilizza invece sensori 3D meno evoluti (TrueDetect) per evitare ostacoli, e l’assistente vocale YIKO in versione standard (non “GPT”). Inoltre, nella base (che è presente invece sui modelli Pro). Rimane comunque un robot molto completo ad un prezzo più abbordabile. T50 Pro Omni, prezzo 899€ e disponibile su Amazon: il modello recensito in questo articolo. Rispetto al base, aggiunge la telecamera AI AIVI 3D 3.0 per riconoscimento ostacoli in tempo reale (migliorando nettamente la gestione di cavi e piccoli oggetti), un’ autonomia maggiore grazie alla batteria da 6.400 mAh, e l’integrazione del dosatore di detergente nella stazione di pulizia. La potenza sale a 15.000 Pa e l’assistente vocale YIKO utilizza l’IA GPT per comprendere comandi naturali. Il design e le altre funzioni restano uguali al T50 Omni. Il costo è circa 100€ superiore al base, giustificato dalle aggiunte rivolte a chi vuole più automazione e intelligenza.

il modello recensito in questo articolo. Rispetto al base, aggiunge la per riconoscimento ostacoli in tempo reale (migliorando nettamente la gestione di cavi e piccoli oggetti), un’ grazie alla batteria da 6.400 mAh, e l’integrazione del nella stazione di pulizia. La potenza sale a 15.000 Pa e l’assistente vocale YIKO utilizza l’IA GPT per comprendere comandi naturali. Il design e le altre funzioni restano uguali al T50 Omni. Il costo è circa 100€ superiore al base, giustificato dalle aggiunte rivolte a chi vuole più automazione e intelligenza. T50 Max Pro Omni, prezzo 999€ e disponibile su Amazon: è la versione top di gamma della famiglia T50. Mantiene tutte le caratteristiche del Pro, ma spinge al massimo le performance: la potenza di aspirazione raggiunge 18.500 Pa, grazie a un motore potenziato (tecnologia Ecovacs BLAST™ con 100W di potenza) che garantisce ancora più forza soprattutto sui tappeti spessi o con molto sporco. Ha la stessa batteria da 6.400 mAh (denominata “SuperBoost”), quindi autonomia simile, ma introduce un miglioramento nel lavaggio: i mop possono sollevarsi fino a 18 mm per superare tappeti più alti senza bagnarli (il Pro si ferma ~9 mm). Per il resto, condivide con il Pro Omni sia l’AIVI 3D 3.0 che tutte le funzioni smart e la base con detersivo. È il modello per chi non accetta compromessi e vuole il massimo della potenza e della capacità di superare ostacoli, a fronte però di un prezzo vicino ai 1000€. In sintesi: T50 Max Pro Omni = T50 Pro Omni + aspirazione extra potente + mop che si alzano di più (ideale per case con molti tappeti spessi).

Design e costruzione

Siamo di fronte a un robot aspirapolvere con stazione di fascia medio-alta di conseguenza è quasi inutile sottolineare la qualità costruttiva che è di alto livello. È totalmente realizzato in plastica rigida, opaca, che risulta robusta e resistente alle impronte, mentre il paraurti frontale ha un rivestimento gommato per attutire eventuali urti contro i mobili. In questa colorazione nera tende a evidenziare eventuale polvere accumulatasi sopra quindi tendenzialmente richiede una pulizia quasi giornaliera, nella versione bianca probabilmente si noterebbe meno.

Complessivamente il design è elegante e minimalista, non è particolarmente ingombrante e soprattutto in altezza (considerando la stazione) risulta meno alto rispetto ai principali concorrenti. Misura infatti: ‎47,7 x 53,3 x 35 cm.

Allo stesso modo il robot è estremamente basso, nonché sua principale peculiarità: solo 81 mm, il che gli permette di passare sotto letti, divani e credenze dove altri robot più alti resterebbero fuori. Nel nostro caso è passato senza difficoltà sotto a un seggiolone per bambini con un’aria da terra di soli 8,5 cm senza problema alcuno (e chi ha figli sa quanto può essere importante passare li sotto giornalmente, anche più volte al giorno).

Sul frontale troviamo i sensori: il modulo LiDAR e la telecamera sono integrati nel corpo, non c’è infatti alcuna torretta. Nella parte superiore c’è un unico pulsante multifunzione touch (avvio/pausa e ritorno alla base) e il coperchio che dà accesso al piccolo cestino interno per la polvere (che però viene svuotato automaticamente dalla base). Sul retro sporgono leggermente i due dischi rotanti dei mop, di cui uno estendibile.

Esperienza d’uso e di pulizia

In termini di pulizia, le prestazioni del DEEBOT T50 Pro Omni ci hanno convinto pienamente. In aspirazione, il motore da 18.500 Pa fa il suo dovere: alla massima potenza riesce a sollevare polvere fine, briciole e persino piccoli sassolini in un solo passaggio. Anche utilizzando la potenza standard (più silenziosa) il robot ha raccolto senza problemi lo sporco quotidiano su pavimenti duri, dimostrandosi efficace quanto (se non più di) altri modelli provati in passato. Sui tappeti a pelo corto e medio riconosce automaticamente la superficie e aumenta la potenza per estrarre polvere e capelli dalle fibre: passando con cura più volte, lascia la trama visibilmente pulita. Solo sui tappetini molto leggeri o a pelo lungo abbiamo notato qualche difficoltà – in un caso ha trascinato un piccolo scendibagno molto sottile – ma si tratta di situazioni limite comuni a quasi tutti i robot aspirapolvere. Ottima la gestione dei peli di animali e capelli: grazie alla spazzola anti-groviglio, dopo vari cicli di pulizia abbiamo trovato pochissimi capelli avvolti intorno al rullo (la maggior parte finisce direttamente nel contenitore). Questo significa meno manutenzione manuale e niente più fastidiose matasse da rimuovere a mano.

Anche la funzione lavapavimenti ci ha soddisfatti. I due mop rotanti esercitano una buona pressione al suolo e, uniti al dosaggio automatico di detergente, riescono a togliere macchie secche che i tradizionali robot a panno umido non riescono a eliminare. Ad esempio, abbiamo testato il T50 Pro Omni su alcune gocce di succo e caffè asciugate sul pavimento: il robot le ha riconosciute e ha eseguito un doppio passaggio incrociato sull’area, rimuovendole quasi completamente già al primo ciclo. Il grado di pulizia è molto elevato: le piastrelle restano lucide e con pochissimi aloni, merito anche dell’apporto di acqua calda e detersivo controllato dalla base. Va segnalato che durante la pulizia di lavaggio il robot torna periodicamente alla stazione per sciacquare i mop (la frequenza è impostabile dall’app in base alle dimensioni dell’area): questo assicura che i panni siano sempre puliti, evitando di trascinare sporco in giro, e risciacquando con acqua calda si prevengono i cattivi odori. Dopo ogni sessione di lavaggio, il ciclo di auto-pulizia della base è rigoroso: spazzole e getti d’acqua a 70-75°C rimuovono lo sporco dai mop, e l’asciugatura a 45°C li lascia asciutti e pronti all’uso successivo. In pratica, non dobbiamo preoccuparci di lavare o asciugare manualmente i panni. Per quanto riguarda il serbatoio della polvere, l’autosvuotamento funziona egregiamente: al termine di ogni pulizia, la base aspira lo sporco dal robot nel sacchetto interno.

In genere è un aspirapolvere silenzioso ma se si imposta un livello di potenza di aspirazione alto o medio alto allora potrebbe risultare parzialmente fastidio.

Navigazione e mappatura

Sul fronte della navigazione intelligente, il T50 Pro Omni si è dimostrato preciso, rapido e veramente “furbo”. Già alla prima accensione, la mappatura laser ha rilevato la planimetria del nostro appartamento (circa 80 m²) in poco più di 15 minuti, tracciando con accuratezza la posizione di pareti e mobili. Il sistema LiDAR dToF lavora in sinergia con una serie di sensori: il risultato è che il robot si muove in modo ordinato e metodico. Anche in condizioni di buio totale – abbiamo fatto un test di notte, a luci spente – il T50 ha continuato la pulizia senza esitazioni, grazie al laser e alla telecamera a infrarossi. La gestione degli ostacoli è molto buona e rappresenta uno dei veri punti di forza di questo modello. In particolare, la capacità di evitare grovigli con i cavi è fra le migliore che abbiamo mai visto: il T50 Pro Omni individua il filo già a distanza e lo considera come un “confine” da non oltrepassare durante la pulizia, mantenendosi appena a qualche millimetro senza però aspirarlo.

Una volta creata la mappa, è possibile personalizzarla completamente tramite app: si possono unire o dividere stanze, rinominarle (“Cucina”, “Salotto” ecc.), impostare zone vietate (no-go) o zone in cui aumentare intensità pulente, e disegnare muri virtuali.

App e funzioni smart

L’app Ecovacs Home è il centro di comando del robot, ed è disponibile in italiano con un’interfaccia chiara e moderna, a parte qualche traduzione ancora perfettibile. Il processo di configurazione iniziale è semplice: in pochi minuti abbiamo connesso il robot al Wi-Fi di casa. Dall’app si ha il pieno controllo di ogni funzione: si può avviare o mettere in pausa la pulizia anche da remoto, scegliere stanze specifiche da pulire, impostare programmi giornalieri (ad esempio pulizia della cucina ogni sera dopo cena), regolare la potenza di aspirazione e la quantità d’acqua per il lavaggio, e molto altro. Molto comoda la possibilità di creare sequenze di pulizia personalizzate – ad esempio prima le camere da letto, poi la zona giorno – e di indicare al robot di fare due passate in una certa area o evitare del tutto un’altra. L’app fornisce anche report dettagliati: al termine di ogni ciclo possiamo vedere sulla mappa il percorso seguito e il tempo impiegato, nonché lo stato dei consumabili (spazzole, filtri, ecc.) e dei serbatoi.

Una funzione smart aggiuntiva è la videocamera integrata nel robot, che permette di utilizzarlo come se fosse un piccolo robot di sorveglianza domestica. È anche possibile parlare attraverso il robot (dispone di altoparlante e microfono) per interagire con eventuali persone o animali in casa. Ovviamente, trattandosi di una telecamera mobile, Ecovacs ha integrato robuste misure di privacy: il flusso video è criptato e protetto da password, e sul robot c’è un copri-obiettivo (fisico o elettronico) quando la cam non è in uso, con certificazione TÜV sulla privacy.

Il controllo vocale è un’altra chicca interessante. Deebot T50 Pro Omni integra l’assistente YIKO in versione “GPT”, che in teoria consente di impartire comandi in linguaggio naturale direttamente al robot, senza dover aprire l’app né avere uno smart speaker. In pratica, si può dire ad esempio “Ecovacs, pulisci sotto il tavolo della cucina” e il robot dovrebbe capire ed eseguire (grazie al mix di riconoscimento vocale e IA che interpreta la richiesta). Nei nostri tentativi, YIKO ha compreso comandi semplici come “avvia pulizia” o “vai in carica”, ma con frasi più articolate ha mostrato qualche incertezza – c’è ancora margine di miglioramento, soprattutto con l’italiano.

Autonomia e manutenzione

Con la sua batteria da 6400 mAh, il T50 Pro Omni offre un’autonomia ottima. È riuscito a pulire un appartamento di ~80 m² con una singola carica, utilizzando modalità standard e un mix di aspirazione+lavaggio, rientrando alla base con ancora circa il 50% di batteria residua. Stimiamo che in sola aspirazione, senza lavaggi frequenti, possa superare tranquillamente i 200 m² per ciclo (ovviamente suddivisi in più stanze) – un risultato al top della categoria, ideale per case molto grandi o su più piani. In caso di abitazioni oltre questa metratura, entra comunque in gioco la ricarica intelligente: il robot calcola quanta batteria serve per finire il lavoro, e se necessario torna alla base prima di scaricarsi completamente, ricarica quel tanto che basta e riprende il lavoro da dove aveva lasciato.

La manutenzione ordinaria richiesta è minima, ed è uno dei motivi per cui definiremmo “premium” l’esperienza con il T50 Pro Omni. Bisogna soltanto ricordarsi, ogni tanto, di svuotare il serbatoio dell’acqua sporca della base e di riempire quello dell’acqua pulita (in base all’uso, con una casa di medie dimensioni basta farlo circa una volta a settimana). Il dosatore di detergente consente di aggiungere il prodotto per pavimenti preferito nell’apposita tanica e dimenticarsene per settimane: il robot lo userà in piccole dosi automaticamente quando lava, mantenendo sempre fresca la soluzione pulente. La base vi avviserà tramite app quando il livello dell’acqua pulita o del detergente è basso, oppure quando il sacchetto della polvere è da sostituire – evenienza poco frequente, visto che come detto può contenere fino a 6-7 settimane di sporco. Le spazzole e i filtri sono facilmente accessibili e sostituibili all’occorrenza: nell’app c’è una sezione che mostra la percentuale di “vita residua” di ciascun componente e suggerisce quando pulirli o cambiarli.

Prezzo e conclusioni

Nel panorama dei robot aspirapolvere lavapavimenti all-in-one, Ecovacs Deebot T50 Pro Omni si posiziona come soluzione di fascia alta dal costo importante ma non proibitivo, a fronte di funzionalità quasi da top di gamma. Possiamo affermare che Ecovacs Deebot T50 Pro Omni è un robot estremamente valido, in grado di semplificare la pulizia domestica. L’insieme di innovazioni (dai mop autopulenti, estendibile, alla navigazione AI e al profilo ultra ribassato) funziona in modo sorprendentemente armonico nella realtà quotidiana, riducendo al minimo la necessità di “metterci mano”. Certo, il prezzo richiede un investimento significativo, ma viene ripagato da un’esperienza d’uso di alto livello e dalla comodità di avere pavimenti sempre puliti senza sforzo.

È un prodotto che ci sentiamo di consigliare a chi dispone di ambienti medio-grandi e cerca un dispositivo che faccia tutto da solo riducendo al minimo gli interventi manuali; chi ha molti mobili bassi o zone difficili da raggiungere (grazie all’altezza ridotta pulisce dove altri non arrivano); possessori di animali domestici e tappeti, che beneficeranno dell’anti-groviglio e dell’elevata potenza; utenti esigenti che vogliono un livello di pulizia elevato e costante (anche tutti i giorni) senza dover passare manualmente mop o aspirapolvere.

ECOVACS DEEBOT T50 Pro Omni è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 899 euro, salvo eventuali offerte occasionali.

Pro: profilo ribassato, è alto solo 8,1 cm;



completezza e versatilità;



rapporto qualità / prezzo;



autonomia a lunga durata. Contro: l'app presenta alcune traduzioni inesatte;



rumoroso ad alti livelli di aspirazione.

Voto finale: 8,5