Se siete alla ricerca di una smart TV 4K dalle dimensioni contenute e non volete spendere troppo, questo potrebbe essere il momento giusto per buttarsi: grazie all’offerta disponibile su eBay potete infatti portarvi a casa Xiaomi Mi TV 4S da 43″ a una cifra davvero interessante, soprattutto se combinata con il coupon del compleanno Xiaomi.

Xiaomi Mi TV 4S 43″ a quasi 100 euro meno del listino su eBay

Xiaomi Mi TV 4S (che abbiamo anche recensito, trovate il link in fondo) è una smart TV che punta molto sul rapporto qualità prezzo: pannello nella media, design piacevole, tante funzionalità smart grazie al sistema operativo Android TV e soprattutto un prezzo di vendita contenuto, pari a 399 euro per la versione da 43 pollici di diagonale.

Su eBay Xiaomi Mi TV 4S da 43 pollici è disponibile in offerta a 359,99 euro, ma grazie al buono sconto che festeggia il 10° compleanno di Xiaomi potete acquistarla con un ulteriore 15% di sconto, arrivando a un totale di 309,99 euro spedizione inclusa: si tratta di quasi 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino, già non troppo elevato per un prodotto di questo tipo.

Utilizzare il coupon è molto semplice: basta che inseriate il prodotto nel carrello e, all’interno del campo dedicato del modulo di pagamento, digitiate “PXIAOMIT15”. Ricordatevi che il buono sconto sarà valido solo fino alle 23:59 del 26 agosto 2020. Se siete interessati ad acquistare Xiaomi Mi TV 4S non dovete fare altro che seguire il link qui sotto:

Leggi anche: recensione Xiaomi Mi TV 4S da 43 pollici