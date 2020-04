ePRICE, unico vero concorrente italiano di Marketplace online come Amazon ed eBay, focalizzato tradizionalmente sulle categorie dell’Elettronica e degli Elettrodomestici sembra da un po’ stare allargando il proprio raggio di azione con migliaia di offerte anche in categorie come quelle della Casa, Arredo, Giardino, Animali, Sport e Giochi, diventando così un sito molto più generalista di quanto abbia fatto in passato.

Già un mese fa ePRICE aveva lanciato la promozione #iorestoacasa focalizzata su Smart Working, Sport, Giochi e Casalinghi e ora l’azienda bissa con #andràtuttobene. Questa nuova promozione promette un cashback del 20% sugli acquisti nelle categorie Arredo Giardino, Casa, Fitness, Giochi, Casalinghi, Articoli per Animiali e Arredo.

Come ottenere e spendere il cashback 20% ePrice

Per usufruire della promozione è sufficiente spendere almeno 100€ nelle categorie appena elencate entro il 30 di aprile per ottenere così un coupon del 20% da spendere su ePRICE in qualsiasi categoria merceologica, quindi anche Tecnologia, su un ordine minimo di 200€ a partire dal 20 maggio e sino a fine Giugno.

La promozione, disponibile a questa pagina, sembra essere molto allettante dato che non è facile trovare sconti del genere su queste tipologie di prodotti.

Ecco alcune delle offerte di ePRICE che permettono di ottenere il 20% di cashback se acquistate entro il 30 Aprile:

ePRICE sembra stare mettendocela tutta per diventare un sito di riferimento per gli italiani che amano comprare online prodotti non solo tecnologici ma anche per la casa e la famiglia.