Tra i prodotti tecnologici più richiesti di queste ultime settimane troviamo indubbiamente le webcam, diventate uno strumento quasi indispensabile per riunioni di lavoro e incontri virtuali con amici e parenti. oggi vi proponiamo una webcam economica, insieme a un altro paio di accessori accomunati dal costo particolarmente contenuto.

Webcam USB HD per Windows

Piccola e compatta, questa webcam USB può essere fissata a qualsiasi schermo, inclusa una TV, grazie a una clip a molla che permette di mantenerla in posizione. Offre una risoluzione di 640 x 480 pixel, sufficiente dunque per una normale conferenza, e integra un microfono.

È compatibile con tutte le versioni di Windows da 98 a 8, e non necessita alcun driver per funzionare correttamente. La telecamera può essere ruotata liberamente a 360 gradi per ottenere l’inquadratura perfetta.

Potete acquistarla su AliExpress a 12,68 euro con spedizione dall’Europa.

Gaming mouse HXSJ J900

Per gli appassionati di gaming ecco una proposta economica, ma comunque valida, con una risoluzione di 6400 DPI e cinque diversi pulsanti. Oltre ai classici pulsanti destro e sinistro, troviamo una rotellina e appena sotto il tasto dedicato alla modifica del valore DPI.

Sul lato sinistro del mouse sono presenti altri due pulsanti, impostati per il movimento avanti e indietro nel browser, ma che ovviamente possono essere configurati a piacere. Molto gradevole e di effetto è il LED presente nella parte inferiore, le cui modalità possono essere selezionate utilizzando l’apposito tasto posizionato nella parte inferiore del mouse.

La struttura a nido d’ape della parte superiore consente di ottenere una perfetta ventilazione, evitando che la mano si scaldi durante il gioco. Il mouse è compatibile con tutte le versioni di Windows e con iOS e non necessita di alcun driver per funzionare.

Potete acquistarlo a 11,08 euro su AliExpress

Pulsossimetro digitale O8E7

In questo periodo è molto utile anche il terzo gadget che presentiamo oggi, ovvero un pulsossimetro. È indispensabile per ottenere la misurazione del livello di ossigeno nel sangue semplicemente mettendolo su un dito.

È disponibile in tre diverse versioni, con LED rossi su sfondo nero, LED bianchi su sfondo nero e LED verdi su sfondo bianco. Il funzionamento avviene con un paio di normali batterie stilo AAA. È sufficiente premere il tasto di accensione e attendere un secondo per visualizzare immediatamente la misurazione.

Potete acquistarlo su eBay a 16,15 euro

Informazione Pubblicitaria