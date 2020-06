Con la fine del lockdown anche le catene di elettronica provano a stimolare gli acquisti e, dopo Euronics, anche Unieuro si aggiunge alla trovata degli ultimi anni: il Black Friday Summer Edition.

La nota catena commerciale ha infatti ufficializzato nelle ultime ore la sua prossima campagna promozionale denominata “Bastard Black Friday” e corredata da un simpatico video promozionale che potete vedere a fine articolo, utilizzato per altro anche come pubblicità in televisione.

Quando sarà il Bastard Black Friday di Unieuro

A differenza del Black Friday originale, quello autunnale della durata di un giorno anche se negli ultimi il periodo promozionale è esteso sempre di più, il Bastard Black Friday Summer Edition di Unieuro si terrà dal 26 giugno 2020 alle ore 9:00,ì fino al 8 Luglio 2020, durerà quindi ben due settimane. Giornate in cui, a detta dell’azienda, arriveranno offerte imperdibili e solitamente quando Unieuro crea così tanta aspettativa tende a non deludere.

Anticipazioni offerte Bastard Black Friday

Al momento non ci sono informazioni circa i prodotti che verranno messi in sconto, né riguardo l’entità degli sconti. Guardando al passato però la catena ha solitamente impiegato due tipologie di promozione:

sconto indiscriminato “No IVA”, che di fatto applica un ribasso di circa il 18% su qualsiasi prodotto;

sconti graduali tra il 20 e il 30%, solitamente con esclusione dei prodotti Apple.

Al solito parliamo di offerte che dovrebbero colpire tutte le categorie merceologiche e quindi: Smartphone, Computer, Smartwatch, Cuffie, Aspirapolvere, Condizionatori, Console & Videogames, etc..

Non appena ci saranno novità al riguardo non tarderemo a segnalarvele aggiornando questo articolo. Ulteriori informazioni saranno comunque visibili sul sito Unieuro.