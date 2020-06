Anche se la fase peggiore dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese sembra ormai alle spalle, la misurazione della temperatura è ancora obbligatoria per accedere ad alcuni negozi e nel proprio posto di lavoro.

Ovviamente la tecnologia ci viene in aiuto in questo caso, grazie ai termometri a infrarossi che permettono di ottenere una misurazione precisa e rapida senza contatti tra le persone. Oggi vi segnaliamo questa ottima opportunità per acquistare il termometro Grborn, in vendita su Amazon con un fortissimo sconto, valido fino al 30 giugno.

Si tratta di un termometro a infrarossi, in grado di misurare la temperatura in appena 1 secondo, con la possibilità di visualizzare il calore in gradi Celsius o Fahrenheit e di emettere un allarme sonoro nel caso in cui dovesse essere rilevata febbre.

Per evitare consumi elevati troviamo la funzione di auto spegnimento ed è possibile memorizzare 32 misurazioni, una funzione utile ad esempio a scuola o in piccole realtà lavorative. Il funzionamento è garantito da due batterie di tipo AAA (da acquistare separatamente) e la precisione è elevata con uno scarto massimo di 0,2 gradi celsius.

Grazie a un pulsante è possibile passare dalla misurazione della temperatura del corpo a quella degli oggetti, utile ad esempio quando si scalda il latte per i neonati, o l’acqua per il bagnetto.

Fino al 30 giugno potete acquistare il termometro Grborn su Amazon con un codice sconto, indicato qui sotto:

Informazione Pubblicitaria