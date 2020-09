Con la riapertura delle scuole, e con la fine delle vacanze estive che per molti coincide col rientro al lavoro, tornano di grande attualità le norme di prevenzione per ridurre i rischi da contagio legati al coronavirus che sta ancora flagellando moltissimi Paesi.

Tra le norme imposte per chi va a scuola o si reca al lavoro c’è la misurazione della temperatura corporea, primo campanello d’allarme per una possibile infezione da CODIV-19. Chiunque, o quasi, dispone di un termometro in casa, anche se buona parte di noi ha ancora i vecchi modelli a mercurio o i più recenti modelli digitali.

In entrambi i casi però, se la famiglia è numerosa, questo comporta tempi lunghi per misurare la temperatura, suggerendo il passaggio a soluzioni più moderne. Oggi dunque vi proponiamo un termometro a infrarossi, commercializzato da CAFAGO, che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere, visto che è ormai onnipresente.

Basta puntare il termometro verso la fronte, a una distanza di qualche millimetro, e premere un tasto per ottenere la misurazione in un secondo. E grazie allo schermo a tre colori è semplice capire se ci sono problemi. Luce verde per temperature sotto controllo, luce gialla per temperature superiori ai 37,5 gradi e luce rossa per temperature più elevate, superiori ai 39,1 gradi.

Il funzionamento è garantito da due batterie AAA che garantiscono una grande autonomia. Il termometro si spegne automaticamente dopo circa 15 secondi di inattività e può memorizzare fino a 32 misurazioni. Grazie all’apposito tasto è inoltre possibile cambiare la tipologia di rilevamento e misurare la temperatura di alcuni oggetti, una funzione che permette di controllare la temperatura del latte o dell’acqua per il bagnetto dei bambini.

Grazie al nostro codice sconto potete portare a casa questo termometro, che ha un prezzo standard di poco superiore ai 30 euro, a soli 8,40 euro, spese di spedizione incluse. A seguire il link e il coupon per l’acquisto.

