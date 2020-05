Tra i dispositivi più utili per la smart home troviamo indubbiamente gli interruttori intelligenti e SONOFF è una delle aziende leader in questo mercato. Oggi vi proponiamo un kit in vendita su eBay che comprende quattro switch wireless in versione mini, che potrete alloggiare senza particolari difficoltà all’interno delle classiche scatole di commutazione.

Il vantaggio della soluzione SONOFF, compatibile anche con interruttori a bilanciere, che tornano alla posizione di partenza, è quello di permettere il controllo dei dispositivi collegati direttamente dal proprio smartphone o da un assistente vocale come Google Assistant o Amazon Alexa.

È possibile accendere o spegnere i dispositivi vocalmente o impostare un orario specifico, ma anche utilizzare applicazioni più sofisticate come IFTTT che vi permettono di collegare determinati eventi ed effettuare operazioni di conseguenza.

Non manca la possibilità, tramite la companion app, di ricevere notifiche sul proprio dispositivo all’occorrenza di determinate situazioni, conoscere in tempo reale lo stato di ogni interruttore anche lontano da casa e utilizzarli dal proprio smartphone anche in assenza di una connessione WiFi.

È infine possibile ripristinare lo stato precedente in caso venga ripristinata l’energia elettrica dopo una interruzione. Gli interruttori SONOFF Mini misurano appena 43 x 43 x 20 mm con un peso di 30 grammi e sono acquistabili su eBay al link sottostante.

