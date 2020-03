Siete alla ricerca di un power bank capiente, ma non troppo, e soprattutto poco costoso? Amazon fa al caso vostro perché sta proponendo un caricabatterie portatile da 10.000 mAh a un prezzo davvero niente male.

Power bank da 10.000 mAh a 7,99 euro su Amazon

Il power bank in questione è il TopMate bianco da 10.000 mAh e dispone di ingresso e uscita Type-C fino a 2,1 A. Le dimensioni risultato piuttosto compatte con 13,4 x 7,6 x 1,5 cm e un peso di circa 230 grammi, rendendolo un prodotto portatile nonostante la buona capacità.

Durante la ricarica dello smartphone (o di qualsiasi altro prodotto vogliate ricaricare) sono disponibili quattro piccoli LED, in modo da segnalare il livello di capacità residua. Il produttore garantisce la resistenza a sollecitazioni e alte temperature, così come una scocca antiscivolo e antiditate. Naturalmente risulta compatibile con una moltitudine di prodotti, come smartphone (Samsung Galaxy, iPhone etc. etc.), tablet e non solo.

Se siete interessati potete acquistare il power bank TopMate da 10.000 mAh nella colorazione bianca al prezzo di 7,99 euro su Amazon seguendo il link qui di seguito. La versione nera sale un po’ e arriva a 11,99 euro.

