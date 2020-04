Ai quattro gadget per rendere la vostra casa più smart, non sarebbe una cattiva idea aggiungere una YI Home Camera, specie ora che la potete acquistare a un prezzo interessante su Amazon. A seguire tutto quello che dovete sapere per comprarla a 18,99 euro anziché 24,99 euro, codice sconto compreso.

Come acquistare YI Home Camera in offerta su Amazon

Per chi non ne avesse mai sentito parlare o non ne conoscesse bene i dettagli, basti sapere che YI Home Camera è una videocamera di sorveglianza smart e quindi connessa.

Si tratta di un prodotto che rientra appieno nella categoria smart home perché dotata di varie funzioni interessanti come il rilevamento delle attività segnalato all’utente tramite notifiche push, l’archiviazione dei filmati sulla piattaforma proprietaria YI Cloud, la crittografia end-to-end, il supporto ad Amazon Alexa e altro ancora.

Dal punto di vista tecnico, YI Home Camera registra a 1080p con un obiettivo grandangolare da 110 gradi, è dotata di un audio bidirezionale, dispone di una tecnologia di rilevamento umano e si monta con una base magnetica per un facile montaggio, fra i dettagli salienti.

Insomma, questa è YI Home Camera, un prodotto che potete acquistare su Amazon a un prezzaccio: 18,99 euro invece di 24,99, inserendo questo codice sconto YIHOME24 nella pagina di riepilogo dell’ordine di Amazon e dopo aver cliccato sul link qui sotto.

