Samsung è in vena di sconti ultimamente. Dopo i premi pensati per chi acquista TV e soundbar, lancia oggi una promozione pensata per guardare gratuitamente contenuti in 8K su CHILI. Disponibile fino al 15 ottobre 2020, vediamo come funziona e chi può usufruirne.

Come funziona la promozione CHILI 8K di Samsung

Parte oggi, 6 aprile 2020, una campagna promozionale che consente a tutti coloro i quali acquistano una TV Samsung QLED 8K di usufruire del buono sconto CHILI cui accennavamo. Vale 59 euro ed è usufruibile su tale piattaforma che, per chi non lo sapesse, consente di acquistare film e contenuti multimediali, di cui alcuni anche in 8K per l’appunto.

Per richiedere il codice sconto CHILI, è necessario acquistare una TV Samsung QLED 8K dal 6 aprile al 30 settembre 2020 per poi procedere alla registrazione su Samsung Members, registrazione da completare entro e non oltre il 15 ottobre 2020. Fatto questo, Samsung si impegna a inviare entro 30 giorni sulla vostra e-mail di validazione relativa il codice sconto in questione.

Per ulteriori dettagli, per leggere il regolamento della promozione o per registrare la vostra TV Samsung QLED 8K su Samsung Members, questa è la pagina su cui far riferimento.

