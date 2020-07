State pensando di organizzare qualche festa con i vostri amici, in cui ballare e divertirvi a tempo di musica, oggi vi proponiamo alcuni set di luci, disponibili su eBay, che potrete controllare anche con una console DMX512.

Sono quattro le varianti, con prezzi decisamente accessibili e che potete collegare alla vostra console per farle muovere a tempo di musica. Nel caso in cui foste sprovvisti ci un controller DMX512 niente paura, visto che potrete utilizzare il telecomando in dotazione per effetti di luce spettacolari o per attivare la modalità automatica.

C’è il modello a batteria, con autonomia di 3-4 ore e ricevitore DMX512 wireless integrato, per rendere più semplice il posizionamento delle luci, ma ci sono anche i classici modelli alimentati a corrente, in grado di fornire una maggiore potenza luminosa.

Tra le opzioni c’è anche un modello con schermo A LED per semplificare le operazioni di controllo. il modello con potenza ridotta perfetto per gli ambienti più piccoli e quello da 105 watt con 48 diversi raggi luminosi per le feste più movimentate.

Ce n’è davvero per tutti i gusti insomma e i prezzi sono decisamente accessibili. Si parte infatti da circa 15 euro per il modello più economico per arrivare 11 circa 66 euro del modello con batteria e connettività wireless. Scegliete dunque quello che fa al caso vostro su eBay e che la festa abbia inizio (sempre nel rispetto delle attuali norme ovviamente).

