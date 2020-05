Giornata all’insegna degli sconti sugli smartphone, in particolare quelli Android, per quanto riguarda le offerte del giorno di Unieuro, che sono diventate ormai un appuntamento fisso e molto comodo in questo periodo in cui gli italiani stanno riducendo al minimo gli spostamenti.

Oggi troviamo anche alcune fotocamere e altri accessori, proposti con sconti che in alcuni casi sono davvero particolarmente allettanti. Ricordiamo inoltre che le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli ordini superiori ai 49 euro. Vediamo allora la nostra selezione dei prodotti in offerta da Unieuro.

Smartphone in offerta da Unieuro

Accessori in offerta da Unieuro

Al link sottostante trovate tutte le offerte del giorno di Unieuro, nelle quali spiccano anche numerosi elettrodomestici e accessori per la pulizia della casa.