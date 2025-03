Torniamo a parlare di Aqara, in particolare di una delle novità annunciate a gennaio in occasione del CES 2025: Aqara Light Switch H2 EU, un interruttore dotato, nella versione da noi provata, di quattro pulsanti fisici e due diversi canali. Dopo averlo provato per un paio di mesi, e averlo integrato sia sul nostro server Homey che su quello Home Assistant, è giunto il momento di parlarvene in maniera dettagliata nella nostra recensione completa.

Compatto e semplice da installare

La confezione di vendita è decisamente semplice, con l’interruttore bianco, un paio di viti e altrettanti tasselli per fissarlo alla scatola e un manuale di istruzioni. L’interruttore è adatto ai sistemi modulari da 55 millimetri ma noi siamo riusciti a montarlo senza problema anche su una classica scatola 503 utilizzando un adattatore acquistato per pochi euro su Amazon.

Oltre al cavo di fase sono sufficienti i due cavi che vanno alle luci o ai dispositivi da controllare, non è necessario portare anche il neutro, una soluzione molto valida che non richiede particolari interventi, soprattutto negli impianti elettrici più datati. L’installazione è decisamente semplice, ma se non avete un minimo di esperienza vi consigliamo di rivolgervi a personale qualificato per evitare qualsiasi rischio di sicurezza.

Una volta completati i cablaggi e fissato l’interruttore alla placca non vi resta altro da fare se non attivare la corrente in casa, aprire lo smartphone e la companion app Aqara per aggiungere il dispositivo all’ecosistema. è una procedura guidata molto semplice che richiede giusto un paio di minuti per essere portata a termine, e richiede solo la presenza di un casa di un Thread Border Router o un hub Zigbee, visto che funziona solamente con questi due standard. Vi basta ad esempio avere un Aqara Hub M3 (qui trovate la nostra recensione) per poter controllare tutte le funzioni del nuovo dispositivo.

Ricordiamo che Aqara Light Switch H2 EU può controllare direttamente due luci, mentre in modalità wireless è possibile controllarne altre due. In alternativa è possibile utilizzare tutti e quattro i pulsanti per controllare altrettante luci via WiFi, senza alcun cablaggio. Va detto che se dovete controllare una luce Aqara è consigliabile utilizzare il protocollo Zigbee, collegare il cavo neutro e attivare le funzioni MARS, che permettono di usare l’interruttore fisico senza però andare a interrompere l’alimentazione, lasciando così inalterata la possibilità di utilizzare lo smartphone, o un applicazione di terze parti, per gestire l’accensione e lo spegnimento della luce/dispositivo. Vi basterà comunque qualche piccolo test per comprendere al meglio ogni aspetto della funzione MARS e trovare quella che meglio si adatta alle vostre necessità. Noi ad esempio abbiamo preferito utilizzare tutti gli interruttori in modalità wireless nella configurazione finale, vista la presenza di luci smart di diversi brand.

Quando però l’abbiamo collegata con Aqara T1M (qui la nostra recensione) abbiamo utilizzato il filo diretto e attivato le funzioni MARS, così da non tagliare l’alimentazione allo spegnimento. In questo modo siamo riusciti a combinare l’utilizzo fisico con alcune automazioni che coinvolgono diversi sensori.

L’utilizzo del neutro permette inoltre di monitorare i consumi, così da avere sempre sotto controllo eventuali dispositivi particolarmente energivori e disattivarli quando non servono, tramite dei semplici script da creare nella companion app Aqara.

Ampia compatibilità con ecosistemi di terze parti

Da sempre uno dei principali punti di forza di Aqara è la compatibilità con sistemi di terze parti e anche questo Aqara Light Switch H2 EU non fa eccezione. Il supporto nativo a Matter vi permette di utilizzarlo all’interno di qualsiasi ecosistema come Google Home, Alexa ma soprattutto all’interno di piattaforme più evolute come Homey e Home Assistant.

Noi lo abbiamo collegato proprio a questi due ecosistemi, prima direttamente sfruttando Matter attraverso il protocollo Thread e poi, la soluzione a nostro avviso più avanzata, collegandolo tramite Zigbee a un Aqara Hub M3 già collegato agli altri ecosistemi tramite Matter. In questo modo non è necessaria alcuna configurazione e tutte le funzioni sono già disponibili nelle rispettive app, pronte per creare nuove automazioni.

Abbiamo potuto misurare i consumi, creare automazioni semplici per accendere o spegnere luci, anche di terze parti, ma anche per accendere altri dispositivi, come ad esempio un robot aspirapolvere o per azionare una chiusura smart. Le stesse operazioni sono ovviamente possibili anche all’interno dell’ecosistema Aqara, anche se in questo caso siete limitati ai dispositivi di quel brand presenti nell’app. Collegando direttamente lo switch a una luce Aqara abbiamo misurato i consumi e abbiamo voluto anche collegare il secondo interruttore alla fase di una presa smart Aqara, a cui era collegato un aspiratore da bagno, così da automatizzarne l’accensione e monitorare allo stesso tempo i consumi.

In nessun caso abbiamo avuto problemi, anche la tecnologia MARS ha fatto il suo lavoro spegnendo le luci senza però togliere l’alimentazione, permettendoci, ad esempio, di gestirle anche attraverso un sensore di presenza. La possibilità di utilizzare tutti e 4 i pulsanti in modalità wireless, senza dover cablare direttamente alcun dispositivo, lo rende comodo anche per controllare più luci in una stanza, o per controllare le luci in diverse stanze. Immaginate di voler guardare un film in TV e di aver posizionato l’interruttore a fianco del divano per spegnere più comodamente le luci. Con un solo pulsante potete spegnere non solo quelle della stanza in cui vi trovate ma anche quella, ad esempio, della cucina.

Oppure potete attivare un determinato scenario per chiudere le tende, abbassare le luci, accendere la soundbar e godervi un film nel miglior modo possibile. Questi ovviamente sono solo alcuni esempi ma come sempre le possibilità offerte sono virtualmente infinite e limitate solo dalla vostra fantasia e dalle vostre necessità.

Considerazioni finali

Al di là di un prezzo leggermente elevato (ma molto spesso i prodotti Aqara sono in promozione), questo Aqara Light Switch H2 EU è un prodotto versatile, funzionale e semplice da gestire, con un’ampia possibilità di utilizzi che lo rende davvero molto valido per gestire la smart home. Il supporto a Matter è poi la classica ciliegina sulla torta, visto che lo rende compatibile con qualsiasi prodotto abbiate già in casa, un dettaglio da non trascurare per non dover spendere soldi inutilmente.

Pro: semplice da installare



tecnologia MARS



ampia compatibilità Contro: leggermente costoso



richiede un hub Zigbee o un Thread Border Router