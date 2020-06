State cercando una soluzione per sistemare l’illuminazione del vostro ufficio, della vostra camera o di una stanza di medie dimensioni (circa 15/20 metri quadri)? Ecco un’ottima ed economica soluzione che arriva ancora una volta dall’immenso ecosistema di Xiaomi.

Yeelight YLXD01Y, in vendita sullo store cinese TomTop, è compatta e intelligente, semplicissima da installare e da smontare, e così leggera da poter essere installata quasi ovunque. Con una potenza di 28 watt e i suoi 240 LED è in grado di creare un flusso luminoso da 1800 lumen con una temperatura che va dai 2700K ai 6500 K.

Molteplici sono le possibilità di controllo: si parte dal telecomando Bluetooth che consente di accendere o spegnere la luce ma anche di regolare intensità e luminosità della plafoniera, che può essere fissata a parete o a soffitto. È possibile utilizzare il proprio smartphone, o far interagire la luce con i numerosi sensori dell’ecosistema Xiaomi, ma anche utilizzare gli assistenti vocali come Google Assistant o Amazon Alexa.

Stufi di vedere la plafoniera piena di insetti che di sera vengono attratti dalla luce e finiscono per rimanere intrappolati dietro al vetro? Con Yeelight YLXD01Y non succederà grazie alla certificazione IP60 che impedisce alla polvere e agli insetti di entrare.

Il montaggio è davvero molto semplice e non richiede strumenti se non un cacciavite per fissare la base alla parete o al soffitto. Il cablaggio non richiede alcuno strumento e la plafoniera si aggancia alla base con due leve, che ne semplificano il montaggio.

Potete acquistare la plafoniera Yeelight YLXD01Y su TomTop a 53,93 euro, con spedizione dal magazzino tedesco che garantisce la consegna in una settimana circa.

Informazione Pubblicitaria