Anche se i sistemi di sicurezza più blasonati sono particolarmente costosi, bastano poche decine di euro per iniziare a rendere più sicura la propria casa. Con poco più di 20 euro, ad esempio, potete comprare una telecamera di sicurezza Xiaomi, on offerta su eBay.

Si tratta di una unità con sensore FullHD e lente ultra grandangolare con un campo visivo di ben 170 gradi, capace quindi di coprire vaste aree della casa o dell’ambiente esterno. Grazie alla certificazione IP65 infatti potete installare questa telecamera Xiaomi anche all’esterno, senza temere che vento, polvere o pioggia possano danneggiarla.

Nessun problema nemmeno di notte, grazie agli otto LED a infrarossi a 940 nanometri che permettono di avere un’ottima visuale fino a 10 metri di distanza. Potete utilizzare la telecamera anche per controllare i bambini, visto che il sistema a infrarossi non influisce in alcun modo sul sonno.

Grazie all’algoritmo sviluppato da Xiaomi la telecamera è in grado di riconoscere le persone, evitando quindi di generare allarmi nel caso di animali o di oggetti che si muovono. Il supporto magnetico presente in confezione permette di posizionare la telecamera ovunque, in casa o all’esterno, anche senza che sia necessario effettuare fori.

Il flusso video della telecamera può essere visualizzato attraverso la companion app Xiaomi Home e i filmati possono essere memorizzati sia su microSD che su cloud NAS, a patto di utilizzare router o dispositivi idonei. La telecamera è in offerta su eBay con uno sconto che raggiunge l’8% nel caso in cui acquistiate 4 pezzi o più.

Informazione Pubblicitaria